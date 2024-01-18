Терем Снегурочки – туры в Костроме

Найдено 3 тура в категории «Терем Снегурочки» в Костроме, цены от 22 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
4 янв в 10:00
от 22 600 за человека
Новый год в Костроме
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год в Костроме
Начало: Г. Ярославль
30 дек в 10:00
от 23 500 за человека
С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
Пешая
скидка
20%
2 дня
С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
Познакомиться со Снегурочкой и котом Баюном, рассмотреть ледяные фигуры и узнать всё о сыре
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
3047524 380 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
    Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
  • С
    Светлана
    16 января 2024
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
  • А
    Александра
    10 января 2024
    Новый год в Костроме
    Супер тур,все очень понравилось, программа, проживание, питание на высшем уровне, экскурсовод лучшая!!! Всем рекомендую!
  • Н
    Надежда
    9 января 2024
    Новый год в Костроме
    Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и
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    8). Понравилось всем! 1. Экскурсовод Наталья. Лучшего экскурсовода я ни разу не слушала. Она говорила всегда, не было такого, чтобы она молчала и мы ехали по лесу в тишине. Багаж знаний о городах, об истории гигантский! Подача очень интересная, тембр очень приятный, ласковая, вежливая. Берегите и удерживайте всеми силами такого экскурсовода! 2. Питание. Вкусно везде, где возили. Особенно ресторан Волга. Там даже дети все съели. 3. Организация. Четко, быстро, вовремя. Очень хорошо продумана программа 4. Достопримечательности. Лосиная ферма классная! Экскурсовод на ферме (не смотря на не четкую речь) знает о чем говорит и рассказывает интересные факты. Правда там группа бежала, почему то и моя мама сильно от неё отстала. В монастыре понравилось, интересно. Музей сыра - не стоит много от него ожидать. Скорее это приложение к магазину. Терем Снегурочки понравится тем, кто не из Питера или Москвы. Мы балованные. Не впечатлило ни детей, ни взрослых. Хотя вроде ехали к Снегурочке. С билетами в ледяную комнату были проблемы, поэтому в итоге испытание очередью выдержали 5 человек. Честно - не стоит того. В последний день в гостях у губернатора и на вокзал…. Музей колокольчиков уже не в радость. Особенно такой большой группой. Губернатора тоже можно заменить, так как на интерактив это не похоже. Женщина в платье рассказывает о картинах. Вообщем нам понравилось все, где нас водила Наталья и лосиная ферма. 5. Отель Old Street выше всех похвал. Чисто, дорогая косметика в номерах, вкусно кормят, детей встретили с подарками, взрослых с шампанским, вежливые администраторы, удобно расположен. 6. Ну и сам подбор тура и оплата. Быстро, вежливо, без проблем! Молодцы, мы теперь ваши постоянные клиенты.

    Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и 8). Понравилось всем!
  • А
    Александра
    2 января 2024
    Новый год в Костроме
    Спасибо огромное всем за такой увлекательный, классный тур 🔥🔥🔥🔥все сложилось,все спокойно,просто 👌👌👌экскурсовод лучшая!!!!! От нас самая лучшая реклама ❤️❤️❤️только с вами на дальнейшие туры!!!
  • Т
    Тарасов
    9 января 2023
    Рождество в Костроме. Сокращенный тур
    Очень всем довольны, всё устроило! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Терем Снегурочки»

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  1. Рождество в Костроме. Сокращенный тур
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  3. С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в январе 2025
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