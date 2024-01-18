3 дня
Рождество в Костроме. Сокращенный тур
Начало: Россия, Кострома
4 янв в 10:00
от 22 600₽ за человека
3 дня
Новый год в Костроме
Начало: Г. Ярославль
30 дек в 10:00
от 23 500₽ за человека
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2 дня
С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
Познакомиться со Снегурочкой и котом Баюном, рассмотреть ледяные фигуры и узнать всё о сыре
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
3047524 380₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
- ССветлана16 января 2024Все понравилось. Спасибо большое за организацию нашего отдыха)) Мы отдохнули и душой и телом. Насладились зимней Костромой, познакомились с милыми оленями)) Очень надеемся приехать в Кострому летом.
- ААлександра10 января 2024Супер тур,все очень понравилось, программа, проживание, питание на высшем уровне, экскурсовод лучшая!!! Всем рекомендую!
- ННадежда9 января 2024Замечательный тур! Организовано отлично! Новый год получился на славу. Ехали большой семьёй 6 человек с 2 маленькими детьми (6 и
- ААлександра2 января 2024Спасибо огромное всем за такой увлекательный, классный тур 🔥🔥🔥🔥все сложилось,все спокойно,просто 👌👌👌экскурсовод лучшая!!!!! От нас самая лучшая реклама ❤️❤️❤️только с вами на дальнейшие туры!!!
- ТТарасов9 января 2023Очень всем довольны, всё устроило! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Терем Снегурочки»
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