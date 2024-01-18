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8). Понравилось всем! 1. Экскурсовод Наталья. Лучшего экскурсовода я ни разу не слушала. Она говорила всегда, не было такого, чтобы она молчала и мы ехали по лесу в тишине. Багаж знаний о городах, об истории гигантский! Подача очень интересная, тембр очень приятный, ласковая, вежливая. Берегите и удерживайте всеми силами такого экскурсовода! 2. Питание. Вкусно везде, где возили. Особенно ресторан Волга. Там даже дети все съели. 3. Организация. Четко, быстро, вовремя. Очень хорошо продумана программа 4. Достопримечательности. Лосиная ферма классная! Экскурсовод на ферме (не смотря на не четкую речь) знает о чем говорит и рассказывает интересные факты. Правда там группа бежала, почему то и моя мама сильно от неё отстала. В монастыре понравилось, интересно. Музей сыра - не стоит много от него ожидать. Скорее это приложение к магазину. Терем Снегурочки понравится тем, кто не из Питера или Москвы. Мы балованные. Не впечатлило ни детей, ни взрослых. Хотя вроде ехали к Снегурочке. С билетами в ледяную комнату были проблемы, поэтому в итоге испытание очередью выдержали 5 человек. Честно - не стоит того. В последний день в гостях у губернатора и на вокзал…. Музей колокольчиков уже не в радость. Особенно такой большой группой. Губернатора тоже можно заменить, так как на интерактив это не похоже. Женщина в платье рассказывает о картинах. Вообщем нам понравилось все, где нас водила Наталья и лосиная ферма. 5. Отель Old Street выше всех похвал. Чисто, дорогая косметика в номерах, вкусно кормят, детей встретили с подарками, взрослых с шампанским, вежливые администраторы, удобно расположен. 6. Ну и сам подбор тура и оплата. Быстро, вежливо, без проблем! Молодцы, мы теперь ваши постоянные клиенты.