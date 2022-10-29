Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.
В 14:00 заезд и размещение в гостинице «Снегурочка».
Свободное время.
Завтрак в ресторане (шведский стол).
В 10:00 обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.
Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.
И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского Кремля.
В 12:30 интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»
Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.
Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.
Это другой мир, другое время, другая жизнь.
Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.
В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.
В 14:00 обед в кафе города.
В 15:00 экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде музее сыра в Костроме!
Завтрак в ресторане (шведский стол).
В 10.00 терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья- сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное — познакомитесь с самой Снегурочкой -прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
В 11.30 интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.
Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.
Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц Вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы Вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).
Примите участие в рождественских играх.
Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.
В 13.30 обед в кафе города.
В 14.30 интерактивная программа и мастер класс в доме моды Снегурочки.
Приглашаем на интерактивную экскурсию по нарядным залам Модного Дома Снегурочки, где вы узнаете множество удивительных тайн о современной жизни загадочной Волшебницы — о законодательнице сказочной Моды — о милой Снегурочке!
Каждый гость становится непосредственным участником интерактивной экскурсии.
Вы увидите нарядные и стильные залы, сказачно-красивые и разнообразные образы Снегурочки,поймёте смысл выражения:"Красота — страшная сила!".
Здесь много интерактивных экспонатов,чудо швейная машинка, Роботы Шик и Шок.
А модельер-стилист поможет Вам перевоплотиться в настоящих моделей и принять участие в модном дефиле.
Мастер-класс.
Снегурочка приготовила для вас удивительные творческие мастерские.
Вы погрузитесь в увлекательный мир творчества, гармонии и вдохновения.
Ароматные свечи из натурального пчелиного воска, кокетливые брошки-бантики, а для юных модников галстук-бабочка.
Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.
Завтрак в ресторане (шведский стол).
Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
В 11:00 тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковском лосином заказнике.
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.
Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.
Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
В 14:00 обед в кафе города.
В 15.00 музей «Лес-чудодей».
В костромских лесах хранятся предания древней старины, открыть стремится музей наш чудной красоты. .».
На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.
На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».
Вашему взору открывается первый зал музея - кладовая природы.
Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.
Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле.
А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.
Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.
Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.
Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги.
Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.
В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.
Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов.
Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.
Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Комфорт
|Основное / Дополнительное место
|Основное / Дополнительное место
|Взрослые
|29 900/27 800
|30 500/28 400
|Дети до 12 лет
|28 800/26 700
|29 400/27 300
|Дети до 3х лет без места
|12 500
|12 500
Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. /чел.
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.