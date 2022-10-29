Рождество в Костроме

Отметить Рождество в Костроме - замечательная идея

Отметить Рождество в Костроме — замечательная идея, ведь именно тут, как считается, находится родина Снегурочки, образ которой давно дополнили ее собственным Теремом-резиденцией. Приглашаем провести рождество в прекрасной Костроме.
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Рождество в Костроме
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает 🤩

Сырные истории
Сырные истории
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов и сможем попробовать настоящие костромские сыры
Лосиная ферма
Лосиная ферма
Окунемся в дружелюбную атмосферу заказника и угостим подрастающих лосят морковкой
Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Туристы добираются до гостиницы самостоятельно.

В 14:00 заезд и размещение в гостинице «Снегурочка».

Свободное время.

ПриездПриездПриездПриезд
2 день

Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы

Завтрак в ресторане (шведский стол).

В 10:00 обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская, в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского Кремля.

В 12:30 интерактивная программа «Снегуркины приключения» в «Костромской слободе»

Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

Костромская слобода — это деревня в одну улицу на берегу речки Игуменка с крестьянскими избами разного достатка, амбарами, банями на сваях и церквями начала ХVIII века.

Это другой мир, другое время, другая жизнь.

Музей необычен: в нем живут не только подлинные памятники, но и заповедная природа костромского края.

В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.

В 14:00 обед в кафе города.

В 15:00 экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории» и дегустацией костромских сыров.

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнать о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на интерактивной экскурсии и, самое главное, попробовать настоящие костромские сыры — всё это можно осуществить в необычном и уникальном в своем роде музее сыра в Костроме!

Обзорная экскурсия по центру новогодней КостромыОбзорная экскурсия по центру новогодней КостромыОбзорная экскурсия по центру новогодней КостромыОбзорная экскурсия по центру новогодней Костромы
3 день

Терем Снегурочки

Завтрак в ресторане (шведский стол).

В 10.00 терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья- сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное — познакомитесь с самой Снегурочкой -прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

В 11.30 интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.

Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.

Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц Вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы Вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).

Примите участие в рождественских играх.

Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.

В 13.30 обед в кафе города.

В 14.30 интерактивная программа и мастер класс в доме моды Снегурочки.

Приглашаем на интерактивную экскурсию по нарядным залам Модного Дома Снегурочки, где вы узнаете множество удивительных тайн о современной жизни загадочной Волшебницы — о законодательнице сказочной Моды — о милой Снегурочке!

Каждый гость становится непосредственным участником интерактивной экскурсии.

Вы увидите нарядные и стильные залы, сказачно-красивые и разнообразные образы Снегурочки,поймёте смысл выражения:"Красота — страшная сила!".

Здесь много интерактивных экспонатов,чудо швейная машинка, Роботы Шик и Шок.

А модельер-стилист поможет Вам перевоплотиться в настоящих моделей и принять участие в модном дефиле.

Мастер-класс.

Снегурочка приготовила для вас удивительные творческие мастерские.

Вы погрузитесь в увлекательный мир творчества, гармонии и вдохновения.

Ароматные свечи из натурального пчелиного воска, кокетливые брошки-бантики, а для юных модников галстук-бабочка.

Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.

Терем СнегурочкиТерем СнегурочкиТерем СнегурочкиТерем Снегурочки
4 день

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси». Отъезд

Завтрак в ресторане (шведский стол).

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

В 11:00 тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковском лосином заказнике.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы.

Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

В 14:00 обед в кафе города.

В 15.00 музей «Лес-чудодей».

В костромских лесах хранятся предания древней старины, открыть стремится музей наш чудной красоты. .».

На берегу реки Кострома, по улице Островского, стоит необычный «Дом-сказка», который притягивает внимание жителей и гостей нашего города своим волшебным видом.

На въезде в этот сказочный дом Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

  • Зал 1. Лес — кладовая природы.

Вашему взору открывается первый зал музея - кладовая природы.

Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.

Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле.

А таковыми являются: резьба по дереву, плетение из ивового прута и художественная ковка.

  • Зал 2. Мир лесных сказок.

Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц.

Сплетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.

Здесь живет Повелитель Пней, Пень-Выворотень, Леший, стоит избушка Бабы-Яги.

Лесные птицы и звери сопровождают Вас в течение всего лесного путешествия.

  • Зал 3. Магия природного материла и металла.

В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.

Кикимора, Водяной, причудливые бабочки, стрекозы и муравьи — все это творенье умелых рук костромских кузнецов.

Сочетания природных материалов восхищают и удивляют.

Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси». ОтъездТематическая экскурсия «Там, где живут лоси». ОтъездТематическая экскурсия «Там, где живут лоси». ОтъездТематическая экскурсия «Там, где живут лоси». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартКомфорт
Основное / Дополнительное местоОсновное / Дополнительное место
Взрослые29 900/27 80030 500/28 400
Дети до 12 лет28 800/26 70029 400/27 300
Дети до 3х лет без места12 50012 500

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Снегурочка

3 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

СнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочкаСнегурочка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице «Снегурочка» в номерах выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта по программе
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб. /чел.
  • Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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