Нарядная Кострома – прекрасное дополнение к путешествию по Золотому кольцу!
В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей. А также побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим в России торговым рядам и узнаете о яркой эпохе местного купечества.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле туристов. При желании мы можем организовать транспорт от нашей компании за дополнительную плату: легковой автомобиль —1500 руб., минивэн — 3500 руб.
Экскурсия может начаться в Ярославле. Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3000 руб., минивэн — 7000 руб. Стоимость экскурсии составит 9000 руб., продолжительность — 5 часов.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Посещение + экскурсия в Ипатьевском монастыре (120 руб. /чел. в группе 1-2 человека, или 150 руб. /чел., если вас больше)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсию можно провести и для большего числа человек, стоимость экскурсии для компании от 4 до 5 человек составит 6800 руб.
Посещение+экскурсия в Ипатьевском монастыре не входит в стоимость экскурсии, оплачивается отдельно: 120 руб. /1-2 чел, или 150 руб. /чел, если вас больше
Экскурсия проводится на автомобиле туристов. При желании мы можем организовать транспорт от нашей компании за дополнительную плату: легковой автомобиль —1500 руб., минивэн — 3500 руб.
Экскурсия может начаться в Ярославле. Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3000 руб., минивэн — 7000 руб. Стоимость экскурсии составит 9000 руб., продолжительность — 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А-Тур — ваш гид в Костроме
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