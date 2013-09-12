Здрава будь, государыня Кострома

В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей

В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей.

А также побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим в России торговым рядам и узнаете о яркой эпохе местного купечества.
Здрава будь, государыня Кострома
Здрава будь, государыня Кострома
Здрава будь, государыня Кострома
Здрава будь, государыня Кострома
Здрава будь, государыня Кострома
Здрава будь, государыня Кострома

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города
  • Торговые ряды
  • Храмы и монастыри

Об экскурсии

Нарядная Кострома – прекрасное дополнение к путешествию по Золотому кольцу!
В ходе экскурсии вы узнаете, почему город называют «тройной» столицей. А также побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим в России торговым рядам и узнаете о яркой эпохе местного купечества.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле туристов. При желании мы можем организовать транспорт от нашей компании за дополнительную плату: легковой автомобиль —1500 руб., минивэн — 3500 руб.
  • Экскурсия может начаться в Ярославле. Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3000 руб., минивэн — 7000 руб. Стоимость экскурсии составит 9000 руб., продолжительность — 5 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Посещение + экскурсия в Ипатьевском монастыре (120 руб. /чел. в группе 1-2 человека, или 150 руб. /чел., если вас больше)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, стоимость экскурсии для компании от 4 до 5 человек составит 6800 руб.
  • Посещение+экскурсия в Ипатьевском монастыре не входит в стоимость экскурсии, оплачивается отдельно: 120 руб. /1-2 чел, или 150 руб. /чел, если вас больше
  • Экскурсия проводится на автомобиле туристов. При желании мы можем организовать транспорт от нашей компании за дополнительную плату: легковой автомобиль —1500 руб., минивэн — 3500 руб.
  • Экскурсия может начаться в Ярославле. Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 3000 руб., минивэн — 7000 руб. Стоимость экскурсии составит 9000 руб., продолжительность — 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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