Откройте для себя Кострому — один из самых сохранившихся исторических городов России, где переплелись судьбы царских династий и купеческих родов.
На экскурсиях вы посетите восстановленный Костромской Кремль с величественным Богоявленским собором,
Описание экскурсии
Кострома:
- колыбель династии Романовых и жемчужина Волги.
- Откройте для себя Кострому — один из древнейших городов России, сохранивший уникальное историческое наследие и атмосферу старинного купеческого города. На экскурсии вы познакомитесь с богатой историей города, который стал колыбелью династии Романовых и сохранил архитектурные памятники разных эпох.
- Историческое наследие Костромы.
- Вы увидите восстановленный Костромской Кремль с Богоявленским собором, величественные Торговые ряды — единственный сохранившийся в России комплекс такого масштаба, и узнаете о роли города в истории российской государственности.
- Архитектурные жемчужины.
- Познакомьтесь с уникальной планировкой города времен Екатерины II, увидите знаменитую Пожарную каланчу — символ Костромы, и прогуляетесь по Сусанинской площади с ее гармоничным архитектурным ансамблем.
- Легенды и персонажи.
- Узнайте подлинную историю Ивана Сусанина, встретитесь с костромскими символами — Снегурочкой и мазайскими зайцами, и откроете тайны Феодоровской иконы Божией Матери, которой был благословлен на царство Михаил Романов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костромской Кремль с Богоявленским собором
- Сусанинская площадь (знаменитая «сковородка»)
- Пожарная каланча - символ Костромы
- Торговые ряды XVIII-XIX веков
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Юрию Долгорукому
- Памятник Снегурочке
- Беседка Островского
- Набережная Волги
- Памятник Ленину
- Молочная гора
- Аллея признания
- Архитектурные памятники XVIII-XIX веков
Место начала и завершения?
Советская улица, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
6 ноя 2025
Спасибо большое Софии за экскурсию! Было очень интересно и познавательно, захотелось посетить город снова, ознакомиться поближе 👍
Нашли почти всех зайчиков 🤗
П
Павел
6 ноя 2025
С погодой повезло, но было ветренно, это и помогло больше двигаться и увидеть прекрасный город. На экскурсии увидел арт объект: мастера-ювелира, у которого было в руке кольцо, его можно было
Н
Наталья
4 ноя 2025
Интересная экскурсия. Все понравилось. Было рассказано много исторических фактов про Кострому.
В
Виктория️
4 ноя 2025
Были на экскурсии 03.11, экскурсовод Дмитрий Сергеев очень хорошо ведёт рассказ, узнали для себя много нового, не утомительно с юмором.
О
Олеся
31 окт 2025
Рассказали о трех ансамблях Костромы. Видели памятники архитектуры, много бронзовых фигурок. Загадывали желания, фотографировались. Окунулись в историю, узнали в связи Костромы с правлением Романовых, Иване Сусанине. Интересная экскурсия, многое рассказывает и показывает.
Ю
Юлия
30 окт 2025
Было очень интересно. Гид именно тот, что и пошутит, и на дурацкие вопросы ответит, и расскажет так, что будешь стоять и смотреть на здание или Ленина с открытым ртом. Для
K
Kapranov
26 окт 2025
Вчера были на обзорной экскурсии по горолу. Экскурсовод Керим сразу увлек группу своим рассказом. Экскурсия проходила динамично и чувствовалась любовь экскурсовода к своему городу. Особенно хочется отметить профессионализм Керима, знание истории России, все события и даты указаны в точной хронологии, что встречается редко. Большое спасибо.
О
Ольга
19 окт 2025
Красивый город. Замечательные люди! Экскурсовод Алексей провел увлекательную экскурсию! Было познавательно, увлекательно! Все очень понравилось! Хочется пожелать Костроме процветания!
А
Андрей
15 окт 2025
Интересная экскурсия. Грамотный гид. Много разнообразной информации. Но есть одно. . Гид достаточно неопрятно одет, и мне даже как мужчине это было заметно.
М
Марина
14 окт 2025
Обзорная экскурсия по Костроме была чудесная! Огромная благодарность гиду Сергееву Дмитрию за интересный рассказ, увлеченность, эрудицию! Покорило чувство юмора Дмитрия! Большое спасибо за отличные впечатления!
И
Ирина
5 окт 2025
Спасибо нашему экскурсоводу Сергееву Дмитрию за увлекательную экскурсию по Костроме! Это конечно талант так увлекательно рассказывать, на каждый факт несколько разных версий и логическое обоснование - просто восторг для слушателей! Хорошо, что с юмором, вся группа была увлечена. Искренняя благодарность и признательность за качественную подачу исторических фактов!
Л
Любовь
4 окт 2025
Несмотря на холодную и ветренную погоду, экскурсия очень понравилась, два часа пролетели незаметно. Понравился рассказ экскурсовода Виктории-грамотная, хорошо поставленная речь, владение темой,
узнали много интересных фактов о Костроме. Большое спасибо!
Н
Наталья
28 сен 2025
Все хорошо, все понравилось. Спасибо.
А
Александр
22 сен 2025
Была обзорная экскурсия по Костроме. Всё понравилось. Гид весьма интересно рассказывал про город и отвечал на вопросы. Цена приемлемая.
В
Вероника
22 сен 2025
Экскурсия была краткой, но очень содержательной! Очень понравился город, было интересно прогуляться по истрическому центру с экскурсоводом!)
