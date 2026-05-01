Описание тура
Этот трехдневный тур погрузит Вас в атмосферу настоящей русской провинции.
Уютная Нерехта, вдохновляющий Плёс и величественные Кострома и Ярославль раскроют перед вами свою историю, архитектурное наследие и душевное очарование старинных городов.
Насыщенные экскурсии и живописная теплоходная прогулка по Волге подарят яркие эмоции и впечатления и позволят прочувствовать подлинную Россию.
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
11:00-11:15 Прибытие в г. Ярославль. Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный у памятника С. Мамонтову.
Переезд в г. Нерехта (~70 км).
Обед в кафе города.
Посещение Лавровской фабрики Мороза-Мастера.
Лавровская фабрика — сказочный уголок, где традиции русской деревянной игрушки оживают на лазах. В уютном музейном пространстве вы увидите игрушки разных эпох, почувствуете, как мастера веками превращали простое дерево в живых персонажей, и узнаете тайны создания матрёшек и старинных игрушек.
А на мастер-классе каждый распишет собственную игрушку и унесёт её с собой как маленький шедевр — живую память о погружении в историю и творчество Нерехты.
Обзорная экскурсия по г. Нерехта.
Нерехта — место, где время будто сбавило шаг и позволило рассмотреть город в деталях.
Купеческие особняки, старинные торговые ряды, храмы Петровской эпохи и деревянные дома с тончайшей резьбой складываются в редкую, цельную картину русской провинции без глянца и суеты.
Здесь каждый поворот улицы — история, каждый фасад — характер, а Дом «Носок» и тихие площади превращают прогулку в путешествие по живому музею под открытым небом, где прошлое не выставлено, а по-настоящему живёт.
Посещение одного из монастырей — Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь / или Успенский монастырь с. Тетеринское.
Выезд в Кострому (~ 40 км).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по г. Плёс, теплоходная прогулка
Завтрак в гостинице.
10:30 Сбор в холле.
Выезд на экскурсию в г. Плёс (переезд ~ 1 час).
Экскурсия по Плёсу предполагает исключительно пешеходный характер, проходит по холмистой местности с подъемами и спусками. Рекомендуем выбирать удобную одежду и обувь по погоде.
По желанию за дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами электрокара (оплата самостоятельно на месте).
Обзорная пешеходная экскурсия по городу.
Плёс встречает вас тихими улочками, где каждый дом, каждый резной наличник хранит тайны веков, а Базарная площадь и набережная будто сошли со старинной картины. На Соборной горе угадываются очертания некогда стоявшей крепости, а величественный Успенский собор словно держит дыхание всего города.
Здесь черпал сюжеты Исаак Левитан, здесь ступала нога Фёдора Шаляпина, а ветер Волги шепчет истории купцов, художников и путешественников — всё это сливается в живую, завораживающую атмосферу.
Теплоходная прогулка по Волге.
Одним из самых завораживающих способов увидеть Плёс и его окрестности является прогулка на теплоходе по Волге. С воды город открывается в новом свете: крутые холмы, которые здесь называют горами, золотые купола церквей, и, конечно, сама Волга, величественно текущая по своему руслу.
В такой момент понимаешь, почему Плёс стал настоящим источником вдохновения для многих поколений художников и поэтов.
При неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.
Свободное время.
Выезд в Кострому (~ 80 км).
Ужин в кафе города.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсии по г. Ярославль и г. Кострома, Музей льна и бересты
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор в холле (с вещами). Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу.
Кострома встречает вас веером улиц, где хорошо сохранившаяся архитектура прошлых столетий хранит в себе тайны истории. На Сусанинской площади Пожарная каланча возвышается как сторож времени, а Торговые ряды до сих пор дышат духом купеческой жизни — тут пахнет свежей выпечкой и приключениями, которые ждут за каждым углом.
Костромской кремль — восстановленный шедевр XVIII века, где в Богоявленском соборе хранится Феодоровская икона Божией Матери. Золото куполов сверкает в лучах солнца, а воздух здесь будто насыщен чудесами и благоговением: каждый шаг переносит вас в эпоху великих исторических событий.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (по территории монастыря и Троицкому собору).
В Ипатьевском монастыре начинается история царской династии Романовых: именно здесь в 1613 году был призван на царство Михаил Фёдорович. Белокаменные стены, златоглавый Троицкий собор и боярские палаты хранят легенды о смелых людях, судьбах царей и тайнах, которые пережили века.
Экскурсия в Музей льна и бересты.
Здесь оживают старинные ремёсла: береста, лен, узоры и изделия прошлых веков показывают, как мастера превращали простое дерево и волокна в настоящие произведения искусства. Каждая витрина, каждая деталь экспозиции словно переносит в прошлое, позволяя почувствовать, как традиции оживают и продолжают жить в современных работах костромских мастеров.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль (автобусная).
Это путешествие по историческому центру города, полностью включённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь буквально каждый поворот улицы — часть большой истории: древние монастыри и соборы, парадные площади, театры и необычные городские дома создают насыщенную, многослойную панораму города.
Во время экскурсии вы увидите Спасо-Преображенский монастырь, памятник Ярославу Мудрому, театр имени Волкова — родину первого русского театра, Красную площадь, Казанский собор и знаменитый дом с аркой, окружённый городскими легендами.
18:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур можно забронировать как в виде экскурсионной программы, так и с проживанием в гостинице (номера с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
|Без проживания
|17000
|16500
|Волга 4*/ Я-отель 4*
28000
|27500
|Московская застава 3*
26500
|26000
|Снегурочка 3*/ Шелестов 3*
|24000
|23500
Доплата за 1-местное размещение:
- отели 3* – 5000 рублей;
- отели 4* – 8000 рублей.
Скидка при размещении на доп. месте – 1000 рублей.
Дети до 3 лет – бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе, гостинице, а также питания).
Варианты проживания
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Гостиница «Снегурочка»
Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».
Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.
Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.
Гостиница «Шелестофф»
Гостиница находится в Костроме. Вблизи располагаются главные архитектурные достопримечательности города.
Для отдыхающих подготовлены уютные номера категории: Люкс, Комфорт, Бизнес, Новация. Каждый номер выполнен в современном стиле и оснащен комфортабельной мебелью и современной техникой для приятного времяпровождения.
В номерах предоставлена собственная ванная комната, набор халатов, полотенца, средства гигиены.
В ресторане отеля готовят вкусные и изысканные блюда, которые порадуют любого гостя.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5 км, до аэропорта — 6,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2 ночи (при выборе тарифа с проживанием)
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание при выборе тарифа с проживанием: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно
- Проживание в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за особое меню (вегетарианство, диеты, и пр.) - 400 руб. за один 1 обед
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда должна быть удобной и не сковывать движений.
Для поездки в г. Плёс рекомендуем брать удобную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.
Информация по туру будет направлена туристам через мессенджер MAX перед началом тура.