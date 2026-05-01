1 день

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

11:00-11:15 Прибытие в г. Ярославль. Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный у памятника С. Мамонтову.

Переезд в г. Нерехта (~70 км).

Обед в кафе города.

Посещение Лавровской фабрики Мороза-Мастера.

Лавровская фабрика — сказочный уголок, где традиции русской деревянной игрушки оживают на лазах. В уютном музейном пространстве вы увидите игрушки разных эпох, почувствуете, как мастера веками превращали простое дерево в живых персонажей, и узнаете тайны создания матрёшек и старинных игрушек.

А на мастер-классе каждый распишет собственную игрушку и унесёт её с собой как маленький шедевр — живую память о погружении в историю и творчество Нерехты.

Обзорная экскурсия по г. Нерехта.

Нерехта — место, где время будто сбавило шаг и позволило рассмотреть город в деталях.

Купеческие особняки, старинные торговые ряды, храмы Петровской эпохи и деревянные дома с тончайшей резьбой складываются в редкую, цельную картину русской провинции без глянца и суеты.

Здесь каждый поворот улицы — история, каждый фасад — характер, а Дом «Носок» и тихие площади превращают прогулку в путешествие по живому музею под открытым небом, где прошлое не выставлено, а по-настоящему живёт.

Посещение одного из монастырей — Троице-Сыпанов Пахомиев монастырь / или Успенский монастырь с. Тетеринское.

Выезд в Кострому (~ 40 км).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

