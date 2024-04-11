Выходные на Волге. Ярославль и Кострома

Групповой тур в Костроме
5
3 отзыва
Этот красивый двухдневный тур для ценителей истинно русской культуры.

Насладитесь просторами великой реки Волги, ее живописной природой и красотой в обзорных экскурсиях по двум городам: Ярославлю и Костроме.
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
Ближайшие даты:
13
янв
20
янв
27
янв
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даты

Что вас ожидает:

Снежная Кострома
Снежная Кострома
Отправимся на обзорную экскурсию по Жемчужине Золотого кольца России
Интерактивная экскурсия
Интерактивная экскурсия
Вы узнаете, как и где появился первый сыр и откроете для себя много новой информации про этот всеми любимый продукт
Душа Ярославля
Душа Ярославля
Вас ждет экскурсия по Ярославлю – сокровищнице древнерусского искусства, которая хранит в себе великую историю

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"

10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу:

Ярославль – сокровищница древнерусского искусства, которая хранит в себе великую историю.

Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом.

Побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.

Экскурсия в музей «Музыка и время» - в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда…

Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте – гармонике.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей)

Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»

Выезд в Кострому (~ 80 км.)

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"
2 день

Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) - первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.

Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.

Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями

Экскурсия в Музей льна и бересты.

Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.

Обед в кафе города

Интерактивная экскурсия «Сырные истории»

Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.

Дегустация сыра за доп. плату.

Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Место проживанияСтоимость
взрослый двухместныйДетский (до 14 лет)
Московская застава / Снегурочка /Волга 3*10 0009 500
  • Доплата за 1-местное размещение – отели 3* – 2 000 рублей.
  • Скидка на доп. место – 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Московская Застава»

1 ночь

Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.

Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.

Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»

Отель «Волга»

1 ночь

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.

В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу. Есть Wi-Fi.

В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Исторические достопримечательности, такие как церковь Воскресения на Дебре, находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Остановки общественного транспорта и основные пешеходные улицы расположены в пределах 500 метров от отеля.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Гостиница «Снегурочка»

1 ночь

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
  • Питание: 1 завтрак + 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (завтрак 1 день, ужины)
  • Дегустация сыра
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой предоставляется транспорт в туре?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли меняться экскурсии?
Туроператор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности
программы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
11 апр 2024
Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".
Н
11 апр 2024
Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.
М
30 янв 2024
Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники истории и музеи.
Гостиница "Я-отель" понравилась, шведский стол разнообразный.
Не хватило времени сделать покупки. Фишка города - льняные изделия. К сожалению, вечером, когда дается свободное время, они уже закрыты.
Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятникиЗамечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятникиЗамечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники

Тур входит в следующие категории Костромы

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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