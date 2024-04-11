Насладитесь просторами великой реки Волги, ее живописной природой и красотой в обзорных экскурсиях по двум городам: Ярославлю и Костроме.
янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"
10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу:
Ярославль – сокровищница древнерусского искусства, которая хранит в себе великую историю.
Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом.
Побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.
Экскурсия в музей «Музыка и время» - в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда…
Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте – гармонике.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей)
Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»
Выезд в Кострому (~ 80 км.)
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Воскресенье. Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты, интерактив «Сырные истории»
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России!
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) - первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.
Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.
Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями
Экскурсия в Музей льна и бересты.
Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обед в кафе города
Интерактивная экскурсия «Сырные истории»
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.
Дегустация сыра за доп. плату.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Место проживания
|Стоимость
|взрослый двухместный
|Детский (до 14 лет)
|Московская застава / Снегурочка /Волга 3*
|10 000
|9 500
- Доплата за 1-местное размещение – отели 3* – 2 000 рублей.
- Скидка на доп. место – 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Московская Застава»
Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.
Отель «Волга»
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.
В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу. Есть Wi-Fi.
В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Исторические достопримечательности, такие как церковь Воскресения на Дебре, находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Остановки общественного транспорта и основные пешеходные улицы расположены в пределах 500 метров от отеля.
Гостиница «Снегурочка»
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
- Питание: 1 завтрак + 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (завтрак 1 день, ужины)
- Дегустация сыра
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой предоставляется транспорт в туре?
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли меняться экскурсии?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гостиница "Я-отель" понравилась, шведский стол разнообразный.
Не хватило времени сделать покупки. Фишка города - льняные изделия. К сожалению, вечером, когда дается свободное время, они уже закрыты.