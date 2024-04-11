1 день

Суббота. Ярославль, музей "Музыка и Время", интерактив "В гостях у губернатора"

10:30-11:15 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу:

Ярославль – сокровищница древнерусского искусства, которая хранит в себе великую историю.

Вы увидите первый русский театр, основанный Федором Волковым в 1750 году, Спасо-Преображенский монастырь, где собиралось народное ополчение под руководством гражданина Минина и князя Пожарского, Губернаторский дом.

Побываете в самом «сердце» Ярославля – на стрелке Которосли и Волги, где полюбуетесь и насладитесь величественными, изумительными красотами исторической части города и панорамами могучей Волги и Которосли.

Экскурсия в музей «Музыка и время» - в музее представлена одна из самых крупных коллекций колоколов и колокольцев, уникальная коллекция шарманок, граммофонов и граммофонных записей, и даже собрание «золотофонных» икон, секрет изготовления фона из сусального пошехонского золота для которых ныне утерян навсегда…

Вы сможете полюбоваться настоящими раритетами и услышать редчайшие старинные граммофонные записи, и игру на редчайшем инструменте – гармонике.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей)

Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона и покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.»

Выезд в Кострому (~ 80 км.)

Заселение в гостиницу.

Свободное время.