1 день

Обзорная экскурсия по Костроме, сырная биржа

Встреча на вокзале г. Костромы.

Ориентировочное начало программы 10:30.

Обзорная экскурсия по центру города с посещением сырной биржи.

Экскурсию по городу начнем от памятника Юрию Долгорукому и далее двинемся к нулевому километру, откуда узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.

Далее отправимся делать красивые фотографии на фоне Пожарной Каланчи, усадьбы С. С. Борщова и немного прогуляемся по Костромской аллее звезд.

Также мы погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина, а после прогуляемся по Торговым рядам, где вы сможете отведать костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет, приобрести сувениры.

После заглянем на сырную биржу, где вы сможете приобрести костромские сыры и знаменитую черную соль.

Обед в ресторане г. Костромы.

После обеда мы прогуляемся по молочной горе, посмотрим на Дебаркадер, который сейчас является рестораном, а раньше был местом съемок знаменитого «Жестокого романса» снятого великим Эльдаром Рязановым.

Прогуляемся по набережной реки Волги, воспетой многими исполнителями нашей страны.

Mы доберемся до беседки им. А. Н. Островского и оттуда двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери.

За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.

Заселение в отель.

Свободное время.

Увлекательная игра в сырном казино, где Вы сможете абсолютно легально делать ставки на территории Костромской области.

