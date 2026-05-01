Вы прогуляетесь по живописной набережной Волги, познакомитесь с подвигом Ивана Сусанина, посетите Ипатьевский монастырь и старинные Торговые ряды. Попробуете знаменитые костромские сыры и уху по старинным рецептам.
Путешествуя по этому региону, Вы сможете наполниться новыми впечатлениями и порадовать свои вкусовые рецепторы разнообразием местной кухни.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Костроме, сырная биржа
Встреча на вокзале г. Костромы.
Ориентировочное начало программы 10:30.
Обзорная экскурсия по центру города с посещением сырной биржи.
Экскурсию по городу начнем от памятника Юрию Долгорукому и далее двинемся к нулевому километру, откуда узнаем, благодаря чему Кострома имеет радиально-полукольцевую планировку.
Далее отправимся делать красивые фотографии на фоне Пожарной Каланчи, усадьбы С. С. Борщова и немного прогуляемся по Костромской аллее звезд.
Также мы погуляем по сусанинскому скверу и послушаем историю о подвиге Ивана Сусанина, а после прогуляемся по Торговым рядам, где вы сможете отведать костромские чебуреки, которые не меняли свою рецептуру вот уже более 40 лет, приобрести сувениры.
После заглянем на сырную биржу, где вы сможете приобрести костромские сыры и знаменитую черную соль.
Обед в ресторане г. Костромы.
После обеда мы прогуляемся по молочной горе, посмотрим на Дебаркадер, который сейчас является рестораном, а раньше был местом съемок знаменитого «Жестокого романса» снятого великим Эльдаром Рязановым.
Прогуляемся по набережной реки Волги, воспетой многими исполнителями нашей страны.
Mы доберемся до беседки им. А. Н. Островского и оттуда двинемся в сторону Костромского кремля, где в настоящее время находится Федоровская икона Божьей Матери.
За дополнительную плату можно подняться на колокольню кремля.
Заселение в отель.
Свободное время.
Увлекательная игра в сырном казино, где Вы сможете абсолютно легально делать ставки на территории Костромской области.
Ипатьевский монастырь, экскурсия на ферме
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отправляемся в Ипатьевский монастырь, жемчужину г. Костромы.
Обзорная экскурсия с лицензированным гидом, прогулка по музею деревянного зодчества.
Обед в кафе города с видом на Ипатьевский монастырь.
Отъезд в с. Шунга, где для Вас проведут экскурсию к новорожденным телятам в детский сад, а после научимся готовить сыр и не только своими руками.
Возвращение в Кострому.
Окончание программы около 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Костромы.
Стоимость тура за 1 человека при двухместном размещении — 23 500 руб.
Варианты проживания
Я-Отель
«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.
Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.
На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.
Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.
Гостиница «Московская застава»
Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.
Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.
В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.
Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и сопровождение по программе, включая трансфер с ж/д-вокзала до первой локации и на вокзал после окончания программы
- Экскурсионная программа (посещение Ипатьевского монастыря, Костромского кремля, торговых рядов, беседки Островского и сырного казино, обзорная экскурсия по городу, поездка на агроферму с мастер-классом)
- Проживание в двухместном номере в отеле
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Мастер-классы по программе
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Одноместный номер (за доплату при возможности предоставления отелем)
- Подъем на колокольню Костромского кремля (по желанию)
- Сувенирная и промышленная продукция
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1-й день, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.