Всего за 4 дня Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли монастырей Нижнего Новгорода, Владимира, Суздаля, Костромы, Ярославля, Ростова Великого, Переславля-Залесского и
Программа тура по дням
Нижний Новгород
В случае раннего прибытия в Нижний Новгород, Вы можете самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
11.25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.
11.30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит вас с одним из древнейших и красивейших городов России.
Вы увидите место слияния двух крупных рек нашей страны – Волги и Оки, где расположена знаменитая Стрелка.
В прошлом Нижний Новгород был столицей Нижегородско-Суздальского княжества и местом зарождения народного ополчения в 1612 году.
Город также славится своей богатой купеческой историей, символом которой является Нижегородская ярмарка.
Рядом с ярмаркой находится величественный собор имени Александра Невского.
Во время экскурсии вы сможете насладиться видами купеческих особняков и доходных домов на улицах Рождественской и Нижневолжской набережной.
Вы увидите главные городские площади и памятники, посвященные таким знаменитым личностям, как К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому и В. Чкалову.
13:30 Наша экскурсия посещением территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы окунетесь в прошлое и узнаете об истории создания древней крепости, а также о легендах и мифах, связанных с постройкой башен кремля.
Во время прогулки по территории вы сможете увидеть памятник основателям города, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание в форме самолета и Губернаторский дом.
Вас также впечатлит аллея с образцами военной техники "Горьковчане-фронту".
14:45 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Эта улица, известная также как Нижегородский Арбат, является одной из самых красивых и исторически значимых в городе.
Во время прогулки вы сможете увидеть множество архитектурных шедевров, интересных памятников и скульптур.
Например, памятник Городовому, который символизирует порядок и безопасность, или скульптура "Скрипач", которая добавляет улице особую атмосферу.
16:15 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Одно из самых ярких и интересных архитектурных сооружений в историческом центре Нижнего Новгорода.
Построенная в XIX веке, она принадлежала известной купеческой семье Рукавишниковых.
Здание усадьбы представляет собой уникальный образец русского классицизма с элементами эклектики, сочетая в себе строгость и изящество форм.
Сегодня в усадьбе находится музей, где можно познакомиться с историей и культурой Нижнего Новгорода, узнать о жизни и быте купечества, а также увидеть уникальные коллекции фарфора, стекла, керамики и мебели.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Трансфер в гостиницу. Заселение. Свободное время.
Владимир и Суздаль
Завтрак в формате ланч-бокса.
Выселение из гостиницы. Вещи в автобус.
06:20 Встреча в фойе гостиницы Ибис 3*.
06:45-07:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов проживающих в гостиницах: Ботаника Лофт 3* и Маринс Парк Отель 4*)
07:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина (памятник Ленину). Ориентировочное время в пути 4 часа (240 км).
11:00 Прибытие во Владимир.
Владимир — один из величайших и старейших городов России, обладающий богатой историей и культурой.
Основанный в 990 году, он был столицей Великого княжества Владимирского, сыгравшего ключевую роль в формировании русской государственности и культуры.
Обзорная экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Руси.
Вы сможете увидеть следующие знаменитые памятники архитектуры XII века: Успенский собор — центральный храм и самая значимая святыня на территории Владимиро-Суздальской Руси.
Его основание в 1158 году положил Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого.
Собор отличается тем, что в нем до сих пор можно увидеть оригинальные фрески великого мастера иконописи Андрея Рублева.
Кроме того, он один из редких примеров храмов, сохранившихся с домонгольских времен Руси.
Успенский собор внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Золотые ворота — этот памятник, возведенный в 1164 году, сегодня является частью Списка Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Исследования отечественных историков показывают, что подобных Ворот нет ни в одной части России, ни в Западной Европе.
Обычно башни строились исключительно с оборонительной целью, но Владимирские Золотые Ворота также выполняли функцию триумфальной арки, ознаменовав собой главный вход в город.
Кроме того, Золотые Ворота имеют и религиозное значение, ведь в их стенах расположена Ризположенская церковь.
Дмитриевский собор — уникальный памятник, украшенный резьбой по белому камню.
При взгляде на Дмитриевский собор, этот восхитительный архитектурный шедевр XII столетия, сердце замирает в восторге.
На его стенах оживают сцены древнегреческой, римской и русской мифологии.
Здесь встречаются святые и герои давних легенд, здесь обитают необычайные звери и фантастические растения.
Всё это вместе создаёт уникальный мир, где реальность переплетается с вымыслом, образуя удивительную мозаику жизни в миниатюре.
В самом сердце города простирается уютная пешеходная Георгиевская улица.
Её длина всего 300 метров, но она притягивает к себе как магнит владимирцев и гостей города, предлагая уникальное сочетание истории и творчества.
Георгиевская улица привлекает внимание старинной архитектурой и скульптурами, дышит историей.
Рядом с таможенной будкой расположена скульптура "Шалопай и филер", а пожарное депо XIX века до сих пор работает.
Перед зданием депо находится ещё одна интересная скульптура —"Пожарный".
13:30 Переезд в Суздаль.
Ориентировочное время в пути 50 минут (36 км).
14.30 Обед в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Суздалю с осмотром основных достопримечательностей.
История города Суздаль насчитывает около 1000 лет и тесно связана с именем великого русского князя Владимира Мономаха.
Именно он положил начало строительству Суздальского Кремля.
Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.
На территории кремля сохранились мощные земляные валы, несколько церквей и комплекс архиерейского двора с древним Рождественским собором.
Именно с посещения территории архитектурного ансамбля кремля начнется ваше знакомство с древнейшим городом Суздалем.
Далее экскурсионная программа продолжится посещением Спасо-Евфимиева монастыря — уникальной святыни, имеющей многовековую историю.
Под его стенами был взят в плен Василий Второй, Тёмный.
В этом же монастыре находится усыпальница князей Пожарских и Хованских.
При Романовых в нём содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс.
Сейчас монастырь не действующий, это музейный комплекс, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
При благоприятном стечении обстоятельств, удастся услышать перезвон 17 колоколов, исполненный звонарем монастыря.
Свободное время в Суздале.
У Вас будет возможность неспеша прогуляться по центру Суздаля, купить сувениры, попробовать суздальской медовухи.
Пройтись по суздальским лугам и может быть, посетить музей деревянного зодчества.
Переезд до Иваново.
Размещение в гостинице "Турист" г. Иваново. Свободное время.
Кострома и Ярославль
07.30 Завтрак в гостинице. Выселение. Посадка в автобус.
Переезд в г. Кострома.
09.30 Кострома основана в 1152 году и до сих пор сохраняет свой благородный, старинный облик, который очаровывает с первых минут пребывания.
Обзорная экскурсия по Костроме познакомит вас с архитектурой древнерусского города, отличающегося необычным веерным стилем, введенным Екатериной Великой.
Вы прогуляетесь по старинной улице, известной как «Молочная гора», которая сохранила прекрасные постройки, представляющие значительный интерес.
Посещение Богоявленского монастыря.
Это удивительное место с первых минут поражает своей красотой.
Люди со всех концов страны и ближнего зарубежья приезжают сюда, чтобы посетить место, где хранится бесценное сокровище — чудотворная икона Федоровской Божьей Матери.
Икона была написана апостолом Лукой и использовалась для благословения брака Александра Невского.
Федоровская Богородица считается покровительницей детей, семей и матерей.
Не упустите возможность обратиться к ней с просьбой о здоровье и счастье для себя, своих родных и близких.
Далее вас ожидает экскурсия в Ипатьевский монастырь.
Этот монастырь был основан в 1330 году, и его основателем, как ни удивительно, стал татарский князь, потомок Бориса Годунова.
Здесь находится могила Ивана Сусанина, русского национального героя, который, будучи простым крестным крестьянином, отдал свою жизнь за царя.
Кроме того, в монастыре расположен великолепный Троицкий собор, внутренние убранства которого доставят вам истинное эстетическое удовольствие.
Помимо архитектурного ансамбля Ипатьевского монастыря, у вас будет возможность посетить Царские чертоги династии Романовых.
В свободное время у вас будет возможность посетить Торговые ряды — еще одно популярное место среди гостей города.
Торговые ряды представляют собой старинные купеческие лавки, протянувшиеся на несколько кварталов от главной площади города.
Это еще один памятник градостроительства эпохи Екатерины Великой.
12:30 Обед в кафе города.
13:30Отправление в Ярославль. Ориентировочное время в пути 1 час 30 минут (83 км).
15.00 Ярославль — это драгоценная жемчужина в ожерелье Золотого Кольца России.
Этот невероятно красивый город был основан в 1010 году.
Сегодня здесь сохранились тысячи бесценных памятников культуры и архитектуры, многие из которых внесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Помимо обзорной экскурсии по Ярославлю, вы посетите Спасо-Преображенский монастырь.
Помимо своей сказочной красоты, монастырь имеет интересную историю, которая начинается с момента его основания в 1224 году.
Особенностью монастыря являются фрески, сохранившиеся со времен царствования Ивана Грозного.
Именно здесь было найдено легендарное произведение «Слово о полку Игореве».
Осмотр Церкви Ильи Пророка снаружи, которого, по преданиям, забрали на небеса живым.
Именно поэтому Пророк Илья считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил.
Прогулка с экскурсоводом по Набережной Ярославля и по пешеходной улице.
18:30 Размещение в гостинице Ярославля Азимут 4* или Ибис 3*.
Свободное время.
Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
07:30 Завтрак в гостинице. Выселение.
08:30 Отправление в Ростов Великий. Ориентировочное время в пути 1 час 10 минут (59 км).
09:30 Ростов Великий Один из древнейших городов Руси, первое упоминание о котором датируется 862 годом.
Это один из самых кинематографических городов России, где снимались такие фильмы, как «Семь стариков и одна девушка», «Иван Васильевич меняет профессию», «Невероятные приключения итальянцев в России» и многие другие.
Посещение Ростовского Кремля, расположенного вблизи озера Неро, оставит незабываемые впечатления.
Кремль был основан в 17 веке по замыслу митрополита Ионы Сысоевича, который хотел создать рай на земле, полностью соответствующий библейским описаниям — окруженный изумительными башнями райский сад с прудом в центре.
Кремль красив, великолепен и выразителен, и что самое главное — здесь царит атмосфера гармонии и умиротворения.
Вы познакомитесь с ансамблем архиерейского двора, который делится на три части: сам двор, Соборная площадь и Митрополичий сад.
11:00 Отправление в Переславль Залесский. Ориентировочное время в пути 1 ч. 30 мин. (81 км).
12:30 Обед в кафе города.
13:30 Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому.
Город был основан в 1152 году великим киевским князем, основателем Москвы Юрием Долгоруким.
Это небольшой город с богатой историей, с которой связаны Александр Невский (он здесь родился), Дмитрий Александрович Переяславский, Дмитрий Иванович и другие великие русские князья.
Во время обзорной экскурсии вы посетите Красную площадь, где по звону колоколов собиралось народное вече и проводились многие торжественные мероприятия, а также Спасо-Преображенский собор, который сохранился до наших дней в первозданном виде, что делает его уникальным.
14:30 Переезд в Сергиев Посад. Ориентировочное время в пути 1 ч (70 км).
15:30 Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре познакомит вас с святынями, архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей, крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения.
Вы увидите белокаменный Троицкий собор (1422) — шедевр русской архитектуры, где покоятся нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского.
Вас поразит величие Успенского собора (1559-1585), созданного по велению царя Ивана Грозного и по образцу Успенского собора Московского Кремля.
Также вы увидите храм преподобного Сергия Радонежского с Трапезной палатой (1687-1692) — один из замечательнейших образцов "московского" барокко.
17:00 Завершение программы, отъезд в Нижний Новгород.
17:40 Трансфер до станции Орехово-Зуево.
23:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Трехместное
|Двухместное
|Одноместное
|41 000
|42 000
|49 000
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Рэдди»
Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Гостиничный комплекс «Турист»
Гостиничный комплекс «Турист» располагается в центре города, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой.
Отель предлагает гостям достойный сервис, уютные номера и дополнительные услуги для комфортного отдыха. В их числе сауна, ресторан, бильярдная, боулинг, велоспорт и другие. Такое разнообразие досуга точно скрасит ваше пребывание.
Номерной фонд представлен классическими номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет — 1,5 км, а до аэропорта — 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Гостиница «AZIMUT Отель Ярославль»
«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославля.
«АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным. К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.
На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.
На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.
Гостиница «Ibis Ярославль Центр»
Гостиница «Ibis Ярославль Центр» располагается в исторической части города и обладает номерами европейского уровня.
Каждый номер оборудован телевизором, климат-контролем, душевой кабиной, сейфом, телефоном и Wi-Fi.
Повара ресторана «ibis kitchen» приготовят для гостей блюда интернациональной кухни. В баре круглосуточно можно заказать горячие закуски.
«Ibis Ярославль Центр» расположен в 20 минутах от железнодорожного вокзала. В шаговой доступности находятся: музеи, пешеходная улица и Волжская набережная с многочисленными развлечениями.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 2 завтрака в гостинице по системе шведский стол, 1 завтрак в формате ланч-бокса (в Н. Новгороде), 4 обеда в кафе города
- Посещение объектов заявленных в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Дополнительные сутки в гостинице до/после тура - 3000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Рассадка в автобусе при бронировании носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки.
Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами.