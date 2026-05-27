1 день

Нижний Новгород

В случае раннего прибытия в Нижний Новгород, Вы можете самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус. Вещи в автобус.

11.25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

Встреча с представителем туроператора. Посадка в автобус.

11.30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит вас с одним из древнейших и красивейших городов России.

Вы увидите место слияния двух крупных рек нашей страны – Волги и Оки, где расположена знаменитая Стрелка.

В прошлом Нижний Новгород был столицей Нижегородско-Суздальского княжества и местом зарождения народного ополчения в 1612 году.

Город также славится своей богатой купеческой историей, символом которой является Нижегородская ярмарка.

Рядом с ярмаркой находится величественный собор имени Александра Невского.

Во время экскурсии вы сможете насладиться видами купеческих особняков и доходных домов на улицах Рождественской и Нижневолжской набережной.

Вы увидите главные городские площади и памятники, посвященные таким знаменитым личностям, как К. Минину и Д. Пожарскому, М. Горькому и В. Чкалову.

13:30 Наша экскурсия посещением территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окунетесь в прошлое и узнаете об истории создания древней крепости, а также о легендах и мифах, связанных с постройкой башен кремля.

Во время прогулки по территории вы сможете увидеть памятник основателям города, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание в форме самолета и Губернаторский дом.

Вас также впечатлит аллея с образцами военной техники "Горьковчане-фронту".

14:45 Обед в кафе города.

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Эта улица, известная также как Нижегородский Арбат, является одной из самых красивых и исторически значимых в городе.

Во время прогулки вы сможете увидеть множество архитектурных шедевров, интересных памятников и скульптур.

Например, памятник Городовому, который символизирует порядок и безопасность, или скульптура "Скрипач", которая добавляет улице особую атмосферу.

16:15 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Одно из самых ярких и интересных архитектурных сооружений в историческом центре Нижнего Новгорода.

Построенная в XIX веке, она принадлежала известной купеческой семье Рукавишниковых.

Здание усадьбы представляет собой уникальный образец русского классицизма с элементами эклектики, сочетая в себе строгость и изящество форм.

Сегодня в усадьбе находится музей, где можно познакомиться с историей и культурой Нижнего Новгорода, узнать о жизни и быте купечества, а также увидеть уникальные коллекции фарфора, стекла, керамики и мебели.

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Трансфер в гостиницу. Заселение. Свободное время.

