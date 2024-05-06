Религиозные туры по святым местам Костромы

Найдено 5 туров в категории «Святые места» в Костроме, цены от 26 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«10:00 Экскурсия по Ярославлю: территория Спасо-Преображенского монастыря-музея, прогулка по «стрелке» рек Волги и Которосли, осмотр памятника 1000-летия Ярославля, посещение Успенского кафедрального собора, экстерьер ц»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 26 900 за человека
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Начало: Москва
«Архитектурный ансамбль с экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода»
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Начало: Москва
«Архитектурный ансамбль с экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 490 за человека
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Начало: Москва
«Архитектурный ансамбль с экспозицией «Государев двор в Александровской слободе», домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями «Александровская Слобода»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 3200027 290 за человека
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Золотом Кольце
Начало: Санкт-Петербург
«Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Организатор отработал без нареканий.
  • Р
    Резниченко
    5 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!
  • Л
    Лидия
    1 мая 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Отличная организация.
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.
    Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Летнее путешествие
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а поездка закончилась! Спасибо огромное
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    организаторам все как-то по делу в каждом городе показали свою изюминку, отличный Гид Татьяна,все время рассказывала самые интересные истории, вообщем очень рекомендую,, Тур Большая Страна,,❤️

    Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Золотое кольцо России. Летнее путешествие
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • Т
    Татьяна
    27 декабря 2023
    Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Поздравляю коллектив Большой Страны с наступающим Новым годом! Одним из самых приятных впечатлений уходящего года явился тур "Большое Золотое Кольцо из
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    Санкт-Петербурга" в сентябре, сопровождаемый сотрудниками Большой Страны. Организация тура на 5+. Продумано всё до мелочей, учтены все пожелания. Не покидало ощущение, что мы под прикрытием ангелов. Особенная благодарность Дарье Щербаковой. Здоровья и процветания вам! 👏👏👏🥳

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Святые места»

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Сколько стоит тур в Костроме в июне 2024
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