А Анастасия Новогодние каникулы на Золотом Кольце Организатор отработал без нареканий.

Р Резниченко Новогодние каникулы на Золотом Кольце Выражаю огромную благодарность сотрудникам турфирмы «Большая Страна» за организацию экскурсионной программы по большому Золотому Кольцу России! Менеджеру Татьяне особая благодарность!

Л Лидия Новогодние каникулы на Золотом Кольце Отличная организация.

И Ирина Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!

О Ольга Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Золотое кольцо России. Весеннее путешествие Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.

А Альфия Золотое кольцо России. Летнее путешествие Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

О Ольга Золотое кольцо из Санкт-Петербурга читать дальше организаторам все как-то по делу в каждом городе показали свою изюминку, отличный Гид Татьяна,все время рассказывала самые интересные истории, вообщем очень рекомендую,, Тур Большая Страна,,❤️ Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а поездка закончилась! Спасибо огромное

А Андрей Золотое кольцо России. Летнее путешествие Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.