1 день

Прибытие. Плёс и теплоходная прогулка

В туре возможно два варианта встречи:

Вариант: 08:30 встреча группы на ж/д-вокзале Ярославль-Главный, у памятника С. Мамонтову. Трансфер за дополнительную плату. Переезд в Кострому (~2 часа). Вариант: 10:40-11:00 сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая (на перроне). Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Обзорная экскурсия по Плёсу.

Плёс встречает вас тихими улочками, где каждый дом и каждый резной наличник хранит тайны веков, Базарная площадь и набережная будто сошли со старинной картины.

На Соборной горе угадываются очертания некогда стоявшей крепости, а величественный Успенский собор словно держит дыхание всего города.

Здесь черпал сюжеты Исаак Левитан, здесь ступала нога Фёдора Шаляпина, а ветер Волги рассказывает истории купцов, художников и путешественников — всё это сливается в завораживающую атмосферу.

Экскурсия по Плёсу предполагает исключительно пешеходный характер, проходит по холмистой местности с подъемами и спусками. Рекомендуем выбирать удобную одежду и обувь по погоде.

Теплоходная прогулка по Волге.

Одним из самых завораживающих способов увидеть Плёс и его окрестности является прогулка на теплоходе по Волге.

С воды город открывается в новом свете: крутые холмы, которые здесь называют горами, золотые купола церквей, и, конечно, сама Волга, величественно текущая по своему руслу. В такой момент понимаешь, почему Плёс стал настоящим источником вдохновения для многих поколений художников и поэтов.

При неблагоприятных погодных условиях теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.

Свободное время.

По желанию за дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами электрокара (оплата самостоятельно на месте).

Выезд в Кострому (~ 80 км.)

Ужин в кафе города.

Трансфер в отель, заселение.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160