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Сокровища волжских городов: Кострома - Плёс

Сокровища волжских городов
Откройте для себя очарование волжских городов — живописный Плёс и старинную Кострому.

За два насыщенных дня Вас ожидают прогулка по Волге и левитановские пейзажи Плёса, Ипатьевский монастырь и музей льна и бересты в купеческой Костроме. Заезды ежедневно по 30 сентября 2026.
Сокровища волжских городов: Кострома - ПлёсФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сокровища волжских городов: Кострома - ПлёсФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сокровища волжских городов: Кострома - ПлёсФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Плёс и теплоходная прогулка

В туре возможно два варианта встречи:

  1. Вариант: 08:30 встреча группы на ж/д-вокзале Ярославль-Главный, у памятника С. Мамонтову. Трансфер за дополнительную плату. Переезд в Кострому (~2 часа).
  2. Вариант: 10:40-11:00 сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая (на перроне). Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Обзорная экскурсия по Плёсу.

Плёс встречает вас тихими улочками, где каждый дом и каждый резной наличник хранит тайны веков, Базарная площадь и набережная будто сошли со старинной картины.

На Соборной горе угадываются очертания некогда стоявшей крепости, а величественный Успенский собор словно держит дыхание всего города.

Здесь черпал сюжеты Исаак Левитан, здесь ступала нога Фёдора Шаляпина, а ветер Волги рассказывает истории купцов, художников и путешественников — всё это сливается в завораживающую атмосферу.

Экскурсия по Плёсу предполагает исключительно пешеходный характер, проходит по холмистой местности с подъемами и спусками. Рекомендуем выбирать удобную одежду и обувь по погоде.

Теплоходная прогулка по Волге.

Одним из самых завораживающих способов увидеть Плёс и его окрестности является прогулка на теплоходе по Волге.

С воды город открывается в новом свете: крутые холмы, которые здесь называют горами, золотые купола церквей, и, конечно, сама Волга, величественно текущая по своему руслу. В такой момент понимаешь, почему Плёс стал настоящим источником вдохновения для многих поколений художников и поэтов.

При неблагоприятных погодных условиях теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места.

Свободное время.

По желанию за дополнительную плату вы можете воспользоваться услугами электрокара (оплата самостоятельно на месте).

Выезд в Кострому (~ 80 км.)

Ужин в кафе города.

Трансфер в отель, заселение.

Прибытие. Плёс и теплоходная прогулкаПрибытие. Плёс и теплоходная прогулкаПрибытие. Плёс и теплоходная прогулкаПрибытие. Плёс и теплоходная прогулка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Костроме. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Сбор группы на экскурсию, выезд из отеля.

Обзорная экскурсия по городу.

Кострома встречает вас веером улиц, где хорошо сохранившаяся архитектура прошлых столетий хранит в себе тайны истории. На Сусанинской площади пожарная каланча возвышается как сторож времени, а Торговые ряды до сих пор дышат духом купеческой жизни — тут пахнет свежей выпечкой и приключениями, которые ждут за каждым углом.

Костромской кремль — восстановленный шедевр XVIII века, где в Богоявленском соборе хранится Феодоровская икона Божией Матери. Золото куполов сверкает в лучах солнца, а воздух здесь будто насыщен чудесами и благоговением: каждый шаг переносит вас в эпоху великих исторических событий.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь (по территории монастыря и Троицкому собору).

В Ипатьевском монастыре начинается история царской династии Романовых: именно здесь в 1613 году был призван на царство Михаил Фёдорович. Белокаменные стены, златоглавый Троицкий собор и боярские палаты хранят легенды о смелых людях, судьбах царей и тайнах, которые пережили века.

Экскурсия в Музей льна и бересты.

В Музее льна и бересты раскрывается сердце Костромы. Здесь оживают старинные ремёсла: береста, лен, узоры и изделия прошлых веков показывают, как мастера превращали простое дерево и волокна в настоящие произведения искусства.

Каждая витрина, каждая деталь экспозиции словно переносит в прошлое, позволяя почувствовать, как оживают традиции и продолжают жить в современных работах костромских мастеров.

Обед в кафе города.

Свободное время.

17:00 Трансфер на ж/д-вокзал Кострома-Новая.

17:00 Трансфер на ж/д-вокзал Ярославль-Главный за дополнительную плату. Ориентировочное время прибытия 19:00.

Обзорная экскурсия по Костроме. ОтъездОбзорная экскурсия по Костроме. ОтъездОбзорная экскурсия по Костроме. ОтъездОбзорная экскурсия по Костроме. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрены варианты на выбор: с проживанием в гостинице и без.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

РазмещениеВзрослыйДети до 14 лет
Без проживания100009500
Снегурочка 3* / Шелестов 3*1350013000
Московская застава 3*1500014500
Волга 4* / Я-Отель 4*1600015500

Доплата за одноместное размещение:

  • в отелях 3* – 2 500 рублей;
  • в отелях 4* – 4 000 рублей.

Скидка на доп. месте – 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Снегурочка»

1 ночь

Гостиница «Снегурочка» в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.

Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.

На территории работает ресторан «Метелица», бар, развлекательный комплекс «Терем Снегурочки».

Благодаря профессионализму сотрудников службы размещения и приема, процедура поселения займет не более чем 3 минуты, чтобы не задерживать гостей с дороги.

Здание состоит из трёх этажей и идеально расположено на берегу Волги рядом с церковью Воскресения-на-Дебре в центре Костромы.

Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Шелестофф»

1 ночь

Гостиница находится в Костроме. Вблизи располагаются главные архитектурные достопримечательности города.

Для отдыхающих подготовлены уютные номера категории: Люкс, Комфорт, Бизнес, Новация. Каждый номер выполнен в современном стиле и оснащен комфортабельной мебелью и современной техникой для приятного времяпровождения.

В номерах предоставлена собственная ванная комната, набор халатов, полотенца, средства гигиены.

В ресторане отеля готовят вкусные и изысканные блюда, которые порадуют любого гостя.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5 км, до аэропорта — 6,4 км.

Гостиница «Шелестофф»Гостиница «Шелестофф»Гостиница «Шелестофф»Гостиница «Шелестофф»Гостиница «Шелестофф»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Московская застава»

1 ночь

Гостиница расположена в Костроме. По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Номера оснащены стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

В лобби-баре гостиницы гости всегда могут заказать себе еду, или воспользоваться доставкой в номер.

Гостиница расположена в самом центре Костромы, на набережной реки Волги, в 15 минутах езды от основных вокзалов и в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»Гостиница «Московская застава»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Волга»

1 ночь

Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.

В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.

Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Я-Отель

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Разместившись в отеле, можно разнообразить пребывание в нем посещением интересных мест, расположенных поблизости. В шаговой доступности находится Литературный музей, памятник Собаке, Пожарная каланча. До железнодорожного вокзала — 3,5 км, а до аэропорта — 6,7 км.

Я-ОтельЯ-ОтельЯ-ОтельЯ-ОтельЯ-ОтельЯ-Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: 1 завтрак (при выборе тарифа с проживанием), 1 обед, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Костромы и обратно
  • Трансфер из Ярославля и обратно - 4000 руб/чел
  • Доплата за одноместное размещение: в гостинице 3* - 2500 рублейв гостинице 4* - 4000 рублей
  • В гостинице 3* - 2500 рублей
  • В гостинице 4* - 4000 рублей
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за особое меню (вегетарианство, диеты, и пр) - 500 рублей за 1 обед
Место начала и завершения?
Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой предоставляется транспорт в туре?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).

Возможны ли изменения в программе тура?

Последовательность экскурсий и дней тура может меняться. При этом все заявленные мероприятия будут сохранены, и программа тура остаётся полной.

Информация по туру будет направлена участникам через мессенджер MAX перед началом тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Костромы

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