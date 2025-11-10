2 день

Ярославль

Прибытие поезда в Ярославль. Встреча с гидом у вагона.

12:30-15:00 Обзорная экскурсия «По липовым бульварам Ярославля» – прекрасная возможность окунуться в чарующую атмосферу древнего города, побродить по тихим улочкам и паркам и в тени липовых аллей прикоснуться к его истории.

В ходе экскурсии предусмотрено посещение Спасо-Преображенского монастыря (архитектурные памятники), самой укрепленной части города, которую, из-за высоких стен, даже иногда называют «Ярославским кремлем».

В его стенах принимались важные для всего государства решения, переплетались судьбы великих людей и бережно хранились тайны, описанные Словом о полку Игореве.

15:00-16:00 Обед в кафе.

16:00-17:00 Экскурсия в Художественный музей в доме Ярославских губернаторов – самый крупный музейный комплекс российской провинции и настоящая жемчужина Ярославля!

Экспозиция объединяет 9 столетий искусства: от старинных икон Киевской Руси до анимационных работ современности. Помимо классических интерьеров, мы увидим Губернаторский сад, который открыт с мая по октябрь.

Вокруг тенистых аллей – пластика современных российских и зарубежных скульпторов.

Размещение отеле.

