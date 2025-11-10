Узкие улочки, утопающие в зелени, неспешный ритм старинных кварталов,
Программа тура по дням
Отправление из Перми
Отправление поезда в Ярославль.
Ярославль
Прибытие поезда в Ярославль. Встреча с гидом у вагона.
12:30-15:00 Обзорная экскурсия «По липовым бульварам Ярославля» – прекрасная возможность окунуться в чарующую атмосферу древнего города, побродить по тихим улочкам и паркам и в тени липовых аллей прикоснуться к его истории.
В ходе экскурсии предусмотрено посещение Спасо-Преображенского монастыря (архитектурные памятники), самой укрепленной части города, которую, из-за высоких стен, даже иногда называют «Ярославским кремлем».
В его стенах принимались важные для всего государства решения, переплетались судьбы великих людей и бережно хранились тайны, описанные Словом о полку Игореве.
15:00-16:00 Обед в кафе.
16:00-17:00 Экскурсия в Художественный музей в доме Ярославских губернаторов – самый крупный музейный комплекс российской провинции и настоящая жемчужина Ярославля!
Экспозиция объединяет 9 столетий искусства: от старинных икон Киевской Руси до анимационных работ современности. Помимо классических интерьеров, мы увидим Губернаторский сад, который открыт с мая по октябрь.
Вокруг тенистых аллей – пластика современных российских и зарубежных скульпторов.
Размещение отеле.
Ростов Великий и Сергиев Посад
Завтрак
09:00 Отправление в Ростов Великий (Ярославль – Ростов Великий: 60 км).
10:00-11:00 Экскурсия «Столица Великого Ополья» включает в себя осмотр таких известных достопримечательностей города, как озеро Неро, улица Покровская, гимназия Кекина, городские валы, торговые ряды и монастыри города.
Запланировано посещение действующего Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря.
11:00-13:30 Экскурсия в Ростовский кремль – это погружение в 17-й век русской истории. Мы осмотрим внутренние постройки кремля, знаменитые палаты и известную по фильму «Иван Васильевич меняет профессию» звонницу.
13:30-14:30 Обед в одном из кафе Ростова Великого.
14:30-16:30 Переезд в Сергиев Посад.
Экскурсия в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
Основателем Лавры является Сергий Радонежский.
Это мужской монастырь, который на протяжении всего своего существования играл заметную роль в политической жизни России.
В монастыре более 50 зданий и сооружений. Каждое – шедевр архитектуры.
В паломничество сюда нередко приезжали русские цари. Здесь же находится самый большой действующий колокол России!
18:00-21:00 Возвращение в Ярославль.
Кострома
Завтрак.
09:00-11:00 Переезд в Кострому.
Кострома – город настроения.
Хотя она и столица региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер Екатерины II», несильно поменялся с XVIII века.
Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми, детишки с картин Честнякова, призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов, художников и рок-музыкантов.
11:00-12:00 Экскурсия в Ипатьевский монастырь – колыбель династии Романовых.
12:00-14:00 Обзорная экскурсия по Костроме.
14:00-15:00 Обед в кафе.
15:00-19:00 Переезд во Владимир.
Размещение в отеле.
Суздаль и Владимир
Завтрак. Выезд из гостиницы с вещами.
12:00-15:00 Обзорная экскурсия по Суздалю.
Суздаль привлекает путешественников очарованием тихого городка, чистым воздухом и памятниками древнерусского зодчества – в городе их около 200! Мы увидим Кремль и сверим время с курантами, где вместо цифр – старославянские буквы, дом, где снимали «Женитьбу Бальзаминова» и торговые ряды.
15:00-16:00 Обед в кафе.
Переезд во Владимир.
17:00-19:00 Экскурсия по Владимиру.
Когда-то Владимир был столицей Древнерусского государства. Его исторические объекты включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На экскурсии мы увидим знаменитые Золотые ворота – парадный вход в княжеско-боярскую часть города, оборонительную насыпь «Козлов вал», Успенский и Дмитриевский соборы, фрески которых расписаны Андреем Рублевым.
Отправление на поезде домой.
Прибытие в Пермь
Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание 3 ночи в отелях по пути следования, а также 2 ночи в поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Дата
|Дата возврата
|выезд из Перми (1- местный)
|выезд из Перми (2- местный)
|выезд из Перми (2-местный + доп.)
|20.06.2025
|25.06.2025
|50 900
|43 100
|43 100
|04.07.2025
|09.07.2025
|50 900
|43 100
|43 100
|18.07.2025
|23.07.2025
|50 900
|43 100
|43 100
|08.08.2025
|13.08.2025
|50 900
|43 100
|43 100
|22.08.2025
|27.08.2025
|49 600
|41 800
|41 800
|12.09.2025
|17.09.2025
|50 600
|43 100
|43 100
|26.09.2025
|01.10.2025
|49 600
|41 800
|41 800
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Отель «Ринг», г. Ярославль
Гостиница "Ring Premier Hotel" встречает гостей в Ярославле. Здесь одинаково комфортно будут чувствовать себя и туристы и деловые путешественники. Разнообразные сервисы и услуги сделают отдых незабываемым.
Комфортабельные номера оформлены в классическом стиле. Здесь можно найти все необходимое для проживания: мебель, технику, одноразовые тапочки, полотенца и парфюмерию.
Яркая цветовая гамма выбрана при отделке ресторана. Здесь сервируется завтрак "шведский стол". По меню можно заказать блюда русской, европейской и западной кухни.
Для деловых людей предложено несколько конференц-залов. Оснащение и оформление площадок зададут тон встрече и придадут статусности мероприятию.
Железнодорожный вокзал - в 10 минутах езды. До аэропорта можно добраться за 40 минут.
Отель «Азимут», г. Ярославль
«АЗИМУТ Отель Ярославль» («AZIMUT Отель Ярославль», бывш. «Святой Георгий») — это современный четырехзвездочный гостиничный комплекс, который находится в историческом, культурном и деловом центре города Ярославль.
В гостинице широкий номерной фонд, рассчитанный на единовременное заселение 236 человек. «АЗИМУТ Отель Ярославль» включает в себя 118 номеров с классическим интерьером и набором услуг, который сделает проживание максимально комфортным.
К услугам гостей уютные одноместные и двухместные номера, а также номера «Люкс». Каждый из них оснащён удобной мебелью и необходимой техникой.
На территории отеля есть ресторан «Цветной бульвар» с русской и европейской кухней, а также банкетный зал с видом на исторический центр города.
На территории отдыхающие отеля могут посетить бесплатный крытый бассейн с подогревом, инфракрасную кабину. Для автоводителей предусмотрена парковка для автомобилей. Расстояние до железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» — 3,1 км. Расстояние до аэропорта «Туношна» — 17,7 км.
Отель «Амакс Золотое кольцо 3*», г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». На территории открыт традиционный русский ресторан, элегантный обеденный зал и бар, оформленный в тропической тематике.
Плацкартный вагон поезда
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д билеты в обе стороны (плацкарт)
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Проживание в гостинице с удобствами в номере
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе и т. д
- Питание (3 завтрака, 4 обеда)
Что не входит в цену
- Доплата за проезд в купейном вагоне (стоимость уточнять у менеджера при бронировании)
- Сувениры
- Доп. питание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
- Ж/д билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт/свидетельство о рождении.
Для ж/д проезда:
- питание, питьевую воду;
- кружку, столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входят ли ж/д билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты из Перми входят в стоимость тура (плацкарт).
Можно ли присоединиться к туру в других городах?
Вы можете сесть на поезд в Кунгуре и Екатеринбурге. Доплата к стоимости за посадку в Кунгуре 2 000 руб. с человека в одну сторону (плацкарт), так как обратно поезд через эту станцию не идёт.
Доплата к стоимости за посадку в Екатеринбурге 5 500 руб. с человека в обе стороны (плацкарт).
Возможна посадка туристов в Удмуртии (Балезино, Глазов) без изменений стоимости тура. Билет будет оформлен из Перми, но сесть туристы на нужной станции смогут.
Конкретику мест и наличие билетов со ст. Кунгур и Екатеринбург, возможность посадки в Удмуртии уточняйте при бронировании.
Когда и где начинается тур?
Встреча на ж/д вокзале Пермь II, около главного входа.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.
Встреча с сопровождающей на улице перед главных входов на вокзал, под эл. табло слева.
В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мороз, сильный ветер) - встреча с сопровождающей проходит в здании вокзала, а не на улице.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.
Информация по ж/д туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
При наборе небольшой группе туристы отправляются без сопровождающей.
Памятка также будет отправлена на почту. Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ж/д вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
На каких поездах мы уезжаем и приезжаем?
|Дата заезда
|Поезд туда
|Поезд обратно
|20.06-25.06
|Поезд 077
|Поезд 086
|04.07-09.07
|Поезд 001
|Поезд 086
|18.07-23.07
|Поезд 077
|уточняется
|08.08-13.08
|Поезд 001
|уточняется
По другим заездам информация уточняется.
Предоставляются ли скидки на тур?
Могу ли я выбрать места в поезде?
Нужно иметь в виду, что не всегда может быть учтено пожелание туристов по местам. Места могут быть присвоены, как верх или низ в четвертинке, так и боковые (если на рейсе плацкарты). Могут быть и только низы. Информацию по выезду мы будем отправлять за 1 день до тура. Постараемся учесть пожелания туристов.