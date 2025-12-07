Мои заказы

Золотое кольцо на Рождество. Автобусный тур из Перми

Золотое кольцо на Рождество
Приглашаем вас в настоящее рождественское путешествие по городам Древней Руси! Вы пройдётесь по заснеженным улочкам сказочного Суздаля, услышите праздничный перезвон колоколов во Владимире и прикоснётесь к истории династии Романовых в
Ипатьевском монастыре Костромы. Наш маршрут — это ожившая история.

Вы увидите знаменитый Ростовский кремль, где снимали любимое кино, полюбуетесь величественными храмами Ярославля и посетите духовный центр России — Троице-Сергиеву Лавру.

Путешествие проходит в комфортном темпе на автобусе, позволяя насладиться живописными зимними пейзажами.

Это ваш шанс провести праздничные дни, погружаясь в величие и красоту русской зимы и её главных святынь. Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

12:00 – Выезд из Перми.

По пути остановки на обед и ужин (за доп. плату).

2 день

Владимир - Суздаль

09:00 – Ориентировочное время прибытия во Владимир. Встреча с гидом.

Новогодняя обзорная экскурсия по Владимиру — это путешествие во времени, которое перенесет вас в эпоху древнерусских княжеств, величественных соборов и богатого культурного наследия.

Вы пройдете по старинным улочкам города, где каждый камень хранит историю, услышите легенды о великих князьях и мастерах-зодчих, чьи творения до сих пор восхищают своей грандиозностью.

Главными жемчужинами экскурсии станут Золотые ворота — символ города и когда-то мощное оборонительное сооружение, а также Успенский собор, в стенах которого творил сам Андрей Рублёв.

Великолепные фрески, белокаменные резные украшения и неповторимая атмосфера древности делают этот храм настоящим шедевром.

Не менее впечатляющим станет знакомство с Дмитриевским собором — храмом, утопающим в причудливых каменных узорах, где в каждой детали скрыта своя история.

Вы также сможете полюбоваться панорамой города с живописных смотровых площадок и почувствовать уникальный дух Владимира, сочетающего в себе величие прошлого и динамику современности.

14:00 – Обед в кафе.

15:00 – Переезд в Суздаль.

Обзорная экскурсия по Рожественскому Суздалю.

Суздаль — это живой музей под открытым небом, где время словно застыло среди куполов древних монастырей, уютных белокаменных храмов и старинных деревянных построек.

Обзорная экскурсия по этому удивительному городу станет настоящим погружением в атмосферу древнерусского зодчества, ремесленных традиций и неспешного провинциального уклада.

Вы прогуляетесь по извилистым улочкам, любуясь белоснежными стенами Суздальского кремля, где берет начало история города, зайдете в Рождественский собор с его знаменитыми фресками и голубыми куполами, усыпанными золотыми звездами.

Великолепие монастырских ансамблей поражает воображение — вас ждут Спасо-Евфимиев монастырь с его величественными башнями и звонницей, а также Покровский монастырь, хранящий тайны прошлого.

Особую атмосферу создают деревянные дома с резными наличниками, старинные торговые ряды и живописные виды на Клязьму, от которых захватывает дух.

Кажется, что здесь оживают страницы русских сказок, а звуки колокольного звона наполняют воздух древними мелодиями.

Переезд в Кострому.

Заселение в гостиницу, свободное время.

3 день

Кострома - Ярославль

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Костроме. Кострома — это уютный старинный город на берегу Волги, полный очарования, истории и самобытных традиций. Его неспешная атмосфера, купола древних храмов и живописные улочки переносят гостей в эпоху русских царей, купцов и ремесленников.

Во время обзорной экскурсии вы пройдете по Сусанинской площади, которую окружает уникальный ансамбль зданий в стиле классицизма. Здесь возвышается пожарная каланча — один из символов Костромы, а неподалеку стоит памятник легендарному Ивану Сусанину.

Вы посетите Ипатьевский монастырь, который называют «колыбелью династии Романовых» —именно здесь в 1613 году бояре призвали на царствование юного Михаила Романова.

Величественные стены, золотые купола и древние фрески создают ощущение прикосновения к великой истории России.

Кострома славится своими торговыми традициями — вы увидите Гостиные ряды, где в прошлом кипела купеческая жизнь, а сегодня можно найти сувениры ручной работы, знаменитый костромской лён и изделия местных мастеров.

Не обойдется прогулка и без знакомства с Богоявленско-Анастасииным монастырем, где хранится одна из самых почитаемых святынь — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, покровительница дома Романовых.

Завершит экскурсию знакомство с живописными набережными Костромы, откуда открываются захватывающие виды на Волгу, старинные мосты и уютные дворики. Здесь хочется остановиться, вдохнуть свежий воздух и насладиться тишиной этого удивительного города, хранящего дух древней Руси.

13:00 – Обед в кафе.

Переезд в Ярославль.

Обзорная экскурсия по Ярославлю. Ярославль — древний город на Волге, жемчужина Золотого кольца. Экскурсия начнётся со Стрелки, живописного места слияния рек, откуда берет начало история города.

Затем мы посетим Спасо-Преображенский монастырь, где хранятся тайны средневековой Руси.

Прогуливаясь по историческому центру, полюбуемся величественной церковью Ильи Пророка и выйдем на Волжскую набережную, известную своими панорамными видами и купеческими особняками.

Ярославль очаровывает своей атмосферой, историей и красотой, оставляя незабываемые впечатления.

Заселение в гостиницу, свободное время.

4 день

Ростов Великий - Сергиев Посад

Завтрак.

Переезд в Ростов Великий.

Экскурсия «Столица Великого Ополья».

Ростов Великий — один из древнейших городов России, настоящая сокровищница истории и архитектуры.

Мы начнём экскурсию с Ростовского Кремля — главной достопримечательности города. Его белокаменные стены, живописные купола и звонница с уникальными колоколами создают сказочную атмосферу.

Далее осмотрим Спасо-Яковлевский монастырь, стоящий на берегу озера Неро. Его древние храмы и тишина монастырских стен дарят умиротворение.

Завершим маршрут на живописной набережной озера Неро, откуда открываются потрясающие виды на кремль.

Ростов Великий очаровывает своей историей, атмосферой древней Руси и неповторимой красотой.

Экскурсия в Ростовский Кремль — это путешествие во времени, переносящее нас в самую сердцевину XVII века.

Здесь за массивными стенами скрывается мир величественной архитектуры, старинных палат и легендарных колоколов, чей звон знаком каждому по культовому фильму.

Каждая деталь этого места хранит дух древней Руси, где величие переплетается с живой историей.

После насыщенной прогулки нас ждет уютный обед в одном из атмосферных кафе Ростова Великого, а затем — дорога в Сергиев Посад, где путешествие сквозь века продолжится.

Обед в одном из кафе Ростова Великого.

Переезд в Сергиев Посад.

Посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — это встреча с великой историей и духовным наследием России.

Основанный преподобным Сергием Радонежским, этот монастырь веками был сердцем русской веры, привлекая паломников, правителей и простых путешественников.

За его древними стенами скрывается целый город из величественных храмов и соборов, каждый из которых — архитектурный шедевр. Здесь звучат молитвы сквозь века, а воздух пропитан величием и умиротворением.

Особенная гордость Лавры — самый большой действующий колокол России, чей могучий голос и сегодня отзывается в сердцах гостей.

Это место, куда стоит приехать, чтобы почувствовать живую связь времен и прикоснуться к настоящему чуду.

19:00 – Ориентировочное время отправления группы домой.

5 день

Прибытие в Пермь

19:00-21:00 – Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

УсловияДвухместное (номер стандарт)Двухместное + доп. местоОдноместное (номер стандарт)
По акции до 01.10.202527 07527 07531 825
Без акции после 01.10.202528 50028 50033 500

Скидки:

  • туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.;
  • за последний ряд в автобусе – 300 руб.

Ниже представлен возможный вариант проживания. Точное место размещения уточните у менеджера.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Варианты проживания

Отель Диево-Городище

1 ночь

Отель «Диево-Городище» располагается в деревне Пески Ярославской области. Здесь созданы все условия для прекрасного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет.

Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, индивидуальная система кондиционирования, ЖК-телевизор, цифровое телевидение.

Собственный санузел оснащен качественной сантехникой и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть небольшая кухня.

Каждое утро в отеле накрывается вкусный завтрак. В ресторане гости могут приятно провести время, отведать изысканные блюда, насладиться вкуснейшими напитками и легкими закусками.

Поклонники активного отдыха по достоинству оценят это отель. Здесь можно арендовать гидроциклы, катера или велосипеды, поиграть в бадминтон, посетить бассейн.

Для маленьких постояльцев на территории оборудована современная площадка с качелями, турниками, кольцами и лестницами. В помещении имеется игровая комната с разнообразными игрушками и настольными играми.

Гостиница Вознесенская

1 ночь

«Вознесенская» — одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд по маршруту
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Экскурсионное обслуживание 3 дня
  • Экскурсии и билеты в музеи по программе
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату
  • Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную не продуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак или поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли присоединиться к туру в других городах?

Вы можете присоединиться в следующих точках:

  • 12:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова;
  • 12:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
  • 12:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
  • 12:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
  • 12:45 – ост. Отворот на Майский;
  • 13:00 – Нытвенский отворот;
  • 13:05 – Григорьевский отворот;
  • 13:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
  • 13:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»);
  • 13:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава»;
  • 13:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань»;
  • 15:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр»;
  • 15.30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208;
  • 15:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста»;
  • 16:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
  • 17:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».
Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  1. За последний ряд в автобусе – 300 руб.
  2. Туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.
Какие сувениры можно привезти из поездки?

Вот несколько идей для сувениров, которые можно привезти из тура по Золотому кольцу России:

  • традиционные русские матрешки;
  • ручная роспись и изделия из гжели;
  • суздальский мед;
  • ткани с народными мотивами;
  • сувениры с изображением храмов и кремлей;
  • традиционные русские шали и платки;
  • керамика и изделия из дерева;
  • чай и травяные смеси;
  • русские изделия из кожи;
  • колокольчики и декоративные предметы;
  • древнерусские украшения.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

