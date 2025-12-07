Программа тура по дням
Выезд из Перми
12:00 – Выезд из Перми.
По пути остановки на обед и ужин (за доп. плату).
Владимир - Суздаль
09:00 – Ориентировочное время прибытия во Владимир. Встреча с гидом.
Новогодняя обзорная экскурсия по Владимиру — это путешествие во времени, которое перенесет вас в эпоху древнерусских княжеств, величественных соборов и богатого культурного наследия.
Вы пройдете по старинным улочкам города, где каждый камень хранит историю, услышите легенды о великих князьях и мастерах-зодчих, чьи творения до сих пор восхищают своей грандиозностью.
Главными жемчужинами экскурсии станут Золотые ворота — символ города и когда-то мощное оборонительное сооружение, а также Успенский собор, в стенах которого творил сам Андрей Рублёв.
Великолепные фрески, белокаменные резные украшения и неповторимая атмосфера древности делают этот храм настоящим шедевром.
Не менее впечатляющим станет знакомство с Дмитриевским собором — храмом, утопающим в причудливых каменных узорах, где в каждой детали скрыта своя история.
Вы также сможете полюбоваться панорамой города с живописных смотровых площадок и почувствовать уникальный дух Владимира, сочетающего в себе величие прошлого и динамику современности.
14:00 – Обед в кафе.
15:00 – Переезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Рожественскому Суздалю.
Суздаль — это живой музей под открытым небом, где время словно застыло среди куполов древних монастырей, уютных белокаменных храмов и старинных деревянных построек.
Обзорная экскурсия по этому удивительному городу станет настоящим погружением в атмосферу древнерусского зодчества, ремесленных традиций и неспешного провинциального уклада.
Вы прогуляетесь по извилистым улочкам, любуясь белоснежными стенами Суздальского кремля, где берет начало история города, зайдете в Рождественский собор с его знаменитыми фресками и голубыми куполами, усыпанными золотыми звездами.
Великолепие монастырских ансамблей поражает воображение — вас ждут Спасо-Евфимиев монастырь с его величественными башнями и звонницей, а также Покровский монастырь, хранящий тайны прошлого.
Особую атмосферу создают деревянные дома с резными наличниками, старинные торговые ряды и живописные виды на Клязьму, от которых захватывает дух.
Кажется, что здесь оживают страницы русских сказок, а звуки колокольного звона наполняют воздух древними мелодиями.
Переезд в Кострому.
Заселение в гостиницу, свободное время.
Кострома - Ярославль
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Костроме. Кострома — это уютный старинный город на берегу Волги, полный очарования, истории и самобытных традиций. Его неспешная атмосфера, купола древних храмов и живописные улочки переносят гостей в эпоху русских царей, купцов и ремесленников.
Во время обзорной экскурсии вы пройдете по Сусанинской площади, которую окружает уникальный ансамбль зданий в стиле классицизма. Здесь возвышается пожарная каланча — один из символов Костромы, а неподалеку стоит памятник легендарному Ивану Сусанину.
Вы посетите Ипатьевский монастырь, который называют «колыбелью династии Романовых» —именно здесь в 1613 году бояре призвали на царствование юного Михаила Романова.
Величественные стены, золотые купола и древние фрески создают ощущение прикосновения к великой истории России.
Кострома славится своими торговыми традициями — вы увидите Гостиные ряды, где в прошлом кипела купеческая жизнь, а сегодня можно найти сувениры ручной работы, знаменитый костромской лён и изделия местных мастеров.
Не обойдется прогулка и без знакомства с Богоявленско-Анастасииным монастырем, где хранится одна из самых почитаемых святынь — чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, покровительница дома Романовых.
Завершит экскурсию знакомство с живописными набережными Костромы, откуда открываются захватывающие виды на Волгу, старинные мосты и уютные дворики. Здесь хочется остановиться, вдохнуть свежий воздух и насладиться тишиной этого удивительного города, хранящего дух древней Руси.
13:00 – Обед в кафе.
Переезд в Ярославль.
Обзорная экскурсия по Ярославлю. Ярославль — древний город на Волге, жемчужина Золотого кольца. Экскурсия начнётся со Стрелки, живописного места слияния рек, откуда берет начало история города.
Затем мы посетим Спасо-Преображенский монастырь, где хранятся тайны средневековой Руси.
Прогуливаясь по историческому центру, полюбуемся величественной церковью Ильи Пророка и выйдем на Волжскую набережную, известную своими панорамными видами и купеческими особняками.
Ярославль очаровывает своей атмосферой, историей и красотой, оставляя незабываемые впечатления.
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ростов Великий - Сергиев Посад
Завтрак.
Переезд в Ростов Великий.
Экскурсия «Столица Великого Ополья».
Ростов Великий — один из древнейших городов России, настоящая сокровищница истории и архитектуры.
Мы начнём экскурсию с Ростовского Кремля — главной достопримечательности города. Его белокаменные стены, живописные купола и звонница с уникальными колоколами создают сказочную атмосферу.
Далее осмотрим Спасо-Яковлевский монастырь, стоящий на берегу озера Неро. Его древние храмы и тишина монастырских стен дарят умиротворение.
Завершим маршрут на живописной набережной озера Неро, откуда открываются потрясающие виды на кремль.
Ростов Великий очаровывает своей историей, атмосферой древней Руси и неповторимой красотой.
Экскурсия в Ростовский Кремль — это путешествие во времени, переносящее нас в самую сердцевину XVII века.
Здесь за массивными стенами скрывается мир величественной архитектуры, старинных палат и легендарных колоколов, чей звон знаком каждому по культовому фильму.
Каждая деталь этого места хранит дух древней Руси, где величие переплетается с живой историей.
После насыщенной прогулки нас ждет уютный обед в одном из атмосферных кафе Ростова Великого, а затем — дорога в Сергиев Посад, где путешествие сквозь века продолжится.
Обед в одном из кафе Ростова Великого.
Переезд в Сергиев Посад.
Посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — это встреча с великой историей и духовным наследием России.
Основанный преподобным Сергием Радонежским, этот монастырь веками был сердцем русской веры, привлекая паломников, правителей и простых путешественников.
За его древними стенами скрывается целый город из величественных храмов и соборов, каждый из которых — архитектурный шедевр. Здесь звучат молитвы сквозь века, а воздух пропитан величием и умиротворением.
Особенная гордость Лавры — самый большой действующий колокол России, чей могучий голос и сегодня отзывается в сердцах гостей.
Это место, куда стоит приехать, чтобы почувствовать живую связь времен и прикоснуться к настоящему чуду.
19:00 – Ориентировочное время отправления группы домой.
Прибытие в Пермь
19:00-21:00 – Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + переезд из Перми и обратно на автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Условия
|Двухместное (номер стандарт)
|Двухместное + доп. место
|Одноместное (номер стандарт)
|По акции до 01.10.2025
|27 075
|27 075
|31 825
|Без акции после 01.10.2025
|28 500
|28 500
|33 500
Скидки:
- туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.;
- за последний ряд в автобусе – 300 руб.
Ниже представлен возможный вариант проживания. Точное место размещения уточните у менеджера.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Отель Диево-Городище
Отель «Диево-Городище» располагается в деревне Пески Ярославской области. Здесь созданы все условия для прекрасного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, индивидуальная система кондиционирования, ЖК-телевизор, цифровое телевидение.
Собственный санузел оснащен качественной сантехникой и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть небольшая кухня.
Каждое утро в отеле накрывается вкусный завтрак. В ресторане гости могут приятно провести время, отведать изысканные блюда, насладиться вкуснейшими напитками и легкими закусками.
Поклонники активного отдыха по достоинству оценят это отель. Здесь можно арендовать гидроциклы, катера или велосипеды, поиграть в бадминтон, посетить бассейн.
Для маленьких постояльцев на территории оборудована современная площадка с качелями, турниками, кольцами и лестницами. В помещении имеется игровая комната с разнообразными игрушками и настольными играми.
Гостиница Вознесенская
«Вознесенская» — одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд по маршруту
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание 3 дня
- Экскурсии и билеты в музеи по программе
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату
- Личные расходы (сувениры, местные продукты и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную не продуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак или поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли присоединиться к туру в других городах?
Вы можете присоединиться в следующих точках:
- 12:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова;
- 12:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
- 12:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
- 12:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
- 12:45 – ост. Отворот на Майский;
- 13:00 – Нытвенский отворот;
- 13:05 – Григорьевский отворот;
- 13:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
- 13:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»);
- 13:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава»;
- 13:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань»;
- 15:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр»;
- 15.30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208;
- 15:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста»;
- 16:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
- 17:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- За последний ряд в автобусе – 300 руб.
- Туристы, выезжающие из Удмуртии – 300 руб.
Какие сувениры можно привезти из поездки?
Вот несколько идей для сувениров, которые можно привезти из тура по Золотому кольцу России:
- традиционные русские матрешки;
- ручная роспись и изделия из гжели;
- суздальский мед;
- ткани с народными мотивами;
- сувениры с изображением храмов и кремлей;
- традиционные русские шали и платки;
- керамика и изделия из дерева;
- чай и травяные смеси;
- русские изделия из кожи;
- колокольчики и декоративные предметы;
- древнерусские украшения.