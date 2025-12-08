Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
2 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 33 590 ₽ за человека
-
3%
Звезда Руси. Путешествие по Золотому кольцу из Москвы
Начало: Москва
1 мая в 10:00
20 июн в 10:00
от 59 990 ₽
62 000 ₽ за человека
Золотое кольцо из Санкт-Петербурга за 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
15 фев в 10:00
22 мар в 10:00
от 34 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 33 590 до 59 990 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Костроме на 2025 год по теме «Горящие туры», 10 ⭐ отзывов, цены от 33590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль