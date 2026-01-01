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3%
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 990 ₽
34 000 ₽ за человека
Сладкая Масленица в городах Малого Золотого кольца
Начало: Москва, проспект Мира, 150
20 фев в 10:00
от 17 290 ₽ за человека
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6%
Встреча со Снегурочкой. Новогодняя Кострома
Начало: Москва
31 дек в 10:00
44 990 ₽
48 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Архитектура и археология»
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