Архитектура и археология – туры в Костроме

Найдено 3 тура в категории «Архитектура и археология» в Костроме, цены от 17 290 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
На автобусе
Метро
Велотуры
3 дня
-
3%
4 отзыва
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Начало: Москва
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 32 990 ₽34 000 ₽ за человека
Сладкая Масленица в городах Малого Золотого кольца
На автобусе
Метро
2 дня
Сладкая Масленица в городах Малого Золотого кольца
Начало: Москва, проспект Мира, 150
20 фев в 10:00
от 17 290 ₽ за человека
Встреча со Снегурочкой. Новогодняя Кострома
На автобусе
Метро
3 дня
-
6%
Встреча со Снегурочкой. Новогодняя Кострома
Начало: Москва
31 дек в 10:00
44 990 ₽48 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Архитектура и археология»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями;
  2. Сладкая Масленица в городах Малого Золотого кольца;
  3. Встреча со Снегурочкой. Новогодняя Кострома.
Какие места ещё посмотреть в Костроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кремль;
  2. Набережная;
  3. Старый город;
  4. Красная площадь;
  5. Железнодорожный вокзал;
  6. Золотые Ворота;
  7. Метро;
  8. Александровский сад;
  9. ВДНХ;
  10. Мосты.
Сколько стоит тур в Костроме в августе 2026
Сейчас в Костроме в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 тура от 17 290 до 44 990 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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