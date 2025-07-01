Волжское мини-путешествие только для вашей компании: Кострома, Красное-на-Волге и Плёс
Попробовать костромской сыр, погулять по местам Левитана и заглянуть в Музей ювелирного искусства
Начало: Ж/д вокзал Костромы, подстраиваемся под прибытие «...
1 июл в 10:40
2 июл в 08:00
85 000 ₽ за всё до 6 чел.
В Кострому на два дня
Начало: Встречаемся на ж/д вокзале г. Кострома
1 июл в 10:30
3 июл в 10:30
18 900 ₽ за человека
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
Побывать на родине Снегурочки, рассмотреть ювелирные шедевры и погулять по левитановским местам
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
26 450 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «История и архитектура»
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