Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Мы отправимся на высоту 2320 метров, откуда открываются виды на все 360 градусов, а курорт «Роза Хутор» предстает как на ладони. Будет ли это неспешная прогулка-любование природой или же вы захотите прокатиться на лыжах и сноуборде — я отправлюсь с вами и пофотографирую вас в снежных декорациях и даже в движении, а попутно расскажу, как устроен курорт.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Вершина Роза Пик. Мы встретимся в долине у Ратуши или в горной Олимпийской деревне. На канатной дороге поднимемся на Роза Пик: это главная вершина горнолыжного комплекса. Здесь вам откроются завораживающие виды на горы и все ярусы курорта.

Фотосессия на прогулке или во время катания. Пока вы любуетесь открывшейся панорамой, я запечатлею ваши эмоции на камеру. Зимой, если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними, отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении. А летом можем пойти в парк водопадов Менделиха или прогуляться по хребту Аибги на вершину Каменный столб (2509 м).

Рассказ о курорте. Попутно вас ждет рассказ об устройстве курорта и его службах, о том, как течет его жизнь зимой и летом. С лыжниками и сноубордистами я поделюсь полезными советами, как избежать очередей на горнолыжке — а также мы обсудим катание вне трасс и детали снаряжения.

Организационные детали