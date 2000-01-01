Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Вершина Роза Пик. Мы встретимся с вами в долине у Ратуши или в горной Олимпийской деревне. На канатной дороге поднимемся к Канатная дорога отвезет нас на Роза Пик: это главная вершина горнолыжного комплекса. Здесь вам откроются завораживающие виды на горы ⛰️ и все ярусы курорта.

Фотосессия 📷 на прогулке 👣 или во время катания. Пока вы любуетесь открывшейся панорамой, я запечатлю ваши эмоции на камеру. А если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними — отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении.

Рассказ о курорте. Попутно вас ждет рассказ об устройстве курорта и его службах, о том, как течет его жизнь зимой и летом. С лыжниками и сноубордистами я поделюсь полезными советами, как избежать очередей на горнолыжке — а также мы обсудим катание вне трасс и детали снаряжения.

Организационные детали