Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Получить снимки на фоне гор красивейшего курорта Сочи
Мы отправимся на высоту 2320 метров, откуда открываются виды на все 360 градусов, а курорт «Роза Хутор» предстает как на ладони.
Будет ли это неспешная прогулка-любование природой или же вы захотите прокатиться на лыжах и сноуборде — я отправлюсь с вами и пофотографирую вас в снежных декорациях и даже в движении, а попутно расскажу, как устроен курорт.
Описание билета
Вершина Роза Пик. Мы встретимся в долине у Ратуши или в горной Олимпийской деревне. На канатной дороге поднимемся на Роза Пик: это главная вершина горнолыжного комплекса. Здесь вам откроются завораживающие виды на горы и все ярусы курорта.
Фотосессия на прогулке или во время катания. Пока вы любуетесь открывшейся панорамой, я запечатлею ваши эмоции на камеру. Зимой, если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними, отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении. А летом можем пойти в парк водопадов Менделиха или прогуляться по хребту Аибги на вершину Каменный столб (2509 м).
Рассказ о курорте. Попутно вас ждет рассказ об устройстве курорта и его службах, о том, как течет его жизнь зимой и летом. С лыжниками и сноубордистами я поделюсь полезными советами, как избежать очередей на горнолыжке — а также мы обсудим катание вне трасс и детали снаряжения.
Организационные детали
После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
Съёмка проходит на полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III
До курорта «Роза Хутор» вы добираетесь самостоятельно
Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу и ски-пасс при необходимости
С собой можно взять термос или приобрести горячительные напитки прямо на вершине
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Розе Хутор
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. читать дальшеуменьшить
Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алла
Никогда не пользуйтесь услугами этого организатора, если не хотите просто выбросить деньги и время! Безответственный организатор - невозможно с ним связаться, нельзя ничего обсудить, в довершении всего в последний момент читать дальшеуменьшить
он просто написал что будет занят и переадресовал меня на своего коллегу, который в свою очередь, не получив дополнительных денег - переадресовал ещё кому-то, который сделал такие фото, на которые просто без слез смотреть невозможно! Прошу не ошибитесь так же как я! Я специально летела на Роза Хутор, заранее бронировала фотосессию и получила просто небрежное отношение и непрофессиональные - даже неотформатированные фото - с комментариями -вы такая и есть А отсутствие фона- горы как самое важное в этой фотосессии (вместо них невнятные и размазанные очертания- типа все нормально! Такого ужаса никому не делаю, пишу только для того чтобы как можно меньше людей пострадало так же как и я!
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый день! Очень жаль что вам не понравилось фотографии. Выбирать день с хорошей погодой нужно было за день-два до фотосессии, но читать дальшеуменьшить
вы выбрали его за неделю, а потом захотели перенести потому что прогноз не сбылся. И в выбранную вами дату не было солнца. В другой день я уже был занят и решил вам помочь найдя свободного фотографа
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