Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Фотопрогулка на вершине Роза Пик

Получить снимки на фоне гор или во время катания по снежным трассам

Кирилл
Кирилл – Гид из Красной поляны
Мы отправимся на высоту 2320 метров, откуда открываются виды на все 360 градусов, а курорт Роза Хутор предстает как на ладони.

Будет ли это неспешная прогулка-любование природой или же вы захотите прокатиться на лыжах и сноуборде 🏂 — я отправлюсь с вами и пофотографирую вас в снежных декорациях и даже в движении, а попутно расскажу, как устроен курорт.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 7 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Фотопрогулка на вершине Роза Пик

Что вас ожидает

Вершина Роза Пик. Мы встретимся с вами в долине у Ратуши или в горной Олимпийской деревне. На канатной дороге поднимемся к Канатная дорога отвезет нас на Роза Пик: это главная вершина горнолыжного комплекса. Здесь вам откроются завораживающие виды на горы ⛰️ и все ярусы курорта.

Фотосессия 📷 на прогулке 👣 или во время катания. Пока вы любуетесь открывшейся панорамой, я запечатлю ваши эмоции на камеру. А если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними — отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении.

Рассказ о курорте. Попутно вас ждет рассказ об устройстве курорта и его службах, о том, как течет его жизнь зимой и летом. С лыжниками и сноубордистами я поделюсь полезными советами, как избежать очередей на горнолыжке — а также мы обсудим катание вне трасс и детали снаряжения.

Организационные детали

  • После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
  • До Роза Хутор вы добираетесь самостоятельно
  • Дополнительно оплачивается билет 🎫 на канатную дорогу и ски-пасс при необходимости
  • С собой можно взять термос или приобрести горячительные напитки прямо на вершине
Начало и место завершения
🚩 в Розе Хутор
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Фотопрогулка на вершине Роза Пик
Фотопрогулка на вершине Роза Пик

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Добрый день, друзья. Меня зовут Кирилл, раньше я работал проф. фотографом (фотографией занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге, до того как влюбился в горы и переехал в Красную поляну. Я живу здесь круглогодично уже 4-ый год, катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую трекинговые прогулки и фотопоходы) Красная поляна — уникальное место, сочетающее в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру, которая позволяет утром отправиться на вершину горы над облаками, на высоту более 2000 м, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы)
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Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

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