Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

Вершина Роза Пик. Мы встретимся с вами в долине у Ратуши или в горной Олимпийской деревне. На канатной дороге поднимемся к Канатная дорога отвезет нас на Роза Пик: это главная вершина горнолыжного комплекса. Здесь вам откроются завораживающие виды на горы ⛰️ и все ярусы курорта.
Фотосессия 📷 на прогулке 👣 или во время катания. Пока вы любуетесь открывшейся панорамой, я запечатлю ваши эмоции на камеру. А если вы намерены опробовать трассы или покататься рядом с ними — отправлюсь вместе с вами и сфотографирую вас в движении.
Рассказ о курорте. Попутно вас ждет рассказ об устройстве курорта и его службах, о том, как течет его жизнь зимой и летом. С лыжниками и сноубордистами я поделюсь полезными советами, как избежать очередей на горнолыжке — а также мы обсудим катание вне трасс и детали снаряжения.
Организационные детали
После прогулки вы получите 10-20, а иногда и больше профессиональных фотографий
До Роза Хутор вы добираетесь самостоятельно
Дополнительно оплачивается билет 🎫 на канатную дорогу и ски-пасс при необходимости
С собой можно взять термос или приобрести горячительные напитки прямо на вершине
Начало и место завершения
🚩 в Розе Хутор
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, друзья. Меня зовут Кирилл, раньше я работал проф. фотографом (фотографией занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге, до того как влюбился в горы и переехал в Красную поляну. Я живу здесь круглогодично уже 4-ый год, катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую трекинговые прогулки и фотопоходы) Красная поляна — уникальное место, сочетающее в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру, которая позволяет утром отправиться на вершину горы над облаками, на высоту более 2000 м, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы)