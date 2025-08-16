Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Треккинг к хребту Аибга - это уникальная возможность познакомиться с природой Красной Поляны. Путешествие проходит через три известных курорта: Роза Хутор, Газпром Поляна и бывший Горки Город. На маршруте открываются читать дальшеуменьшить
захватывающие виды на Кавказские горы и Черное море. Участники смогут увидеть горных серн и насладиться цветением рододендронов.
Прогулка завершится приятным отдыхом с горячим чаем и профессиональными фотографиями, которые сохранят воспоминания о путешествии
Лучшее время для треккинга к хребту Аибга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что позволяет насладиться видами и комфортно пройти маршрут. Май и сентябрь также подходят для посещения, однако в мае ещё могут быть снежные участки, а в сентябре погода становится более переменчивой. В остальные месяцы треккинг возможен, но стоит учитывать возможные ограничения из-за погодных условий и закрытых троп.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главный Кавказский хребет
Горы Гагрского хребта
Чёрное море
Описание экскурсии
Треккинг к потрясающим панорамам Аибги
После подъёма по канатной дороге мы начнём поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдёт через все 3 курорта: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.
Наедине с вершинами Кавказа
По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.
Организационные детали
После прогулки вы получите около 10 — 20 профессиональных фотографий
Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу
Специальная подготовка для прохождения маршрута не требуется
Возьмите с собой перекус. А свежим чаем, приготовленным на горелке, угощаю я:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. читать дальшеуменьшить
Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
–
2
–
1
–
А
Алена
Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и перекусов. Для начала трекинга нужно будет подняться на высоту 2320 м - вершина Роза читать дальшеуменьшить
пик. Стоимость билета для взрослого 2850 руб. Для пенсионеров и детей есть скидки при предъявлении документа, подтверждающего льготы. Кирилл подсказывал как лучше держать трекинговые палки, ставить ногу - мне, как новичку очень помогли эти советы. Были замечательные блины, которые пек Кирилл во время нашего отдыха около озера между вершинами гор. Нам всё очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Треккинг начинался с сомнений, грозы в горах грохотали 2 дня, Кирилл деликатно развеял все читать дальшеуменьшить
сомнения. Благодаря ему поход был не изнурительным, но и не пешей прогулкой, количество адреналина и эндорфинов оставят в памяти неизгладимый след. Локации для фото просто огонь,как бонус отсутствие людей. Огромное Вам спасибо, обязательно ещё вернусь для покорения новых вершин! За вкусный чай и фотографии отдельное спасибо🙏💕
Вам был полезен этот отзыв?
И
Илья
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много интересного о том, что видели во время похода. Фотографировал. Был очень вкусный перекус блинами.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп и возможности, сделал нам отличные фото, угостил горячим чаем на высоте с умопомрачительным видом на горы. Мы вернулись с прогулки очень довольные
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный маршрут может быть пройден всеми желающими без экскурсовода. Кирилл - ителлигентный молчун, за всё читать дальшеуменьшить
время не проранивший почти не слова. Не знаю, может данная экскурсия так и планировалась, но кроме пары подбадривающих слов напутствия, шли мы туда и обратно в тишине:) Места красивые, для не подготовленных - местами очень сложный подъем. В любом случае спасибо за фото, хотя, опять же, для профессионала, фото слабоваты. По итогу, берите палки, воду и свой фотоаппарат - будет дешевле и получите то, что получили мы с сыном - прогулку на свежем воздухе и общение с природой.
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии на «Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны»