Мои заказы

Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны

Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Треккинг к хребту Аибга - это уникальная возможность познакомиться с природой Красной Поляны. Путешествие проходит через три известных курорта: Роза Хутор, Газпром Поляна и бывший Горки Город. На маршруте открываются
читать дальшеуменьшить

захватывающие виды на Кавказские горы и Черное море. Участники смогут увидеть горных серн и насладиться цветением рододендронов.

Прогулка завершится приятным отдыхом с горячим чаем и профессиональными фотографиями, которые сохранят воспоминания о путешествии

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные панорамы Кавказа
  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🐐 Встреча с горными сернами
  • 🏞 Прогулка по альпийским лугам
  • ☕ Перекус с горячим чаем

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для треккинга к хребту Аибга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что позволяет насладиться видами и комфортно пройти маршрут. Май и сентябрь также подходят для посещения, однако в мае ещё могут быть снежные участки, а в сентябре погода становится более переменчивой. В остальные месяцы треккинг возможен, но стоит учитывать возможные ограничения из-за погодных условий и закрытых троп.
Сейчас август — это идеальное время.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны

Что можно увидеть

  • Главный Кавказский хребет
  • Горы Гагрского хребта
  • Чёрное море

Описание экскурсии

Треккинг к потрясающим панорамам Аибги

После подъёма по канатной дороге мы начнём поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдёт через все 3 курорта: «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.

Наедине с вершинами Кавказа

По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.

Организационные детали

  • После прогулки вы получите около 10 — 20 профессиональных фотографий
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу
  • Специальная подготовка для прохождения маршрута не требуется
  • Возьмите с собой перекус. А свежим чаем, приготовленным на горелке, угощаю я:)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На курорте Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну.
читать дальшеуменьшить

Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
А
Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и перекусов. Для начала трекинга нужно будет подняться на высоту 2320 м - вершина Роза
читать дальшеуменьшить

пик. Стоимость билета для взрослого 2850 руб. Для пенсионеров и детей есть скидки при предъявлении документа, подтверждающего льготы. Кирилл подсказывал как лучше держать трекинговые палки, ставить ногу - мне, как новичку очень помогли эти советы. Были замечательные блины, которые пек Кирилл во время нашего отдыха около озера между вершинами гор. Нам всё очень понравилось!

Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и
Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и
Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и
Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и
Прекрасный трекинг с Кириллом. Идеально для маленькой группы, в спокойном темпе, с остановками для отдыха и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Треккинг начинался с сомнений, грозы в горах грохотали 2 дня, Кирилл деликатно развеял все
читать дальшеуменьшить

сомнения. Благодаря ему поход был не изнурительным, но и не пешей прогулкой, количество адреналина и эндорфинов оставят в памяти неизгладимый след. Локации для фото просто огонь,как бонус отсутствие людей. Огромное Вам спасибо, обязательно ещё вернусь для покорения новых вершин! За вкусный чай и фотографии отдельное спасибо🙏💕

Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.
Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.
Если сомневаетесь, не сомневайтесь =) идите! Не передаваемые впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много интересного о том, что видели во время похода. Фотографировал. Был очень вкусный перекус блинами.
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много
Было очень хорошо. Маршрут для сомневающихся, что сможет пойти в горы пешком. Кирилл рассказал очень много
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп и возможности, сделал нам отличные фото, угостил горячим чаем на высоте с умопомрачительным видом на горы. Мы вернулись с прогулки очень довольные
Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп
Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп
Кирилл приятный в общении гид, помогает, подсказывает, снабдил треккинговыми палками моего папу, подстраивается под наш темп
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный маршрут может быть пройден всеми желающими без экскурсовода. Кирилл - ителлигентный молчун, за всё
читать дальшеуменьшить

время не проранивший почти не слова. Не знаю, может данная экскурсия так и планировалась, но кроме пары подбадривающих слов напутствия, шли мы туда и обратно в тишине:) Места красивые, для не подготовленных - местами очень сложный подъем. В любом случае спасибо за фото, хотя, опять же, для профессионала, фото слабоваты. По итогу, берите палки, воду и свой фотоаппарат - будет дешевле и получите то, что получили мы с сыном - прогулку на свежем воздухе и общение с природой.

Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии на «Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны»

Старая новая Красная Поляна
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 8900 ₽ за всё до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Пешая
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 5999 ₽ за всё до 2 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Узнайте, чем Красная Поляна выделяется среди других курортов. История, природа и лучшие советы для отдыха ждут вас в этом уникальном месте
Начало: По договорённости в Красной Поляне
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне
от 8000 ₽ за человека