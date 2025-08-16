Треккинг к хребту Аибга - это уникальная возможность познакомиться с природой Красной Поляны. Путешествие проходит через три известных курорта: Роза Хутор, Газпром Поляна и бывший Горки Город. На маршруте открываются

захватывающие виды на Кавказские горы и Черное море. Участники смогут увидеть горных серн и насладиться цветением рододендронов. Прогулка завершится приятным отдыхом с горячим чаем и профессиональными фотографиями, которые сохранят воспоминания о путешествии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для треккинга к хребту Аибга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, что позволяет насладиться видами и комфортно пройти маршрут. Май и сентябрь также подходят для посещения, однако в мае ещё могут быть снежные участки, а в сентябре погода становится более переменчивой. В остальные месяцы треккинг возможен, но стоит учитывать возможные ограничения из-за погодных условий и закрытых троп.

Сейчас август — это идеальное время.