Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны

Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото

5
7 отзывов
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, знакомиться с горными сернами, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны.

Я стану вашим надежным проводником и помогу сохранить воспоминания на профессиональных фотографиях.

Осторожно, спойлер: это будет незабываемый поход!
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны

Что вас ожидает

Треккинг к потрясающим панорамам Аибги
После подъема по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдет через все 3 курорта Красной Поляны: Розу Хутор, Газпром Альпика и бывший Горки-город. Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.

📸 Наедине с вершинами Кавказа
По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.

Организационные детали

  • После прогулки вы получите около 10 — 20 профессиональных фотографий
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу: 1950 руб. /взр., 1200руб. /дет.
  • Специальная подготовка для прохождения маршрута не требуется
  • Возьмите с собой перекус. А свежим чаем, приготовленным на горелке, угощаю я:)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на курорте Роза Хутор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Кирилл
Кирилл
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. Я живу здесь уже 4-ый год: катаюсь на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фотопоходы летом и осенью. Красная поляна — сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
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7 реальных отзывов от туристов

И
13 окт 2021
Прекрасная прогулка. Гид отлично адаптирует маршрут и скорость прохождения под возможности и потребности группы. Информационное сопровождение (особенно подготовка к маршруту) также на высоте. Мы не очень любим фотографироваться - Кирилл смог сделать это очень ненавязчиво и с высоким качеством. Рекомендую всем - и начинающим, и продвинутым трекерам.
М
12 сен 2021
Мой бешенный ритм жизни остановился в горах. Чистый горный воздух, синее небо и бескрайние просторы. По маршруту встречаются козы, кони и коровки, которые пасутся в горах, красивейшие желтые и белые крокусы, живописные пейзажи никого не оставят равнодушными.
Кирилл очень спокойный, позитивный. Интересно рассказывает и в тоже время даёт послушать тишину)). Терпеливо ждал меня когда я ползла как черепаха)) на привале приготовил блинчики и чай.
Ну а сделанные им фото просто офигенные. Спасибо огромное за проведенный день!
Т
11 авг 2021
Замечательная прогулка по горам с отличным инструктором Кириллом! Грамотно составленный маршрут, отлично подобранный темп движения для нас, туристов 65+, сделали прогулку незабываемой. Усталости не было, только восторг от открывающихся видов, цветов, скальников. Ароматный чай и блины, которые тут же нам испек Кирилл на привале под перевалов Седой - это было классно! Общение с образованным, тактичным, заботливым человеком - такие встречи запоминаются надолго.
Благодарим Кирилла за подаренный день в горах. И за замечательные фотографии нашей прогулки.
Советуем всем - выбирайте Треккинг к хребту Аигба с инструктором Кириллом.
К
7 авг 2021
Отличная получилась прогулка! Кирилл был внимателен к потребностям и темпу каждого из нас. Виды потрясающие! А блины, приготовленные на берегу озера, стали приятной неожиданностью.
Юлия
12 июля 2021
Ходили по хребту Аибга с Кириллом, здорово! Виды сумасшедшие! Кирилл молодец, подсказывал где и как лучше пройти. На привале напоил чаем. Рассказал много интересного. Благодаря правильно подобранному темпу, на следующий день спокойно пошли еще на маршрут в заповедник. Кириллу "5+" за экскурсию!
Т
27 июня 2021
Отличный маршрут с человеком, влюбленным в горы. Кирилл, спасибо большое!
И
7 июня 2021
Это именно трекинг, по красивому маршруту, заросли цветущего рододендрона, множество других цветочков, птицы, в общем красота для тех, кто любит горы и любит шагать по ним, иногда напрягаясь на спусках и подъёмах. Ноль других людей! Снег в июне! Кирилл приятный и лёгкий в общении, шёл в моем темпе. Спасибо большое. Было очень красиво. P. S. Маршрут зависит от погоды, но ко мне она оказалась в основном благосклонна)

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