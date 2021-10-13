Что вас ожидает

⛰ Треккинг к потрясающим панорамам Аибги

После подъема по канатной дороге мы начнем поход по долинам и альпийским лугам хребта Аибга. Маршрут пройдет через все 3 курорта Красной Поляны: Розу Хутор, Газпром Альпика и бывший Горки-город. Приготовьтесь восхищаться — с тропы нам будут открываться невероятные виды на 360 градусов! На севере вы рассмотрите Главный Кавказский хребет и его величественную вершину Чугуш, на склоне которой притаился ледник. С юга перед нами предстанут горы Гагрского хребта, а в хорошую погоду — даже Чёрное море.

📸 Наедине с вершинами Кавказа

По пути мы будем охотиться за самыми красивым ракурсами и локациями Аибги, чтобы делать для вас интересные фотографии. На вершине хребта устроим небольшой перекус с горячим чаем или, если захотите, разместимся в горном цирке у снежника или идиллического озерца. Кстати, в горах Аибги обитают горные серны, которых мы наверняка встретим. А весной и в начале лета полюбуемся цветением белоснежных рододендронов.

Организационные детали