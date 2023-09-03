Макс — ваша команда гидов на Красной поляне

Всем привет! Я родился и вырос в Сочи в туристической семье. Моя мама водила группы Интуриста в Приэльбрусье ещё в советские годы. Я провёл много времени, исследуя горы Сочи и Красной Поляны в самых разных форматах: горный туризм, альпинизм, скалолазание, сплавы по рекам, спелеология, каньонинг, скитур, волонтёрство в научном отделе Кавказского заповедника. Работаю гидом с 2014 года. Вместе с командой профессионалов провожу маршруты в разных горных районах нашей страны.

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