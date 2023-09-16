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восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻