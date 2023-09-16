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Вечерний треккинг и закат в горах

Подняться на одну из вершин Кавказского заповедника и насладиться видами в лучах заходящего солнца
Отправляемся туда, где горные просторы, альпийские луга и самые красивые закаты. Точный маршрут зависит от ваших возможностей, но он в любом случае будет живописным. Поднявшись по канатке наверх, мы пойдём пешком ещё выше, к идеальным смотровым без толп туристов.

На вершине или склоне горы остановимся, чтобы насладиться видами в последних лучах солнца — и обратно.
5
3 отзыва
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах

Описание экскурсии

  • Мы встретимся на нижней станции канатной дороги курорта «Газпром Поляна», где вы получите снаряжение и пройдёте инструктаж.
  • Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат.
  • Добравшись до подходящего места, делаем привал, отдыхаем и любуемся красотой вокруг.
  • Погода и видимость в горах непредсказуемы. Но, бывает, даже в облачную погоду удаётся подняться выше облаков — и неожиданно открывает шикарный вид. Какими бы ни были условия, пейзажи альпийских лугов прекрасны в любое время, и вы в этом убедитесь.
  • Возвращаемся в тёмное время с фонариками по тем же тропам и спускаемся на канатной дороге обратно.

Кому подойдёт эта программа

Людям, которые готовы к пешим подъёмам в горы. Темп похода и место встречи заката могут быть адаптированы в соответствии с вашим уровнем подготовки.

Организационные детали

  • Время начала и завершения зависит от сезона и режима работы канатных дорог. Обычно в июне–августе стартуем с 17:00, а возвращаемся в 21:00–23:00.
  • На маршрут можно с детьми от 14 лет. Ребёнок обязательно должен быть в сопровождении взрослого.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
  • Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте. Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности.

Обязательные доплаты на каждого участника

  • Скипассы — 1000–2000 ₽ (в зависимости от сезона)
  • Пропуск в Заповедник — 500 ₽
  • Пропуск в Национальный парк — 300 ₽
  • Снаряжение (если нет своего) — 1500 ₽ (треккинговые палки, рюкзак, дождевик, сидушка, налобный фонарь)

Дополнительные опции (по желанию)

  • Ланчбокс — 1500 ₽ (сэндвич с мясом и овощами, шоколад, яблоко, злаковый батончик, морс, вода, салфетки)
  • Трансфер на внедорожнике вместо канатной дороги, стоимость уточняйте в переписке
  • Напитки и дополнительные закуски на вершине, стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс
Макс — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Всем привет! Я родился и вырос в Сочи в туристической семье. Моя мама водила группы в Приэльбрусье ещё в советские годы. Я провёл много времени, исследуя горы Сочи и Красной
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Поляны в самых разных форматах: горный туризм, альпинизм, скалолазание, сплавы по рекам, спелеология, каньонинг, скитур, волонтёрство в научном отделе Кавказского заповедника. Работаю гидом с 2014 года. Вместе с командой профессионалов провожу маршруты в разных горных районах нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор, любитель экстрима или спокойного отдыха - и стар, и млад
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- любой умеющий видеть и "слышать" настоящую красоту природы ❤️). Мы в восторге! Без оценок - ЛЮБОВЬ с первого взгляда! Гид (Максим) - без лишних слов, наш лучший выбор спутника в горах (счастливая случайность правильного выбора на Tripster). До новых встреч, Сочи 👐 В место влюбляют люди🔥

Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник
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О
Потрясный маршрут и очень опытный гид. Макс прекрасно знаком с местностью, может ответить на любой вопрос про ВСЕ. Про ту и эту гору, про цветочки, погоду, осадки и все-все. Когда вы устанете, заварит чай, а если плохо подготовились и замерзли, поделится перчатками. Тропа супер, осилит новичок и порадуется опытный.
Остались очень довольны. Спасибо
Потрясный маршрут и очень опытный гид. Макс прекрасно знаком с местностью, может ответить на любой вопрос
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М
С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на
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восхождении к вершинам, а это характеризует его как специалиста готового реагировать в нестандартной ситуации. Не стоит забывать о том что выходя на маршрут в горах, важно помнить о безопасности. Много людей очень просто относятся к походам в горах, но мы например с Максимом спускались в экстремальной ситуации и он обеспечил профессиональное сопровождение. Более того человек очень идейный, а настроение так же важная компонента на прогулке 👍🏻

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