Вечерний треккинг и закат в горах

Подняться на одну из вершин Кавказского заповедника и насладиться видами в лучах заходящего солнца

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Отправляемся туда, где горные просторы, альпийские луга и самые красивые закаты. Точный маршрут зависит от ваших возможностей, но он в любом случае будет живописным. Поднявшись по канатке наверх, мы пойдём пешком ещё выше, к идеальным смотровым без толп туристов.

На вершине или склоне горы остановимся, чтобы насладиться видами в последних лучах солнца — и обратно.
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
Вечерний треккинг и закат в горах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся на нижней станции канатной дороги курорта «Газпром», где вы получите снаряжение и пройдёте инструктаж.
  • Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат.
  • Добравшись до подходящего места, делаем привал, отдыхаем и любуемся красотой вокруг.
  • Погода и видимость в горах непредсказуемы. Но, бывает, даже в облачную погоду удаётся подняться выше облаков — и неожиданно открывает шикарный вид. Какими бы ни были условия, пейзажи альпийских лугов прекрасны в любое время, и вы в этом убедитесь.
  • Возвращаемся в тёмное время с фонариками по тем же тропам и спускаемся на канатной дороге обратно.

Кому подойдёт эта программа

Людям, которые готовы к пешим подъёмам в горы. Темп похода и место встречи заката могут быть адаптированы в соответствии с вашим уровнем подготовки.

Организационные детали

  • Время начала и завершения зависит от сезона и режима работы канатных дорог. Обычно в июне–августе стартуем с 17:00, а возвращаемся в 21:00–23:00.
  • На маршрут можно с детьми от 14 лет. Ребёнок обязательно должен быть в сопровождении взрослого.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
  • Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте. Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности.

Обязательные доплаты на каждого участника

  • Скипассы — 500–1800 руб. (в зависимости от сезона)
  • Пропуск в заповедник — 300 руб.
  • Снаряжение (если нет своего) — 1000 руб. (треккинговые палки, рюкзак, дождевик, сидушка, налобный фонарь)

Дополнительные опции (по желанию)

  • Ланчбокс — 1300 руб. (сэндвич с мясом и овощами, шоколад, яблоко, злаковый батончик, морс, вода, салфетки)
  • Трансфер на внедорожнике вместо канатной дороги, стоимость уточняйте в переписке
  • Вино и дополнительные закуски на вершине, стоимость уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Вечерние
Ночные
Летние
Активный отдых
Выездные
Смотровые площадки
Природа и пейзажи
Горы
Треккинг и походы

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