Подняться на одну из вершин Кавказского заповедника и насладиться видами в лучах заходящего солнца
Отправляемся туда, где горные просторы, альпийские луга и самые красивые закаты. Точный маршрут зависит от ваших возможностей, но он в любом случае будет живописным. Поднявшись по канатке наверх, мы пойдём пешком ещё выше, к идеальным смотровым без толп туристов.
На вершине или склоне горы остановимся, чтобы насладиться видами в последних лучах солнца — и обратно.
На вершине или склоне горы остановимся, чтобы насладиться видами в последних лучах солнца — и обратно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся на нижней станции канатной дороги курорта «Газпром», где вы получите снаряжение и пройдёте инструктаж.
- Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат.
- Добравшись до подходящего места, делаем привал, отдыхаем и любуемся красотой вокруг.
- Погода и видимость в горах непредсказуемы. Но, бывает, даже в облачную погоду удаётся подняться выше облаков — и неожиданно открывает шикарный вид. Какими бы ни были условия, пейзажи альпийских лугов прекрасны в любое время, и вы в этом убедитесь.
- Возвращаемся в тёмное время с фонариками по тем же тропам и спускаемся на канатной дороге обратно.
Кому подойдёт эта программа
Людям, которые готовы к пешим подъёмам в горы. Темп похода и место встречи заката могут быть адаптированы в соответствии с вашим уровнем подготовки.
Организационные детали
- Время начала и завершения зависит от сезона и режима работы канатных дорог. Обычно в июне–августе стартуем с 17:00, а возвращаемся в 21:00–23:00.
- На маршрут можно с детьми от 14 лет. Ребёнок обязательно должен быть в сопровождении взрослого.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
- Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте. Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности.
Обязательные доплаты на каждого участника
- Скипассы — 500–1800 руб. (в зависимости от сезона)
- Пропуск в заповедник — 300 руб.
- Снаряжение (если нет своего) — 1000 руб. (треккинговые палки, рюкзак, дождевик, сидушка, налобный фонарь)
Дополнительные опции (по желанию)
- Ланчбокс — 1300 руб. (сэндвич с мясом и овощами, шоколад, яблоко, злаковый батончик, морс, вода, салфетки)
- Трансфер на внедорожнике вместо канатной дороги, стоимость уточняйте в переписке
- Вино и дополнительные закуски на вершине, стоимость уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваша команда гидов на Красной поляне
Всем привет! Я родился и вырос в Сочи в туристической семье. Моя мама водила группы Интуриста в Приэльбрусье ещё в советские годы. Я провёл много времени, исследуя горы Сочи и Красной Поляны в самых разных форматах: горный туризм, альпинизм, скалолазание, сплавы по рекам, спелеология, каньонинг, скитур, волонтёрство в научном отделе Кавказского заповедника. Работаю гидом с 2014 года. Вместе с командой профессионалов провожу маршруты в разных горных районах нашей страны.
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