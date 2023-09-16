Отправляемся туда, где горные просторы, альпийские луга и самые красивые закаты. Точный маршрут зависит от ваших возможностей, но он в любом случае будет живописным. Поднявшись по канатке наверх, мы пойдём пешком ещё выше, к идеальным смотровым без толп туристов.
На вершине или склоне горы остановимся, чтобы насладиться видами в последних лучах солнца — и обратно.
На вершине или склоне горы остановимся, чтобы насладиться видами в последних лучах солнца — и обратно.
Описание экскурсии
- Мы встретимся на нижней станции канатной дороги курорта «Газпром Поляна», где вы получите снаряжение и пройдёте инструктаж.
- Садимся в кабинку и поднимаемся на верхнюю станцию, откуда идём по тропам на одну из вершин или на склон горы в Кавказском заповеднике, чтобы встретить закат.
- Добравшись до подходящего места, делаем привал, отдыхаем и любуемся красотой вокруг.
- Погода и видимость в горах непредсказуемы. Но, бывает, даже в облачную погоду удаётся подняться выше облаков — и неожиданно открывает шикарный вид. Какими бы ни были условия, пейзажи альпийских лугов прекрасны в любое время, и вы в этом убедитесь.
- Возвращаемся в тёмное время с фонариками по тем же тропам и спускаемся на канатной дороге обратно.
Кому подойдёт эта программа
Людям, которые готовы к пешим подъёмам в горы. Темп похода и место встречи заката могут быть адаптированы в соответствии с вашим уровнем подготовки.
Организационные детали
- Время начала и завершения зависит от сезона и режима работы канатных дорог. Обычно в июне–августе стартуем с 17:00, а возвращаемся в 21:00–23:00.
- На маршрут можно с детьми от 14 лет. Ребёнок обязательно должен быть в сопровождении взрослого.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
- Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте. Все участники подписывают инструкцию и соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности.
Обязательные доплаты на каждого участника
- Скипассы — 1000–2000 ₽ (в зависимости от сезона)
- Пропуск в Заповедник — 500 ₽
- Пропуск в Национальный парк — 300 ₽
- Снаряжение (если нет своего) — 1500 ₽ (треккинговые палки, рюкзак, дождевик, сидушка, налобный фонарь)
Дополнительные опции (по желанию)
- Ланчбокс — 1500 ₽ (сэндвич с мясом и овощами, шоколад, яблоко, злаковый батончик, морс, вода, салфетки)
- Трансфер на внедорожнике вместо канатной дороги, стоимость уточняйте в переписке
- Напитки и дополнительные закуски на вершине, стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На нижней станции канатной дороги «Газпром Лаура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Всем привет! Я родился и вырос в Сочи в туристической семье. Моя мама водила группы в Приэльбрусье ещё в советские годы. Я провёл много времени, исследуя горы Сочи и Красной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Закат в горах - КРАСОТА, равнодушным к которой не останется ни один даже самый искушённый путешественник (любитель моря, или гор, любитель экстрима или спокойного отдыха - и стар, и млад
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О
Потрясный маршрут и очень опытный гид. Макс прекрасно знаком с местностью, может ответить на любой вопрос про ВСЕ. Про ту и эту гору, про цветочки, погоду, осадки и все-все. Когда вы устанете, заварит чай, а если плохо подготовились и замерзли, поделится перчатками. Тропа супер, осилит новичок и порадуется опытный.
Остались очень довольны. Спасибо
Остались очень довольны. Спасибо
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М
С Максимом получилось сходить на несколько маршрутов. Рекомендую как профессионала. Во время путешествия происходит дружба. Так и в нашем случаем получилось даже подружиться. У Максима есть опыт работы гида на
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