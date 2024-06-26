читать дальше уменьшить

чайного дома,просьба проверять все купленные товары на месте и при обнаружении какой либо проблемы сразу обращаться к гиду, который смог бы в один момент все эти вопросы решить. Так же хотелось бы отметить что при оценке экскурсии мы просим именно оценивать качество гида, информативной части, а так же обнаружив проблему даже находясь уже дома сразу обращаться к гиду который будет в последствии взаимодействовать с соответствующими директорами. К сожалению, не разобравшись в ситуации, не дав нашей команде решить эту проблему, которая, кстати, впервые за 6 лет произошла, вы написали нам отзыв.

Теперь по самой проблеме, сразу после того как мы увидели написанное Вами, мы обратились и к вам и к чайному дому, нам показали камеры (они есть над каждым рассказчиком), мы увидели как Вам положили стандартные порции в пакет с которым вы вышли и никакой ловкости рук там не было, более того чайный дом готов был вам вернуть все средства либо отправить за свой счет тот же чайный набор, к сожалению и от этого вы отказались. Мы огорчены тем что данное место не принесло вам желаемых эмоций и в свою очередь тоже готовы были пойти на уступки, для нас приоритетом является ваши положительные эмоции и уверен в следующий раз в общем взаимодействии мы с вами на месте найдем решения любого вопроса, надеюсь данная ситуация не оставила негативного следа о нашей Республике и в целом о нашей команде, мы очень дорожим своей репутацией и всегда стараемся делать всё возможное и не возможное, чтоб показать Вам нашу страну так, как видим и любим ее мы. Просьба будущим нашим экскурсантом всегда быть внимательными и проверять всё на месте, человеческий фактор никто не отменял.

Спасибо за отзыв!