Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймёте, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мед.
Обязательно всё это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Обязательно всё это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Описание экскурсии
Главное в нашей программе — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдётся! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:
- Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью
- Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы
- Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копчёные сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты
- Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь
После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как её есть). Пока вы ждёте заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах!
Организационные детали
- Экскурсия рекомендуется для тех, кто впервые в Абхазии
- Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане
- Покупка специалитетов (по желанию)
- Тарзанка через реку (по желанию) — 1000 ₽ с человека
- Аренда детского кресла — 500 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 10044 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилось! Были семьей. Оптимальная программа для первого посещения Абхазии. Не много времени, достаточное количество впечатлений, информации и меток для следующего приезда.
Нас сопровождал в поездке дядя Игорь! Очень хороший,
Нас сопровождал в поездке дядя Игорь! Очень хороший,
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А
Интересная экскурсия, отличная возможность занять полдня во время отдыха в Сочи, в тёплое время года, в идеале заложить время на море.
Из минусов, ресторан был очень невкусный, внимательно выбирайте места и
Из минусов, ресторан был очень невкусный, внимательно выбирайте места и
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К
Это был саааамый лучший тур в моей жизни!
Интересный гид Домэй, прекрасные дегустации, было очень интересно, весело и вкусно!
Однозначно ВСЕ рекомендую!!!
Интересный гид Домэй, прекрасные дегустации, было очень интересно, весело и вкусно!
Однозначно ВСЕ рекомендую!!!
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В целом поездка прошла неплохо, гид приятный, рассказывал интересно, с любовью с своей стране. При этом, прошу обратить внимание на отношение к туристам чайного дома. Купили большой пакет чая, заплатили
Вова
Ответ организатора:
Неля, спасибо за высокую оценку работы нашего гида и самой экскурсии в целом, а именно к информативной ее части.
По поводу
По поводу
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