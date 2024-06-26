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море. Из минусов, ресторан был очень невкусный, внимательно выбирайте места и требуйте замены блюд, если что то несут не то. Мы как то промолчали и пожалели об этом. Баранина была дорогая и холодная. Все блюда на троечку. В общем тут супер, с едой в ресторане проблема.