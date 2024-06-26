скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Завтра в 08:00
7 янв в 08:00
89008010₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На снегоступах - по горам Красной Поляны
Отправиться на прогулку по зимнему лесу, выкопать стол в снегу и устроить пикник на поляне
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Альпика...
Завтра в 15:00
7 янв в 09:00
от 18 000₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Аудиогид
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
«🎥 В горнолыжном кластере снимали спин-офф «Кухня»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей26 июня 2024Нам очень понравилось! Были семьей. Оптимальная программа для первого посещения Абхазии. Не много времени, достаточное количество впечатлений, информации и меток
- ААлександр19 марта 2022Интересная экскурсия, отличная возможность занять полдня во время отдыха в Сочи, в тёплое время года, в идеале заложить время на
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в январе 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Красной поляны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025