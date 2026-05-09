Виа феррата — это возможность безопасно совершить восхождение по настоящему альпинистскому маршруту. Наша цель — отрог горы Ачишхо, скала Сосновая. Уровень сложности — выше среднего. На протяжении всего пути протянут металлический трос и убраны подвижные камни. Красивые виды и щепотка адреналина гарантированы. До вершины дойдёт каждый!
Описание экскурсии
- Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и получите необходимое снаряжение. На протяжении всего подъёма будете встёгнуты в страховочный трос.
- Маршрут включает в себя не только прогулку от секции к секции, но и участки, где придётся забираться по скалам. На всём пути проложены страховочные тросы для безопасности.
- Уровень сложности данной трассы — выше среднего. Для прохождения некоторых участков потребуется подтянуться, но я всегда готов прийти на помощь и вытянуть вас с помощью системы полиспаст.
- Маршрут живописный — с видами на посёлок Красная Поляна и речную долину Мзымты.
Организационные детали
- В стоимость включены: обвязка, усы самостраховки и шлем, пропуск на территорию нацпарка, фото- и видеосъёмка.
- Можно с детьми от 12 лет.
- Ограничение по весу участников — не более 130 кг.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе базы отдыха «Рыбино»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 135 туристов
Я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание «Альпинист России» вместе с соответствующим значком! Исходил и изъездил много троп в Красной Поляне. Самыми любимыми я хочу поделиться!
