Приглашаем вас в захватывающий мир горнолыжного катания. Если вы никогда не стояли на лыжах, наши опытные инструкторы помогут вам освоить базовые навыки. С теми, кто уже катался, мы отточим технику и научимся карвингу. Для профессионалов подберём сложные трассы или предложим освоить фристайл и новые трюки.

Описание экскурсии

Освоение базовых навыков: инструктор научит вас уверенно стоять на лыжах, правильно тормозить и выполнять повороты. Вы также получите советы по безопасности на склонах.

Повышение уверенности на склоне: тем, кто уже имеет опыт катания, занятия с инструктором помогут отточить технику и преодолеть страхи. Вы сможете прокатиться по более сложным трассам, научиться карвингу и управлению скоростью, а также получить индивидуальные рекомендации для дальнейшего прогресса.

Наслаждение фристайлом: профессионалам инструктор предложит сложные маршруты и изучение новых трюков: поможет освоить фристайл или катание вне трасс, чтобы вы могли сполна напитаться адреналином.

Перед катанием будет проведён инструктаж по технике безопасности.

Программа для новичков

Встреча с инструктором: знакомство и выбор оборудования

Теория и безопасность: основы катания, правила на склоне

Первый спуск: освоение базовых техник (повороты, торможение)

Практика: несколько спусков с обратной связью от инструктора

Итоги дня: обсуждение достижений и план на следующий урок

Программа для любителей

Разминка и повторение: освежение базовых навыков

Сложные трассы: переход на более сложные маршруты

Отработка техники: улучшение поворотов и скорости

Индивидуальные упражнения: специальные задания для развития баланса

Обсуждение результатов: анализ прогресса и рекомендации

Программа для профессионалов

Разминка и цели: обсуждение целей на день (фристайл или сложные трассы)

Работа над трюками или прохождением сложных участков

Практика: индивидуальные задания и советы по технике

Финальный спуск: завершение занятий с акцентом на сложные элементы

Итоги и рекомендации: обзор прогресса и планы на будущее

Организационные детали