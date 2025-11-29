Приглашаем вас в захватывающий мир горнолыжного катания. Если вы никогда не стояли на лыжах, наши опытные инструкторы помогут вам освоить базовые навыки. С теми, кто уже катался, мы отточим технику и научимся карвингу. Для профессионалов подберём сложные трассы или предложим освоить фристайл и новые трюки.
Описание экскурсии
Освоение базовых навыков: инструктор научит вас уверенно стоять на лыжах, правильно тормозить и выполнять повороты. Вы также получите советы по безопасности на склонах.
Повышение уверенности на склоне: тем, кто уже имеет опыт катания, занятия с инструктором помогут отточить технику и преодолеть страхи. Вы сможете прокатиться по более сложным трассам, научиться карвингу и управлению скоростью, а также получить индивидуальные рекомендации для дальнейшего прогресса.
Наслаждение фристайлом: профессионалам инструктор предложит сложные маршруты и изучение новых трюков: поможет освоить фристайл или катание вне трасс, чтобы вы могли сполна напитаться адреналином.
Перед катанием будет проведён инструктаж по технике безопасности.
Программа для новичков
- Встреча с инструктором: знакомство и выбор оборудования
- Теория и безопасность: основы катания, правила на склоне
- Первый спуск: освоение базовых техник (повороты, торможение)
- Практика: несколько спусков с обратной связью от инструктора
- Итоги дня: обсуждение достижений и план на следующий урок
Программа для любителей
- Разминка и повторение: освежение базовых навыков
- Сложные трассы: переход на более сложные маршруты
- Отработка техники: улучшение поворотов и скорости
- Индивидуальные упражнения: специальные задания для развития баланса
- Обсуждение результатов: анализ прогресса и рекомендации
Программа для профессионалов
- Разминка и цели: обсуждение целей на день (фристайл или сложные трассы)
- Работа над трюками или прохождением сложных участков
- Практика: индивидуальные задания и советы по технике
- Финальный спуск: завершение занятий с акцентом на сложные элементы
- Итоги и рекомендации: обзор прогресса и планы на будущее
Организационные детали
- Встречаемся на курорте «Роза Хутор», на втором или первом уровне. До места встречи вы добираетесь самостоятельно
- Вы можете взять своё снаряжение либо мы посоветуем вам прокат. Стоимость полного комплекта — от 2000 ₽ на человека
- Рекомендуем поесть заранее или после занятий
- Занятия проходят с профессиональным инструктором из нашей команды, имеющим аккредитацию курорта
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте «Роза Хутор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели экскурсии для 71 туриста
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
