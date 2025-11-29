Мои заказы

Занятие с инструктором по горным лыжам на курорте «Роза Хутор»

Получить или отточить навыки езды среди красот Кавказа
Приглашаем вас в захватывающий мир горнолыжного катания. Если вы никогда не стояли на лыжах, наши опытные инструкторы помогут вам освоить базовые навыки. С теми, кто уже катался, мы отточим технику и научимся карвингу. Для профессионалов подберём сложные трассы или предложим освоить фристайл и новые трюки.
Описание экскурсии

Освоение базовых навыков: инструктор научит вас уверенно стоять на лыжах, правильно тормозить и выполнять повороты. Вы также получите советы по безопасности на склонах.

Повышение уверенности на склоне: тем, кто уже имеет опыт катания, занятия с инструктором помогут отточить технику и преодолеть страхи. Вы сможете прокатиться по более сложным трассам, научиться карвингу и управлению скоростью, а также получить индивидуальные рекомендации для дальнейшего прогресса.

Наслаждение фристайлом: профессионалам инструктор предложит сложные маршруты и изучение новых трюков: поможет освоить фристайл или катание вне трасс, чтобы вы могли сполна напитаться адреналином.

Перед катанием будет проведён инструктаж по технике безопасности.

Программа для новичков

  • Встреча с инструктором: знакомство и выбор оборудования
  • Теория и безопасность: основы катания, правила на склоне
  • Первый спуск: освоение базовых техник (повороты, торможение)
  • Практика: несколько спусков с обратной связью от инструктора
  • Итоги дня: обсуждение достижений и план на следующий урок

Программа для любителей

  • Разминка и повторение: освежение базовых навыков
  • Сложные трассы: переход на более сложные маршруты
  • Отработка техники: улучшение поворотов и скорости
  • Индивидуальные упражнения: специальные задания для развития баланса
  • Обсуждение результатов: анализ прогресса и рекомендации

Программа для профессионалов

  • Разминка и цели: обсуждение целей на день (фристайл или сложные трассы)
  • Работа над трюками или прохождением сложных участков
  • Практика: индивидуальные задания и советы по технике
  • Финальный спуск: завершение занятий с акцентом на сложные элементы
  • Итоги и рекомендации: обзор прогресса и планы на будущее

Организационные детали

  • Встречаемся на курорте «Роза Хутор», на втором или первом уровне. До места встречи вы добираетесь самостоятельно
  • Вы можете взять своё снаряжение либо мы посоветуем вам прокат. Стоимость полного комплекта — от 2000 ₽ на человека
  • Рекомендуем поесть заранее или после занятий
  • Занятия проходят с профессиональным инструктором из нашей команды, имеющим аккредитацию курорта

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На курорте «Роза Хутор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели экскурсии для 71 туриста
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.

Входит в следующие категории Красной поляны

