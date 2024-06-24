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у меня немного изменились планы сообщила об этом заранее Дмитрию и он смог подобрать решение. Обзорная экскурсия по трем курортам на машине прошла с комфортом, поскольку входе знакомства обозначила, что я приехала за перезагрузкой, то Дмитрий не стал грузить меня многочисленными историческими фактами и событиями и показал самые значимые локации. По завершению экскурсии захотелось поужинать, поскольку сразу с аэропорта была начата экскурсия, Дмитрий рекомендовал мне несколько заведений и даже предложил составить компанию, я конечно же согласилась, поскольку сил и желания искать самостоятельно кафе и ресторанчики не было. Поэтому я смогла познакомиться не только с курортами Красной Поляны, а также смогла поужинать с удовольствием.