Горнолыжные туры – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Горнолыжные туры» на Красной поляне, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
8000 за всё до 4 чел.
Горные лыжи для начинающих: мастер-класс в Красной Поляне
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горные лыжи для начинающих
Избавиться от страхов и покорить свои первые склоны под руководством инструктора
Начало: В верхнем городе курорта Красная Поляна на отметке...
«Познакомитесь с правилами использования горнолыжного ботинка, переноски лыж, фиксации ботинка в креплении лыжи»
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
7500 за экскурсию
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
Погрузитесь в мир горнолыжного спорта на Красной Поляне! Под руководством опытного инструктора вы освоите технику катания и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В посёлке Эстосадок
«Курорт «Роза Хутор» предлагает 104 км горнолыжных трасс»
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
10 800 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    24 июня 2024
    Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
    Дмитрий очень вежливый и эмпатичный человек. Очень спокойно и с энтузиазмом отвечал на мои вопросы до оплаты экскурсии. После подтверждения
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    у меня немного изменились планы сообщила об этом заранее Дмитрию и он смог подобрать решение. Обзорная экскурсия по трем курортам на машине прошла с комфортом, поскольку входе знакомства обозначила, что я приехала за перезагрузкой, то Дмитрий не стал грузить меня многочисленными историческими фактами и событиями и показал самые значимые локации. По завершению экскурсии захотелось поужинать, поскольку сразу с аэропорта была начата экскурсия, Дмитрий рекомендовал мне несколько заведений и даже предложил составить компанию, я конечно же согласилась, поскольку сил и желания искать самостоятельно кафе и ресторанчики не было. Поэтому я смогла познакомиться не только с курортами Красной Поляны, а также смогла поужинать с удовольствием.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Горнолыжные туры»

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  2. Озеро Рица
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Роза Хутор
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Олимпийский Парк
  9. SkyPark
  10. Гора Ачишхо
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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