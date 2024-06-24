3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Красная Поляна: от горного аула до лучшего горнолыжного курорта России
Полюбоваться курортом и узнать историю региона на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости в Красной Поляне
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
8000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горные лыжи для начинающих
Избавиться от страхов и покорить свои первые склоны под руководством инструктора
Начало: В верхнем городе курорта Красная Поляна на отметке...
«Познакомитесь с правилами использования горнолыжного ботинка, переноски лыж, фиксации ботинка в креплении лыжи»
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
7500₽ за экскурсию
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
Погрузитесь в мир горнолыжного спорта на Красной Поляне! Под руководством опытного инструктора вы освоите технику катания и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В посёлке Эстосадок
«Курорт «Роза Хутор» предлагает 104 км горнолыжных трасс»
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
10 800₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь24 июня 2024Дмитрий очень вежливый и эмпатичный человек. Очень спокойно и с энтузиазмом отвечал на мои вопросы до оплаты экскурсии. После подтверждения
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Горнолыжные туры»
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