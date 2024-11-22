Экскурсии на Красную поляну из Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Красная поляна» на Красной поляне, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
2 часа
Индивидуальная
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
Покорить склоны олимпийского курорта в сопровождении VIP-инструктора
Начало: В посёлке Эстосадок
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
10 800 за человека
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
На машине
скидка
10%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
Начало: Роза хутор
Завтра в 11:00
23 ноя в 11:00
1833316 500 за всё до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне: откройте для себя Сочи, олимпийские объекты и горные виды
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Красная поляна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горнолыжный мастер-класс в Сочи
  2. Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
  3. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Роза Хутор
  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Мзымта
  8. Хребет Аибга
  9. Олимпийский Парк
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в ноябре 2024
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