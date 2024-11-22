2 часа
Индивидуальная
Горнолыжный мастер-класс в Сочи
Покорить склоны олимпийского курорта в сопровождении VIP-инструктора
Начало: В посёлке Эстосадок
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
10 800₽ за человека
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6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
Начало: Роза хутор
Завтра в 11:00
23 ноя в 11:00
1833316 500₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне: откройте для себя Сочи, олимпийские объекты и горные виды
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
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