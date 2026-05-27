Вы проедете через лес и горную местность, увидите оленью ферму, остановитесь у ручья Тобиаса и почувствуете, как спокойный маршрут постепенно превращается в настоящее приключение.
Описание экскурсии
- Перед стартом вы пройдёте инструктаж на базе.
- В начале пути проедете мимо оленьей фермы и понаблюдаете за её обитателями.
- Затем зелёная дорога приведёт вас к ручью Тобиаса. Здесь можно отдохнуть, послушать шум воды и насладиться лесным воздухом.
- Далее вас ждут участки, где маршрут становится динамичнее. Горный рельеф и неровная трасса добавят поездке драйва.
Организационные детали
- Перед стартом все участники проходят обязательный инструктаж. На маршруте группу сопровождает инструктор. Если вы хотите поехать вместе с инструктором, сообщите об этом заранее при бронировании.
- К самостоятельному управлению допускаются только совершеннолетние участники с водительскими правами категории B. Ехать с пассажиром за рулём может только мужчина.
- Шлем предоставляется бесплатно. Комплект экипировки (куртка, штаны и сапоги) оплачивается отдельно — 1000 ₽.
ежедневно в 10:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горная, 11 (Красная Поляна)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии на «Зелёная сказка: путешествие на квадроциклах»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
от 5999 ₽ за человека
7500 ₽ за человека