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Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Время в дороге пролетит незаметно за разговором о богатстве южной земли: я расскажу об истории края и вспомню старинные легенды и предания Адыгеи и Кубани»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«На прогулке я расскажу легенду о ней»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 апреля 2023Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!
- ААнна23 октября 2022Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко
- ААнастасия20 июля 2022Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Краснодаре в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 13 999 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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