Откройте для себя мифы и легенды Краснодара с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Краснодаре, цены от 13 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Время в дороге пролетит незаметно за разговором о богатстве южной земли: я расскажу об истории края и вспомню старинные легенды и предания Адыгеи и Кубани»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«На прогулке я расскажу легенду о ней»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 апреля 2023
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!
  • А
    Анна
    23 октября 2022
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко
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    и грязно, хотим ли мы оставить этот маршрут или заменим на другой. Мы поменяли маршрут и ни разу не пожалели, увидели столько красивых мест, что когда уже дома показывали фотографии нам не верили, что такая красота есть в России. Кроме того, благодаря Светлане мы приобрели много вкусных сувениров,таких как адыгейский сыр, специи, яблоки и груши из краснодарских садов и местные вина. Это был незабываемый день,такого восторга я давно не испытывала. Спасибо экскурсоводу Светлана и всей команде Трипстера за такие положительные эмоции! Рекомендую всем.

  • А
    Анастасия
    20 июля 2022
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не
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    отменилась, вместо него был другой экскурсовод Светлана, не менее талантливый экскурсовод! Спасибо ей огромное, мы никогда не были в этих краях, Светлана посоветовала сменить маршрут, о чем мы нисколько не пожалели. Мы успели посетить много замечательных мест, прослушать интересный материал, получить уйму удовольствия, положительных эмоций и огромное количество фотографий с великолепными пейзажами!!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
  2. Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
  3. Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 13 999 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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