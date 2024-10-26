Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара

Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида)
Необъяснимые эпитафии, памятники, менявшие хозяев, «могила ведьмы», которая до сих пор притягивает странных персонажей — вас ждёт Всесвятский некрополь в центре Краснодара. На 3 часа вы погрузитесь в его прошлое, где было место слухам, трагедиям и курьёзам. И услышите множество забытых легенд, недавних баек и реальных фактов.
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание аудиогида

Вы увидите:

  • кенотаф генерала Михаила Алексеева, идеолога Белой армии — и выясните, кто и зачем его установил
  • «Могилу ведьмы», окруженную мистикой — так краснодарцы прозвали памятник Марфы Турищевой, матери известного кубанского архитектора
  • часовни Барсуковых и Тарасовых, богатейших семей Екатеринодара — и узнаете о соперничестве двух фамилий, которое продолжилось даже на кладбище
  • надгробие в виде креста из обрубленного дерева с наброшенным плащом — и откроете, что символизируют эти детали
  • и другие знаковые памятники

Кроме того, вы услышите о легендарном надгробии друзей-алкоголиков, погибших при испытании самогонного аппарата, и о караимах — загадочном народе, чьё кладбище когда-то примыкало к Всесвятскому. И не только!

Организационные детали

  • При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования, чтобы получить доступ к материалам экскурсии
  • Вам понадобится мобильный телефон или планшет с интернетом и доступ к мессенджеру Telegram
  • Программа рассчитана на 1,5 часа, но вы в любой момент можете сделать перерыв

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрестке ул. Северная и Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 окт 2024
На кладбище мы явились, но начался ливень и мы смогли пройти в сопровождении экскурсовода только до третьего объекта, остальное читали, смотрели, слушали уже дома. Но даже этих трех хватило для
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общего представления и понимания, что по видео объекты найти легко. Очень интересен и захватывающ получился рассказ гида. Столько всяких познавательных мелочей и значимых исторических фактов! Кто бы мог подумать, что кладбище в центре города хранит в себе столько тайн. Классно, что есть бессрочный доступ, могу показать своим близким, вернувшись к себе в Сибирь.

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