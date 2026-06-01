Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Мои заказы

Краснодар без скуки

Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
На квест-экскурсии «Краснодар без скуки» вы посетите главные улицы и узнаете о памятнике Екатерине II, бывшей гостинице Централь, домах генерала Назарова и купца Калашникова. Погрузитесь в историю города, разгадывая загадки
читать дальшеуменьшить

и слушая забавные городские легенды.

Участники смогут не только узнать интересные факты, но и активно участвовать в викторинах, что сделает экскурсию незабываемой. В конце прогулки получите чек-лист с рекомендациями по интересным местам Краснодара

5
97 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Интерактивный формат
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 📜 Увлекательные легенды
  • 🎭 Активное участие
  • 🎁 Полезные рекомендации
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки

Что можно увидеть

  • Памятник Екатерине II
  • Бывшее здание гостиницы Централь
  • Дом генерала Назарова
  • Дом купца Калашникова
  • Филармония
  • Художественный музей
  • Памятник «Гуляющие собачки»
  • Сквер имени Жукова

Описание экскурсии

Краснодар изнутри

Вы увидите знаменитые достопримечательности Краснодара: филармонию, художественный музей, памятник «Гуляющие собачки» и сквер имени Жукова. Я раскрою, какая красивая постройка стала свидетелем жуткой истории и какой дом притворяется самым старым в городе. Расшифрую загадочные символы на одном пышном особняке, познакомлю с древнейшим местным жителем и покажу здание, ставшее прорывом для своего времени.

Путешествие во времени

Краснодар — город самобытный и интересный. Вы услышите о первых казаках и роскошных особняках, белых надеждах и красных одеждах, мире и войне, блеске и нищете. Не забудем и про современность. Я подскажу, как посмотреть на город с высоты, в каких зданиях вглядеться в интерьеры вековой давности и где отведать кубанский борщ. Ведь в Питере — пить, а в Краснодаре — закусывать!

Активное знакомство с городом

Экскурсия включает элементы квеста и викторины: вы будете не пассивными слушателями, а полноценными участниками. Благодаря такому подходу далекая история станет ближе и не выветрится из памяти через пять минут. В конце прогулки я подарю вам чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.

Организационные детали

По пути будет несколько точек, где можно взять кофе с собой. Напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
4
3
3
2
1
Т
Выбрали Ольгу по отзывам и нисколько не пожалели! Экскурсия началась вовремя, построена очень интересно, вы точно не заскучаете. Ольга показывает и рассказывает много интересного, из истории и современности. Сразу чувствуется
читать дальшеуменьшить

профессионализм и любовь к своему делу. Два часа пролетели как минута: много материала, викторины и загадки (очень уместные и забавные), супер локации.
Прилетали из другого города и довольны максимально!
Ольга, спасибо за замечательную экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательно погуляли с Ольгой. Прям зарядились позитивом. Еще и с погодой повезло. Интерактив по ходу движения бодрит:) Название действительно соответствует экскурсии - емко и со вкусом
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Прогулка с Ольгой очень понравилась! Интересно! Рассказывает о городе не заученными фразами, а как общение среди знакомых (при этом четкой и правильной речью) - от этого информация воспринимается хорошо и
читать дальшеуменьшить

запоминается. И даже мальчишке подростку зашло! А это дорого стоит. Жаль только, что мало времени))). Ещё бы гулять и слушать! За небольшие "сюрпризы" за нашу внимательность и активность - отдельное спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Антон
Экскурсия была в понедельник, поэтому я был один.
Тем не менее, Ольга, как настоящий профессионал согласилась провести её для меня одного.
До экскурсии я сам пытался понять, что в Краснодаре можно посмотреть
читать дальшеуменьшить

кроме нового стадиона и парка Галицкого, но недостаток знаний ничего кроме зоопарка не выдал(кстати хороший Сафари-парк зоопарк всем рекомендую).
Ольга провела по ключевым местам улицы Красной и всего города вцелом.
Экскурсия в том числе включает элементы квиза и это придаёт динамики.
Краснодар за 2 часа приоткрылся для меня, как действительно значимый и важный город для России вцелом.
Ольга девушка не только красивая, с чудесными голубыми глазами, но и умная)
Было много остановок, думаю, что в компании больше одного человека это самое то, но меня одного это нисколько не напрягало.
Ольга знает много местных тайн)
Рекомендую любые экскурсии с данным гидом, для знакомства с городом и просто для общего развития!

Экскурсия была в понедельник, поэтому я был один.
Экскурсия была в понедельник, поэтому я был один.
Экскурсия была в понедельник, поэтому я был один.
Экскурсия была в понедельник, поэтому я был один.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита нашему путешествия с Вами - таким увлекательным был рассказ. Время пролетело легко, вопросики держали в тонусе, а Ваше умение поддержать любую беседу - это неоспоримый бонус к профессиональным знаниям. Благодарю за чуткость к маме.
Отдельное спасибо за классные фотографии!

Желаем Вам процветания и классных туристов:)
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита
Вам был полезен этот отзыв?
Залина
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время пораньше, и пошли гулять по историческому центру Краснодара)Мне понравилась подача экскурсовода,задачки квеста и ее профессионализм)Узнала много интересных фактов о городе и просто хорошо провела время). Экскурсию рекомендую!:)
А Ольге желаю творческих успехов,всегда хорошей погоды и благодарных туристов:-D
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии на «Краснодар без скуки»

Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
5.5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Завтра в 14:00
17 авг в 15:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
13 авг в 15:00
14 авг в 06:00
от 5555 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Пешая
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Завтра в 08:00
1 сен в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре
от 7500 ₽ за группу