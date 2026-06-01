Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

На квест-экскурсии «Краснодар без скуки» вы посетите главные улицы и узнаете о памятнике Екатерине II, бывшей гостинице Централь, домах генерала Назарова и купца Калашникова. Погрузитесь в историю города, разгадывая загадки

и слушая забавные городские легенды. Участники смогут не только узнать интересные факты, но и активно участвовать в викторинах, что сделает экскурсию незабываемой. В конце прогулки получите чек-лист с рекомендациями по интересным местам Краснодара

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Краснодар изнутри

Вы увидите знаменитые достопримечательности Краснодара: филармонию, художественный музей, памятник «Гуляющие собачки» и сквер имени Жукова. Я раскрою, какая красивая постройка стала свидетелем жуткой истории и какой дом притворяется самым старым в городе. Расшифрую загадочные символы на одном пышном особняке, познакомлю с древнейшим местным жителем и покажу здание, ставшее прорывом для своего времени.

Путешествие во времени

Краснодар — город самобытный и интересный. Вы услышите о первых казаках и роскошных особняках, белых надеждах и красных одеждах, мире и войне, блеске и нищете. Не забудем и про современность. Я подскажу, как посмотреть на город с высоты, в каких зданиях вглядеться в интерьеры вековой давности и где отведать кубанский борщ. Ведь в Питере — пить, а в Краснодаре — закусывать!

Активное знакомство с городом

Экскурсия включает элементы квеста и викторины: вы будете не пассивными слушателями, а полноценными участниками. Благодаря такому подходу далекая история станет ближе и не выветрится из памяти через пять минут. В конце прогулки я подарю вам чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.

Организационные детали

По пути будет несколько точек, где можно взять кофе с собой. Напитки оплачиваются дополнительно.