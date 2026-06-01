Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
На квест-экскурсии «Краснодар без скуки» вы посетите главные улицы и узнаете о памятнике Екатерине II, бывшей гостинице Централь, домах генерала Назарова и купца Калашникова. Погрузитесь в историю города, разгадывая загадки читать дальшеуменьшить
и слушая забавные городские легенды.
Участники смогут не только узнать интересные факты, но и активно участвовать в викторинах, что сделает экскурсию незабываемой. В конце прогулки получите чек-лист с рекомендациями по интересным местам Краснодара
Вы увидите знаменитые достопримечательности Краснодара: филармонию, художественный музей, памятник «Гуляющие собачки» и сквер имени Жукова. Я раскрою, какая красивая постройка стала свидетелем жуткой истории и какой дом притворяется самым старым в городе. Расшифрую загадочные символы на одном пышном особняке, познакомлю с древнейшим местным жителем и покажу здание, ставшее прорывом для своего времени.
Путешествие во времени
Краснодар — город самобытный и интересный. Вы услышите о первых казаках и роскошных особняках, белых надеждах и красных одеждах, мире и войне, блеске и нищете. Не забудем и про современность. Я подскажу, как посмотреть на город с высоты, в каких зданиях вглядеться в интерьеры вековой давности и где отведать кубанский борщ. Ведь в Питере — пить, а в Краснодаре — закусывать!
Активное знакомство с городом
Экскурсия включает элементы квеста и викторины: вы будете не пассивными слушателями, а полноценными участниками. Благодаря такому подходу далекая история станет ближе и не выветрится из памяти через пять минут. В конце прогулки я подарю вам чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.
Организационные детали
По пути будет несколько точек, где можно взять кофе с собой. Напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Выбрали Ольгу по отзывам и нисколько не пожалели! Экскурсия началась вовремя, построена очень интересно, вы точно не заскучаете. Ольга показывает и рассказывает много интересного, из истории и современности. Сразу чувствуется читать дальшеуменьшить
профессионализм и любовь к своему делу. Два часа пролетели как минута: много материала, викторины и загадки (очень уместные и забавные), супер локации. Прилетали из другого города и довольны максимально! Ольга, спасибо за замечательную экскурсию!
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А
Александр
Замечательно погуляли с Ольгой. Прям зарядились позитивом. Еще и с погодой повезло. Интерактив по ходу движения бодрит:) Название действительно соответствует экскурсии - емко и со вкусом
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Х
Хлебникова
Прогулка с Ольгой очень понравилась! Интересно! Рассказывает о городе не заученными фразами, а как общение среди знакомых (при этом четкой и правильной речью) - от этого информация воспринимается хорошо и читать дальшеуменьшить
запоминается. И даже мальчишке подростку зашло! А это дорого стоит. Жаль только, что мало времени))). Ещё бы гулять и слушать! За небольшие "сюрпризы" за нашу внимательность и активность - отдельное спасибо!
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Антон
Экскурсия была в понедельник, поэтому я был один. Тем не менее, Ольга, как настоящий профессионал согласилась провести её для меня одного. До экскурсии я сам пытался понять, что в Краснодаре можно посмотреть читать дальшеуменьшить
кроме нового стадиона и парка Галицкого, но недостаток знаний ничего кроме зоопарка не выдал(кстати хороший Сафари-парк зоопарк всем рекомендую). Ольга провела по ключевым местам улицы Красной и всего города вцелом. Экскурсия в том числе включает элементы квиза и это придаёт динамики. Краснодар за 2 часа приоткрылся для меня, как действительно значимый и важный город для России вцелом. Ольга девушка не только красивая, с чудесными голубыми глазами, но и умная) Было много остановок, думаю, что в компании больше одного человека это самое то, но меня одного это нисколько не напрягало. Ольга знает много местных тайн) Рекомендую любые экскурсии с данным гидом, для знакомства с городом и просто для общего развития!
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Елена
Ольга, благодарим Вас за душевную и интересную экскурсию! Дождик, ветер и осенние краски только добавили колорита нашему путешествия с Вами - таким увлекательным был рассказ. Время пролетело легко, вопросики держали в тонусе, а Ваше умение поддержать любую беседу - это неоспоримый бонус к профессиональным знаниям. Благодарю за чуткость к маме. Отдельное спасибо за классные фотографии!
Желаем Вам процветания и классных туристов:)
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Залина
На знакомство с городом у меня было половина дня)Заказала экскурсию у Ольги,и не пожалела. Согласовали время пораньше, и пошли гулять по историческому центру Краснодара)Мне понравилась подача экскурсовода,задачки квеста и ее профессионализм)Узнала много интересных фактов о городе и просто хорошо провела время). Экскурсию рекомендую!:) А Ольге желаю творческих успехов,всегда хорошей погоды и благодарных туристов:-D