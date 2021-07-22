Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста

5
30 отзывов
Вы пройдете по главным улицам и увидите знаковые места разных периодов: памятник Екатерине II, бывшее здание гостиницы Централь, дома генерала Назарова и купца Калашникова.

Раскроете историю Краснодара и его жителей, заглянете за кулисы парадного центра и проникнетесь местными контрастами.

Развенчаете парочку мифов и улыбнетесь, слушая городские легенды и реальные забавные случаи.
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки
Краснодар без скуки

Что вас ожидает

Краснодар изнутри

Вы увидите знаменитые достопримечательности Краснодара: филармонию, художественный музей, памятник «Гуляющие собачки» и сквер имени Жукова. Я раскрою, какая красивая постройка стала свидетелем жуткой истории и какой дом притворяется самым старым в городе. Расшифрую загадочные символы на одном пышном особняке, познакомлю с древнейшим местным жителем и покажу здание, ставшее прорывом для своего времени.

Путешествие во времени

Краснодар — город самобытный и интересный. Вы услышите о первых казаках и роскошных особняках, белых надеждах и красных одеждах, мире и войне, блеске и нищете. Не забудем и про современность. Я подскажу, как посмотреть на город с высоты, в каких зданиях вглядеться в интерьеры вековой давности и где отведать кубанский борщ. Ведь в Питере — пить, а в Краснодаре — закусывать!

Активное знакомство с городом

Экскурсия включает элементы квеста и викторины: вы будете не пассивными слушателями, а полноценными участниками. Благодаря такому подходу далекая история станет ближе и не выветрится из памяти через пять минут. В конце прогулки я подарю вам чек-лист с рекомендациями, где и как интересно провести время в городе.

Организационные детали

По пути будет несколько точек, где можно взять кофе с собой. Напитки оплачиваются дополнительно.

🚩 Начало и место завершения: в Екатерининском сквере
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
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30 реальных отзывов от туристов

А
22 июля 2021
Нас было 4 человека, разного возраста. Интересно и увлекательно было всем! Ольга (гид) умница! Гидом и не назовёшь. с первой сиюминутных член компании. Очень влюблённый в свой город человек. Очень искренняя, понятная и позитивная! Нам всем понравилось! Все довольны! И маршрут, и гида - рекомендуем. !
Е
15 июля 2021
Экскурсия замечательная, интересная, с продуманным маршрутом, познавательным и занимательным рассказом. Ольга обладает особым шармом и даром рассказчика. Два часа, несмотря на жару, пролетела незаметно. Город "расскылся", Ольга смогла удивить и заворожить, спасибо большое. Если хотите нетривиальную экскурсию с необычной подачей материала обращайтесь к этому гиду
Н
10 июля 2021
Экскурсия по городу была очень интересной и познавательной. Ольга - великолепный рассказчик, умеющий заинтриговать, заинтересовать и открыть историю с неожиданной стороны. Мы получили огромное удовольствие от общения с этим прекрасным человеком. Огромное спасибо!
Е
30 июня 2021
Экскурсия очень понравилась. Познавательная по содержанию, легкая и увлекательная по форме. Спасибо Ольге за душевное знакомство с Краснодаром и за бонус в виде ценных советов по изучению города.
Е
27 июня 2021
Ольга прекрасный рассказчик! Действительно нескучный Краснодар! Отличная задумка с викторинами👍
А
23 июня 2021
Очень понравилось экскурсия "Краснодар без скуки" с гидом Ольгой: простая, интересная любому возрасту экскурсия. Экскурсоводом грамотно составлен маршрут по основным точкам центра Краснодар с применением элементов квиза, что добавляет в данное пешее путешествие особой изюминки. Спасибо большое еще раз за экскурсию Ольге!
П
19 июня 2021
Очень понравилась экскурсия. Все познавательно и по доброму, как в сказке. Как будто бы близкий человек рассказывал нам о чем то важном и умном. Оля сама человек очень позитивный. Мы хотели добра и мы его получили. Спасибо, Олечка. .
Е
17 июня 2021
Экскурсия шикарная)Два часа очень быстро пролетели, наверное, благодаря не просто читке материала, а еще и включением квеста. Во время экскурсии, мы отвечали на вопросы викторины и тестов, искали дома по старым фотографиям. Многие места Ольа иллюстрировала старыми фото. В общем, если у Ольги будут еще экскурсии, то обязательно сходим)
Г
15 июня 2021
Ещё во время переписки о проведении экскурсии Ольга произвела на меня хорошее впечатление: даже в коротких сообщениях чувствовалась заинтересованность и готовность учесть мои пожелания. Экскурсия было очень интересной по содержанию и увлекательной по форме подачи: НЕ длинно, с учётом исторической логики, с интересными деталями, с небольшим количеством вопросов « для пытливого ума». Одним словом, все, как мне и хотелось! Благодарю Ольгу за эту экскурсию, а организаторов сайта за отличную, удобную платформу.
Н
15 июня 2021
Спасибо Ольге за увлекательную экскурсию! Ольга - профессионал своего дела, интересно и доступно преподносит материал, умеет удерживать внимание (а это важно, когда с вами ребенок).
Название экскурсии говорит само за себя - квест, викторина и фотографии прошлых лет- вам будет точно нескучно! Рекомендуем экскурсию!
Georgy
11 июня 2021
Реально нескучный Краснодар. ! Ольга провела нам замечательную экскурсию, буквально раскрыв город (честно говоря, мало что ожидал от Краснодара, - как выяснилось, по неведению). Здесь фантастически сохранился модерн в архитектуре (и немного конструктивизма). Мы посетили как топовые достопримечательности, так и дворики, передающие колорит этого южнорусского города. Экскурсия постоянно сопровождалась фотоматериалами, была наглядной, погружающей и интересной. Рекомендую!
А
7 июня 2021
Экскурсией остались очень довольны. Было нескучно благодаря викторинам и квестам.
Ольга интересно рассказывала о городе, простым языком и нескучно. Даже детишки 6-7 лет принимали участие.
Видно, что экскурсовод мастер своего дела👍
Время пролетело незаметно. Рекомендую
Л
31 мая 2021
Ольга - наш гид - мастер своего дела. Знаток истории Краснодара, обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Спасибо, Ольга
Михаил
26 мая 2021
Специально не искали инфо об истории города в Интернете. Повествование лаконичное, причинно следственная связь по маршруту и локациям логичная. Места и история очень запомнились и понравились. Почерпнули немало достойных внимания фактов.
Погружение по ходу экскурсии и вовлечённость за счёт квестов позволит не заскучать, а время пролетит на одном дыхании. Не хотелось останавливаться, уверен, можно было бы общаться и общаться долгое время.
Рекомендуем Ольгу.
Н
25 мая 2021
Ольга, спасибо за экскурсию! Живо и познавательно, два часа просто пролетели!
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