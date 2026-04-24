Чистяковская роща — один из самых старых, зелёных и атмосферных парков Краснодара.
Приглашаем вас в небольшое путешествие по его дорожкам: вы подышите свежим воздухом, отдохнёте в тени вековых деревьев, полюбуетесь памятниками. А наш фотограф будет ловить в объектив самые интересные и эмоциональные моменты прогулки!
Описание фото-прогулки
Мы побываем в самых симпатичных уголках парка — у фонтана, уличной библиотеки, летнего кинотеатра и верёвочного парка. Посидим на скамейках, побродим по аллеям, поищем необычный памятник…
Вы будете наслаждаться прогулкой, а мы поймаем в кадр ваши живые эмоции и сделаем профессиональные портреты!
Организационные детали
- Съёмка ведется на Sony A7M2
- Вы получите 10–20 фото в цветокоррекции в течение 7 дней после прогулки
- Прогулку можно продлить. Каждый последующий час работы — 1000 ₽
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Дополнительные опции
- Возможна организация индивидуальной романтической или семейной съёмки с доплатой 1500–2500 ₽
- Аренда тематической одежды или аксессуаров — от 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 606 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
от 4200 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.