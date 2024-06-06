🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 95 отзывов Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1 Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 122 отзыва Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание) 1 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 73 отзыва Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города Начало: На ул. Постовая 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 27 отзывов По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии Начало: У Филармонии 3 330 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях Начало: Возле стадиона «Краснодар» 4 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Парк «Краснодар»: территория будущего Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города Начало: возле билетных касс стадиона 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 32 отзыва Мистический Краснодар: путешествие в историю Екатеринодара Загадочная ночь Краснодара: истории «убивцев и душегубов», спиритические сеансы и тайны старинных особняков Начало: В сквере им. Жукова 3 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо... 3 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Александровский бульвар: сердце Краснодара и его исторические сокровища Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами Начало: На улице Красная 2 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 10 отзывов Популярное предложение Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками Начало: У кафе 1.62 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара Начало: У касс стадиона Краснодар 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 10 отзывов Осторожно, модерн! Архитектурная прогулка по центру Краснодара Погрузитесь в атмосферу Краснодара на рубеже 19-20 веков, исследуя архитектуру модерна в центре города. Узнайте о ключевых зданиях и их истории Начало: Улица Коммунаров 2 Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва «Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю Начало: В Екатерининском сквере 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Краснодарская Аврора Прочесть улицы города, слушая удивительные истории о его жителях, и увидеть малоизвестные памятники Начало: На Одесской улице в Краснодаре 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 8 отзывов Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара Начало: В Екатерининском сквере 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии Начало: рядом со стадионом 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа Начало: в центре Краснодара 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 3 отзыва Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю Начало: У стадиона 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по парку Галицкого: история и искусство Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок» Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 15 отзывов Краснодар казачий и купеческий Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани Начало: Около памятника Екатерине II 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 84 отзыва Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры Начало: в Екатерининском сквере 3 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 24 отзыва Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида Начало: На улице Красная 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час Фотопрогулка по улице Красной Пройтись по главной улице Краснодара и получить на память профессиональные снимки Начало: На ул. Красной 5 000 ₽ за всё до 4 чел.