Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Александровский бульвар в Краснодаре - это не просто прогулочная зона, а настоящее путешествие в историю города.
Вас ждут встречи с знаменитыми Поющим и Свято-Екатерининским фонтанами, памятниками, которые расскажут истории о казаках читать дальшеуменьшить
и героях прошлого.
Пройдитесь по Платановой аллее, узнайте тайны Триумфальной арки и откройте для себя, что скрывает кинотеатр «Аврора».
Эта экскурсия позволит вам не только увидеть красоту и величие бульвара, но и услышать увлекательные истории, связанные с каждым уголком этого места. И всё это без дополнительных расходов, ведь экскурсия пешеходная
Лучшее время для прогулки по Александровскому бульвару - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Краснодаре стоит тёплая и солнечная погода, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться бульваром, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой прогулка по бульвару возможна, но из-за низких температур и возможного снега комфорт может быть снижен.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Поющий фонтан
Свято-Екатерининский фонтан
Памятник Казакам
Памятник Горцам
Триумфальная арка
Кинотеатр «Аврора»
Описание экскурсии
Символы Александровского бульвара
Я покажу вам главные достопримечательности бульвара: обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска и Триумфальную арку. Также вы погуляете по Платановой аллее, полюбуетесь Свято-Екатерининским фонтаном и узнаете, какие традиции с ним связаны. Дойдете до самой высокой точки Краснодара — кинотеатра «Аврора» — и раскроете, что в этом месте обнаружили археологи.
Занимательные истории
Вы узнаете множество интересных фактов о Краснодаре. Я расскажу, как на Кубани появились казаки, герои какой комедии Гайдая увековечены на улицах города, как происходило озеленение Александровского бульвара и кому принадлежит идея строительства Царских ворот. В конце экскурсии вас ждет небольшая викторина с призами для самых внимательных гостей.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3105 туристов
Меня зовут Светлана. Я давно мечтала жить в Краснодаре. Переехав, сразу в него влюбилась. Меня заинтересовала история как самого города, так и его жителей. Вначале своими знаниями и впечатлениями я делилась с друзьями. Потом закончила курсы гидов — и стала профессионально заниматься любимым делом. С радостью покажу вам главные достопримечательности кубанской столицы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алла
Очень понравилась экскурсия. Светлана хороший отличный рассказчик. Узнала много интересных исторических фактов, Гида рекомендую!!! Полный восторг!
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Юлия
Спасибо Светлане за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось! Юлия, Галина
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В
Валентина
Всё очень понравилось, было интересно и познавательно. Единственное, лучше начинать маршрут в обратном порядке, с кинотеатра Аврора и дальше по бульвару.
Светлана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина! Мне очень жаль, что маршрут оказался для вас неудобным. Маршрут экскурсии разработан таким образом, чтобы можно было проследить историю читать дальшеуменьшить
города от начала его основания в конце 18 века до наших дней. Именно поэтому экскурсия начинается от обелиска, возведенного в честь 200-летия Кубанского казачьего войска — самого значимого памятника для Краснодара (Екатеринодара), который является символом связи многих поколений казаков.
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Е
Елена
Экскурсия прошла на отлично, все понравилось, Организатор Светлана молодец, рассказала все легко, интересно, на все вопросы интересующиеся отвечала без запинок… спасибо большое!
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Д
Дарья
Самые лучшие впечатления, очень рекомендую Светлану! Разбирается не только в истории, но и растениях, разносторонний экскурсовод!
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Виктория
Прогулка очень понравилась. Лёгкий маршрут, много новой интересной информации
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