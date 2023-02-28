Александровский бульвар — не только зеленое сердце Краснодара, но и средоточие множества ярких достопримечательностей! Вы полюбуетесь Поющим и Свято-Екатерининским фонтанами, увидите памятники Казакам и Горцам. Оцените знаменитую Триумфальную арку и понаблюдаете за фланирующими местными жителями. А я поделюсь связанными с бульваром сюжетами и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Символы Александровского бульвара

Я покажу вам главные достопримечательности бульвара: обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска и Триумфальную арку. Также вы погуляете по Платановой аллее, полюбуетесь Свято-Екатерининским фонтаном и узнаете, какие традиции с ним связаны. Дойдете до самой высокой точки Краснодара — кинотеатра «Аврора» — и раскроете, что в этом месте обнаружили археологи.

Занимательные истории

Вы узнаете множество интересных фактов о Краснодаре. Я расскажу, как на Кубани появились казаки, герои какой комедии Гайдая увековечены на улицах города, как происходило озеленение Александровского бульвара и кому принадлежит идея строительства Царских ворот. В конце экскурсии вас ждет небольшая викторина с призами для самых внимательных гостей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.