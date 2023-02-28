Александровский бульвар в Краснодаре - это не просто прогулочная зона, а настоящее путешествие в историю города.Вас ждут встречи с знаменитыми Поющим и Свято-Екатерининским фонтанами, памятниками, которые расскажут истории о казаках

и героях прошлого. Пройдитесь по Платановой аллее, узнайте тайны Триумфальной арки и откройте для себя, что скрывает кинотеатр «Аврора». Эта экскурсия позволит вам не только увидеть красоту и величие бульвара, но и услышать увлекательные истории, связанные с каждым уголком этого места. И всё это без дополнительных расходов, ведь экскурсия пешеходная

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Александровскому бульвару - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Краснодаре стоит тёплая и солнечная погода, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться бульваром, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой прогулка по бульвару возможна, но из-за низких температур и возможного снега комфорт может быть снижен.

Сейчас август — это идеальное время.