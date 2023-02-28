Мои заказы

Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара

Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Александровский бульвар в Краснодаре - это не просто прогулочная зона, а настоящее путешествие в историю города.

Вас ждут встречи с знаменитыми Поющим и Свято-Екатерининским фонтанами, памятниками, которые расскажут истории о казаках
читать дальшеуменьшить

и героях прошлого.

Пройдитесь по Платановой аллее, узнайте тайны Триумфальной арки и откройте для себя, что скрывает кинотеатр «Аврора».

Эта экскурсия позволит вам не только увидеть красоту и величие бульвара, но и услышать увлекательные истории, связанные с каждым уголком этого места. И всё это без дополнительных расходов, ведь экскурсия пешеходная

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Зеленое сердце Краснодара
  • 🎶 Поющие фонтаны
  • 🏛 Триумфальная арка
  • 🏞 Платановая аллея
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎁 Викторина с призами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Александровскому бульвару - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время в Краснодаре стоит тёплая и солнечная погода, что делает прогулку особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться бульваром, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой прогулка по бульвару возможна, но из-за низких температур и возможного снега комфорт может быть снижен.
Сейчас август — это идеальное время.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара

Что можно увидеть

  • Поющий фонтан
  • Свято-Екатерининский фонтан
  • Памятник Казакам
  • Памятник Горцам
  • Триумфальная арка
  • Кинотеатр «Аврора»

Описание экскурсии

Символы Александровского бульвара

Я покажу вам главные достопримечательности бульвара: обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска и Триумфальную арку. Также вы погуляете по Платановой аллее, полюбуетесь Свято-Екатерининским фонтаном и узнаете, какие традиции с ним связаны. Дойдете до самой высокой точки Краснодара — кинотеатра «Аврора» — и раскроете, что в этом месте обнаружили археологи.

Занимательные истории

Вы узнаете множество интересных фактов о Краснодаре. Я расскажу, как на Кубани появились казаки, герои какой комедии Гайдая увековечены на улицах города, как происходило озеленение Александровского бульвара и кому принадлежит идея строительства Царских ворот. В конце экскурсии вас ждет небольшая викторина с призами для самых внимательных гостей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3105 туристов
Меня зовут Светлана. Я давно мечтала жить в Краснодаре. Переехав, сразу в него влюбилась. Меня заинтересовала история как самого города, так и его жителей. Вначале своими знаниями и впечатлениями я делилась с друзьями. Потом закончила курсы гидов — и стала профессионально заниматься любимым делом. С радостью покажу вам главные достопримечательности кубанской столицы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Очень понравилась экскурсия. Светлана хороший отличный рассказчик. Узнала много интересных исторических фактов, Гида рекомендую!!! Полный восторг!
Очень понравилась экскурсия. Светлана хороший отличный рассказчик. Узнала много интересных исторических фактов, Гида рекомендую!!! Полный восторг!
Очень понравилась экскурсия. Светлана хороший отличный рассказчик. Узнала много интересных исторических фактов, Гида рекомендую!!! Полный восторг!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Спасибо Светлане за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось!
Юлия, Галина
Спасибо Светлане за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось!
Спасибо Светлане за интересную и содержательную экскурсию! Всё очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё очень понравилось, было интересно и познавательно. Единственное, лучше начинать маршрут в обратном порядке, с кинотеатра Аврора и дальше по бульвару.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валентина!
Мне очень жаль, что маршрут оказался для вас неудобным. Маршрут экскурсии разработан таким образом, чтобы можно было проследить историю
читать дальшеуменьшить

города от начала его основания в конце 18 века до наших дней. Именно поэтому экскурсия начинается от обелиска, возведенного в честь 200-летия Кубанского казачьего войска — самого значимого памятника для Краснодара (Екатеринодара), который является символом связи многих поколений казаков.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия прошла на отлично, все понравилось, Организатор Светлана молодец, рассказала все легко, интересно, на все вопросы интересующиеся отвечала без запинок… спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Самые лучшие впечатления, очень рекомендую Светлану! Разбирается не только в истории, но и растениях, разносторонний экскурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Прогулка очень понравилась. Лёгкий маршрут, много новой интересной информации
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии на «Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара»

Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
На машине
3.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 7200 ₽ за всё до 2 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
231 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
3390 ₽ за человека
Краснодар - город мечты
На машине
5.5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
9 авг в 14:00
12 авг в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
13 авг в 15:00
14 авг в 06:00
от 5555 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре
от 4500 ₽ за экскурсию