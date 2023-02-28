Я покажу вам главные достопримечательности бульвара: обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска и Триумфальную арку. Также вы погуляете по Платановой аллее, полюбуетесь Свято-Екатерининским фонтаном и узнаете, какие традиции с ним связаны. Дойдете до самой высокой точки Краснодара — кинотеатра «Аврора» — и раскроете, что в этом месте обнаружили археологи.
Вы узнаете множество интересных фактов о Краснодаре. Я расскажу, как на Кубани появились казаки, герои какой комедии Гайдая увековечены на улицах города, как происходило озеленение Александровского бульвара и кому принадлежит идея строительства Царских ворот. В конце экскурсии вас ждет небольшая викторина с призами для самых внимательных гостей.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.