Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара

Погулять по зеленой аллее города и раскрыть историю его знаковых мест

5
1 отзыв
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Александровский бульвар — не только зеленое сердце Краснодара, но и средоточие множества ярких достопримечательностей! Вы полюбуетесь Поющим и Свято-Екатерининским фонтанами, увидите памятники Казакам и Горцам. Оцените знаменитую Триумфальную арку и понаблюдаете за фланирующими местными жителями. А я поделюсь связанными с бульваром сюжетами и легендами.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
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Описание

Что вас ожидает

Символы Александровского бульвара

Я покажу вам главные достопримечательности бульвара: обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска и Триумфальную арку. Также вы погуляете по Платановой аллее, полюбуетесь Свято-Екатерининским фонтаном и узнаете, какие традиции с ним связаны. Дойдете до самой высокой точки Краснодара — кинотеатра «Аврора» — и раскроете, что в этом месте обнаружили археологи.

Занимательные истории

Вы узнаете множество интересных фактов о Краснодаре. Я расскажу, как на Кубани появились казаки, герои какой комедии Гайдая увековечены на улицах города, как происходило озеленение Александровского бульвара и кому принадлежит идея строительства Царских ворот. В конце экскурсии вас ждет небольшая викторина с призами для самых внимательных гостей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
28 фев 2023
Очень понравилась экскурсия. Светлана хороший отличный рассказчик. Узнала много интересных исторических фактов, Гида рекомендую!!! Полный восторг!

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История и архитектура
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