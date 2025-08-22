Мои заказы

Из Краснодара - по ярким местам республики Адыгея

Погрузитесь в мир горных пейзажей и древних легенд Адыгеи. Откройте для себя уникальные природные объекты и культурные традиции региона
Адыгея предлагает уникальные природные и культурные достопримечательности. Путешествие начинается с Майкопа, где можно насладиться утренним кофе. Затем вы увидите плато Лаго-Наки с его захватывающими видами и Азишскую пещеру, полную загадок. Завершите день в термальных источниках, расслабляясь в тёплых минеральных водах.

В процессе экскурсии вы узнаете о местных народах, их традициях и культуре, а также о загадочных дольменах и редких растениях
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🕳️ Загадочные пещеры
  • 🛁 Расслабление в термальных источниках
  • 🥘 Вкусные фермерские деликатесы
  • 📜 Интересные легенды и традиции
Из Краснодара - по ярким местам республики Адыгея© Мария
Что можно увидеть

  • Майкоп
  • Плато Лаго-Наки
  • Азишская пещера

Описание экскурсии

Первая остановка — Майкоп

Из Краснодара мы доберёмся сюда за 2,5 часа. И начнём день с короткой прогулки по центру города. Заедем в уютную кофейню, где вы сможете взять свежесваренный кофе и выпечку, чтобы насладиться утренней атмосферой столицы республики.

Лаго-Наки: горные пейзажи и природные чудеса

Затем отправимся в горы, чтобы увидеть уникальные ландшафты плато Лаго-Наки. Здесь нас ждут:
— Скала Утюг — одна из самых примечательных скал региона
— Грот Боевой — скрытая природная достопримечательность с особой энергетикой
— Азишская пещера — древний карстовый памятник, полный загадочных форм

После экскурсии прогуляемся по лесным тропам и поднимемся на одну из самых захватывающих смотровых площадок, откуда открывается панорамный вид на горы и ущелья.

Обед и отдых в термальных источниках

По желанию сделаем остановку в местном кафе или устроим перекус с фермерскими продуктами, например адыгейским сыром (за доп. плату). Завершающим аккордом поездки станут термальные источники — тёплые минеральные воды помогут расслабиться, снять напряжение и наполниться силами.

Во время путешествия вы узнаете:

  • О народах, живущих на этой земле, их традициях и культуре
  • Загадочных дольменах и черкесских садах
  • Горах, пещерах, реках, редких растениях и животных этого края

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Duster
  • Питание в стоимость не входит: я посоветую места, где можно перекусить или пообедать
  • Также дополнительно оплачивается визит в термальный комплекс — от 400 ₽ с чел. за сеанс 1,5 часа и вход в пещеру — 800 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 471 туриста
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши
края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а ещё моя машина — проходимый Рено Дастер, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Артем
Артем
22 авг 2025
Мария - отличный человек и отличный гид, который любит свое дело и родные края!
Т
Татьяна
30 июл 2025
Мы в полном восторге от увиденного. Прекрасные места, удивительная природа.
Мария замечательный гид. С большой любовью рассказывала нам о крае, культуре и природе. Экскурсия проходила в удобном нам темпе и с заботой о нас. Очень аккуратный водитель.
Большое спасибо.
Мы в полном восторге от увиденного. Прекрасные места, удивительная природа.
Цылеа
Цылеа
18 апр 2025
15 апреля побывали на экскурсии по красотам Адыгеи, ездили маленькой группой, втроëм, на легковой машине - очень классный формат - мне такое больше нравится, чем большие автобусные группы.
Плато Лаго-Наки конечно
волшебное место - дух захватывает, настоящая нетронутая природа и свежий воздух, масштаб красоты сложно передать.
Заезжали в Беловодье - в волшебный музей "Хаджогвартс" - в жизни подобных приколов не видела, реально в магию охота поверить.))
Послушала много интересного про историю Адыгеи, про духовную красоту и традиции местных народов.
Обязательно, если будете в этих местах, планируйте экскурсию с Марией, не разочаруетесь!

