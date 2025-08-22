Адыгея предлагает уникальные природные и культурные достопримечательности. Путешествие начинается с Майкопа, где можно насладиться утренним кофе. Затем вы увидите плато Лаго-Наки с его захватывающими видами и Азишскую пещеру, полную загадок. Завершите день в термальных источниках, расслабляясь в тёплых минеральных водах. В процессе экскурсии вы узнаете о местных народах, их традициях и культуре, а также о загадочных дольменах и редких растениях

Описание экскурсии

Первая остановка — Майкоп

Из Краснодара мы доберёмся сюда за 2,5 часа. И начнём день с короткой прогулки по центру города. Заедем в уютную кофейню, где вы сможете взять свежесваренный кофе и выпечку, чтобы насладиться утренней атмосферой столицы республики.

Лаго-Наки: горные пейзажи и природные чудеса

Затем отправимся в горы, чтобы увидеть уникальные ландшафты плато Лаго-Наки. Здесь нас ждут:

— Скала Утюг — одна из самых примечательных скал региона

— Грот Боевой — скрытая природная достопримечательность с особой энергетикой

— Азишская пещера — древний карстовый памятник, полный загадочных форм

После экскурсии прогуляемся по лесным тропам и поднимемся на одну из самых захватывающих смотровых площадок, откуда открывается панорамный вид на горы и ущелья.

Обед и отдых в термальных источниках

По желанию сделаем остановку в местном кафе или устроим перекус с фермерскими продуктами, например адыгейским сыром (за доп. плату). Завершающим аккордом поездки станут термальные источники — тёплые минеральные воды помогут расслабиться, снять напряжение и наполниться силами.

Во время путешествия вы узнаете:

О народах, живущих на этой земле, их традициях и культуре

Загадочных дольменах и черкесских садах

Горах, пещерах, реках, редких растениях и животных этого края

