Погрузитесь в мир горных пейзажей и древних легенд Адыгеи. Откройте для себя уникальные природные объекты и культурные традиции региона
Адыгея предлагает уникальные природные и культурные достопримечательности. Путешествие начинается с Майкопа, где можно насладиться утренним кофе. Затем вы увидите плато Лаго-Наки с его захватывающими видами и Азишскую пещеру, полную загадок. Завершите день в термальных источниках, расслабляясь в тёплых минеральных водах.
В процессе экскурсии вы узнаете о местных народах, их традициях и культуре, а также о загадочных дольменах и редких растениях
Из Краснодара мы доберёмся сюда за 2,5 часа. И начнём день с короткой прогулки по центру города. Заедем в уютную кофейню, где вы сможете взять свежесваренный кофе и выпечку, чтобы насладиться утренней атмосферой столицы республики.
Лаго-Наки: горные пейзажи и природные чудеса
Затем отправимся в горы, чтобы увидеть уникальные ландшафты плато Лаго-Наки. Здесь нас ждут: — Скала Утюг — одна из самых примечательных скал региона — Грот Боевой — скрытая природная достопримечательность с особой энергетикой — Азишская пещера — древний карстовый памятник, полный загадочных форм
После экскурсии прогуляемся по лесным тропам и поднимемся на одну из самых захватывающих смотровых площадок, откуда открывается панорамный вид на горы и ущелья.
Обед и отдых в термальных источниках
По желанию сделаем остановку в местном кафе или устроим перекус с фермерскими продуктами, например адыгейским сыром (за доп. плату). Завершающим аккордом поездки станут термальные источники — тёплые минеральные воды помогут расслабиться, снять напряжение и наполниться силами.
Во время путешествия вы узнаете:
О народах, живущих на этой земле, их традициях и культуре
Загадочных дольменах и черкесских садах
Горах, пещерах, реках, редких растениях и животных этого края
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Renault Duster
Питание в стоимость не входит: я посоветую места, где можно перекусить или пообедать
Также дополнительно оплачивается визит в термальный комплекс — от 400 ₽ с чел. за сеанс 1,5 часа и вход в пещеру — 800 ₽ за чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 471 туриста
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши читать дальше
края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а ещё моя машина — проходимый Рено Дастер, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.
Артем
22 авг 2025
Мария - отличный человек и отличный гид, который любит свое дело и родные края!
Т
Татьяна
30 июл 2025
Мы в полном восторге от увиденного. Прекрасные места, удивительная природа. Мария замечательный гид. С большой любовью рассказывала нам о крае, культуре и природе. Экскурсия проходила в удобном нам темпе и с заботой о нас. Очень аккуратный водитель. Большое спасибо.
Цылеа
18 апр 2025
15 апреля побывали на экскурсии по красотам Адыгеи, ездили маленькой группой, втроëм, на легковой машине - очень классный формат - мне такое больше нравится, чем большие автобусные группы. Плато Лаго-Наки конечно читать дальше
волшебное место - дух захватывает, настоящая нетронутая природа и свежий воздух, масштаб красоты сложно передать. Заезжали в Беловодье - в волшебный музей "Хаджогвартс" - в жизни подобных приколов не видела, реально в магию охота поверить.)) Послушала много интересного про историю Адыгеи, про духовную красоту и традиции местных народов. Обязательно, если будете в этих местах, планируйте экскурсию с Марией, не разочаруетесь!