Большая Азишская пещера – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Большая Азишская пещера» в Краснодаре, цены от 12 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара - в горную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
114 отзывов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    07 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
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    просто интересным человеком Батыром. Если кратко, посетили нагорье Лаго-Наки, Гранитный каньон (река Белая), Экстрим-парк «Мишоко» и сплав (рафтинг) по реке Белая. Это то, что мы физически успели за один световой день. Нагорье Лаго-Наки - это безумно красивое место, когда смотришь на этот вид, дух захватывает. Это сказка, чудеса гор и природы, удивительный и неповторимый воздух и окружающей природы. Здесь отдыхают мозг, тело и дух от мирского шума, грязи, невзгод и проблем. Уникальное природное место силы, зеленые луга и горы сочетание незабываемой фантазии матушки природы, очень атмосферное место. Каньон – валуны из гранита, шум реки, очень крутое место! Красивые и очень чистые берега, чистый воздух, красивый лес и бурная, слегка бирюзовая река. Рафтинг – это мощный всплеск адреналина и незабываемые ощущения, инструктора – профессионалы своего дела (четкая организация и слаженная работа). Если вы любите активный отдых, это для вас, получите фонтан удовольствий и массу впечатлений. На следующий год обязательно продолжим знакомство с Адыгеей.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
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    полнейшем восторге. В туре было очень комфортно и даже дождь не испортил нам впечатления, а на оборот добавил свою изюминку и впечатления))) Закончили поездку термальными источниками, после активного хорошо расслабились P.S- т. к в один тур все места посмотреть физически не удалось, гарантировано, что приедем еще раз 🥰

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно
  • В
    Владлена
    25 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
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    драматически живописные ущелья с горными реками, и сказочные, будто из Властелина колец, леса, и заснеженные горные вершины. Спасибо вам огромное, было очень интересно и красиво. И, конечно, хочется отдельно отметить гида Светлану и поблагодарить за легкое, приятное общение, интересные рассказы, пунктуальность и организованность.

    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В
  • С
    Сергей
    23 апреля 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
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    и всем хватало места. В процессе экскурсии, да и просто дороги, нам рассказывали интересные факты о регионе и местах куда мы едем. В процессе выяснилось, что на одно из мест назначений мы не сможем попасть, в итоге нас повезли по другим местам. В итоге вышло посмотреть очень много красивых мест. Нас завозили туда куда мы просили и это классно, нас не торопили, мы могли вдоволь нагуляться и не думать о времени. Несмотря на то, что экскурсия заявлена была до 17 часов, последнее место назначения мы посетили почти в 21 час. Я вообще не люблю писать отзывы, но тут молчать я просто не могу! 5+ спасибо Александру и Анастасии за работу и организацию. Это очень ценно, что у людей цель - сделать так что бы туристы кайфовали, а не просто познакомились с достопримечательностями.

  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый
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    раз воспользовались индивидуальной, а не групповой экскурсией, и не разочарованы. Гид Светлана учла все пожелания, всё показала, рассказала, посоветовала, какие местные блюда стоит попробовать, помогала фотографироваться, дала дочке, накануне потянувшей связки, свои треккинговые палки, чтобы было удобнее ходить по горам. Настоящий профессионал и приятный в общении человек. На обратном пути освоили новый для себя музыкальный инструмент глюкофон, который оказался у гида в машине. Светлана и Максим, спасибо за прекрасный тур, отличную организацию и массу положительных эмоций!

    Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день
  • А
    Анастасия
    31 марта 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно! За день мы успели спуститься в Большую Азишскую пещеру,
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    подняться на плато Лаго-Наки, посмотреть на реку "Белая", купить местного Адыгейского сыра, купить и попробовать Майкопского пива (кстати пиво очень вкусное, муж оценил👍). Экскурсия проходила на комфортном авто, вчетвером прекрасно поместились и было просторно. Желаю побольше экскурсантов, удачи и всех благ!

    Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!
  • Ю
    Юлия
    25 октября 2023
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Потрясающие места, потрясающий гид! Максим, спасибо за экскурсию, ооочень много нового, интересного мы узнали и увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Большая Азишская пещера»

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Сейчас в Краснодаре в категории "Большая Азишская пещера" можно забронировать 3 экскурсии от 12 990 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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