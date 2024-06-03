1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
- ММарина26 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
- ВВладлена25 мая 2024Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
- ССергей23 апреля 2024И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый
- ААнастасия31 марта 2024Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно! За день мы успели спуститься в Большую Азишскую пещеру,
- ЮЮлия25 октября 2023Потрясающие места, потрясающий гид! Максим, спасибо за экскурсию, ооочень много нового, интересного мы узнали и увидели.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Большая Азишская пещера»
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