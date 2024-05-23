Майкоп – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Майкоп» в Краснодаре, цены от 13 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - в заповедную Адыгею
    В Краснодаре и Адыгее я была впервые. Моим гидом на индивидуальной экскурсии была Светлана. Основной целью был завладение Гузерипль, но
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    по пути Светлана очень быстро внесла в маршрут мои пожелания. Взаимопонимание со Светланой абсолютное. Когда гид ориентирован на клиента, владеет материалом, а главное, влюблен в свою деятельность, все будет на 10+. Очень рекомендую гида. Имейте ввиду, что бронировать экскурсии со Светланой лучше за 3 месяца.

  • С
    Сергей
    23 апреля 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
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    и всем хватало места. В процессе экскурсии, да и просто дороги, нам рассказывали интересные факты о регионе и местах куда мы едем. В процессе выяснилось, что на одно из мест назначений мы не сможем попасть, в итоге нас повезли по другим местам. В итоге вышло посмотреть очень много красивых мест. Нас завозили туда куда мы просили и это классно, нас не торопили, мы могли вдоволь нагуляться и не думать о времени. Несмотря на то, что экскурсия заявлена была до 17 часов, последнее место назначения мы посетили почти в 21 час. Я вообще не люблю писать отзывы, но тут молчать я просто не могу! 5+ спасибо Александру и Анастасии за работу и организацию. Это очень ценно, что у людей цель - сделать так что бы туристы кайфовали, а не просто познакомились с достопримечательностями.

  • А
    Анастасия
    31 марта 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно! За день мы успели спуститься в Большую Азишскую пещеру,
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    подняться на плато Лаго-Наки, посмотреть на реку "Белая", купить местного Адыгейского сыра, купить и попробовать Майкопского пива (кстати пиво очень вкусное, муж оценил👍). Экскурсия проходила на комфортном авто, вчетвером прекрасно поместились и было просторно. Желаю побольше экскурсантов, удачи и всех благ!

    Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Майкоп»

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  1. Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
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  3. Из Краснодара - в заповедную Адыгею
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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Майкоп" можно забронировать 3 экскурсии от 13 999 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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