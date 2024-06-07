1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шапсугские аномалии: таинственный тур по местам силы Краснодара
Погрузитесь в мир древних мистерий и сакральных мест с экскурсией по Шапсугским аномалиям. Откройте для себя магию природы и древних цивилизаций
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
Начало: Площадь Флага перед Драматическим театром
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 июня 2024Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
- ГГалина30 мая 2024Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
- ИИрина29 мая 2024Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
- ММарина26 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
- ВВладлена25 мая 2024Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ММария20 мая 2024Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
- ООльга19 мая 2024Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «На машине»
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