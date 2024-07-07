Гебиусские водопады. Они расположены на границе Туапсинского и Геленджикского районов Краснодарского края и растянулось на километр вдоль русла реки Тешебс. Всего их насчитывается 7, из которых наиболее большие и популярные – «Шнурок», «Грот», «Пасть дьявола». Маршрут, ведущий к знаменитым водопадам под силу туристам в любой физической форме: он оборудован крепкими поручнями, мостками и лестницами. Прогулка проходит по красивому лесу, по протоптанной тропе, с небольшим набором высоты. В местах, где тропа пересекает реку, есть пешеходные мостики, аж целых пять! Первый водопад -" Шнурок" - высотой 17метров. Он имеет узкий, скрученный водосток, за что и получил своё название. Вода переливается на солнце золотыми и серебряными брызгами. По лестнице можно легко подняться на его вершину. Второй водопад -"Грот"- высотой 6 метров. Из широкой скалы, с небольшими пещерами, вытекают ручейки, сливаясь воедино в большую, каменную чашу. Третий водопад -"Пасть дьявола"- самый высокий, около 20 метров. Он назван так, потому что выливается между двух плит известняка, издавая такой шум, что полностью оправдывает своё название. Можно по лесенке спуститься на дно ущелья, где каждый будет поражён сказочной красотой этих мест. А дальше вас будет ждать Дерево желаний «Игольное ушко», где сбываются все загаданные мечты. Здесь же устроено кафе для небольшого привала, перекуса и катания на верблюде, которого зовут Вася. Прогулка доставит особое удовольствие в знойный летний день – густая крона деревьев и прохладные брызги воды уберегут вас от солнечных лучей и жары. Наслаждаемся красотой природы, отдыхаем, делаем красивые фото. Пляж Бухты Инал. Пятикилометровая пляжная линия Инала отличается комфортным пологим спуском и поделена на пять зон (по числу участков). Основу берега создает мелкая и средняя галька. Она же покрывает морское дно на мелководье, поэтому на время отдыха будет разумно обзавестись парой тапочек или шлепанцев, с правой стороны бухты — валуны. Главное достоинство бухты Инал, которым могут похвастаться далеко не все краснодарские курорты, – удивительно чистая и прозрачная вода. Имеется здесь и свой «грязевый» источник (район третьего участка). Прямо на пляже оборудован небольшой водоем, в котором скапливается голубая глина. Местные уверяют, что состав обладает целебными свойствами, поэтому каждый отдыхающий считает своим долгом, если не принять грязевую ванну, то хотя бы ограничиться лечебной маской. Тех, кто не готов довольствоваться принятием воздушных ванн и купанием, ждут нехитрые пляжные развлечения, например, катание на таблетке, банане и катамаране, а также прыжки с надувных горок. На берегу, в районе 6 участка, можно вволю погонять на арендованном квадроцикле. Территория пляжей благоустроенна, есть прокат пляжного инвентаря и различные водные развлечения. Много кафешек, закусочных разного уровня цен, киосков по продаже мороженного и разных напитков. Важная информация:

При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.