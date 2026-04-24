Мезмай - водопад Исиченко - Гуамское ущелье: среди лесов, скал и горячей воды
Активный маршрут из Краснодара: 12 километров пешком по каньону с финалом в термальных источниках
Сначала — три километра пешком вдоль Курджипского каньона к водопаду Исиченко. Потом — обед под открытым небом и переход до Гуамки (8–10 км). Завершите вечер в горячих бассейнах, а назад в Краснодар вернётесь без чувства выжатости. Маршрут составлен так, чтобы вы успели и активно провести время, и по-настоящему отдохнуть.
9:00–9:30 — прибытие в район Мезмая. Короткая подготовка к маршруту — и вы на тропе.
9:30–12:00 — переход к водопаду Исиченко (3 км, набор высоты 100 м) по Курджипскому каньону — узкому коридору из светлого известняка. Здесь хорошо видно, как слои породы наклоняются, сминаются и рвутся: это следы древних тектонических движений.
Что вы узнаете на этом отрезке:
как вода и время превратили обычный известняк в причудливые карнизы, ниши и вертикальные стены
почему водопад Исиченко тесно связан с одноимённой пещерой выше по склону
12:00–13:00 — обед-пикник. Продукты вы берёте с собой. Чай и сладости — от гида.
13:00–16:30 — пеший переход вдоль реки Курджипс от Мезмая до Гуамки (8–10 км с остановками на фото). Большую часть пути вы идёте через сказочный лес во мху и лианах. В пасмурный день это место выглядит декорацией к лесной легенде, в солнечный — переливается сотней оттенков зелёного.
Что вы узнаете на этом отрезке:
как возник посёлок Мезмай и откуда пошло его название
какую роль станица играла в освоении предгорий Кавказа
почему в одном месте уживаются реликтовые растения (тис, самшит, падуб) и следы индустриального прошлого
16:30–17:30 — свободное время в Гуамском ущелье, где проложена старая узкоколейная железная дорога. Сейчас по ней возят туристов, а когда-то вывозили лес. Вы можете пройтись по узкоколейке или просто постоять над обрывом.
17:30–18:30 — отдых в термальных источниках
18:30–19:00 — сбор и выезд
19:00–21:00 — возвращение в Краснодар
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе туристического класса
Маршрут подойдёт тем, кто готов пройти за день около 12 км в нормальном темпе
Термальные источники оплачиваются отдельно на месте: 600 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей (от 4 до 14 лет)
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1235 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные, читать дальшеуменьшить
групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Шикарный маршрут чтобы перезагрузиться и набраться сил, для тех кто любит активный отдых! насладиться шумом водопада, пройти по Гуамскому ущелью пешком, прикоснуться и увидеть красоту, которая природа создавала тысячалетиями! Маршрут новый, но я уверенна он станет одним из самых любимых для туристов! здоровья,процветания и успехов в реализации самых безумных идей!
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