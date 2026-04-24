Сначала — три километра пешком вдоль Курджипского каньона к водопаду Исиченко. Потом — обед под открытым небом и переход до Гуамки (8–10 км). Завершите вечер в горячих бассейнах, а назад в Краснодар вернётесь без чувства выжатости. Маршрут составлен так, чтобы вы успели и активно провести время, и по-настоящему отдохнуть.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Краснодара

9:00–9:30 — прибытие в район Мезмая. Короткая подготовка к маршруту — и вы на тропе.

9:30–12:00 — переход к водопаду Исиченко (3 км, набор высоты 100 м) по Курджипскому каньону — узкому коридору из светлого известняка. Здесь хорошо видно, как слои породы наклоняются, сминаются и рвутся: это следы древних тектонических движений.

Что вы узнаете на этом отрезке:

как вода и время превратили обычный известняк в причудливые карнизы, ниши и вертикальные стены

почему водопад Исиченко тесно связан с одноимённой пещерой выше по склону

12:00–13:00 — обед-пикник. Продукты вы берёте с собой. Чай и сладости — от гида.

13:00–16:30 — пеший переход вдоль реки Курджипс от Мезмая до Гуамки (8–10 км с остановками на фото). Большую часть пути вы идёте через сказочный лес во мху и лианах. В пасмурный день это место выглядит декорацией к лесной легенде, в солнечный — переливается сотней оттенков зелёного.

Что вы узнаете на этом отрезке:

как возник посёлок Мезмай и откуда пошло его название

какую роль станица играла в освоении предгорий Кавказа

почему в одном месте уживаются реликтовые растения (тис, самшит, падуб) и следы индустриального прошлого

16:30–17:30 — свободное время в Гуамском ущелье, где проложена старая узкоколейная железная дорога. Сейчас по ней возят туристов, а когда-то вывозили лес. Вы можете пройтись по узкоколейке или просто постоять над обрывом.

17:30–18:30 — отдых в термальных источниках

18:30–19:00 — сбор и выезд

19:00–21:00 — возвращение в Краснодар

Организационные детали