Это путешествие позволит вам не только увидеть достопримечательности Адыгеи, но и погрузиться в её атмосферу. Мы исследуем самые живописные уголки республики — водопады Руфабго и Хаджохскую теснину.
Вы услышите истории о происхождении мест, которые посетите, и увезёте с собой не только яркие впечатления, но и шикарные фотографии.
Описание экскурсии
Наш путь начнётся в посёлке Каменномостский, где нас ждут два мощных природных явления, без которых невозможно представить Адыгею:
- водопады Руфабго. Каждый каскад здесь — страница из старинной легенды, овеянная мифами о богатырях и духах. Вы ощутите прохладу кристально чистой воды и мощь этого места силы, с древних времён дарующего вдохновение и духовное очищение
- Хаджохская теснина — узкое и глубокое ущелье, которое река Белая тысячелетиями вытачивала в скалах. С мостиков над бурлящей бездной открываются захватывающие виды на извилистые известняковые стены
По пути мы обязательно заедем в аутентичное кафе, чтобы вы могли в полной мере оценить гостеприимство Адыгеи. Вам предложат отведать настоящие национальные блюда — от знаменитого адыгейского сыра до сытной щипс и ароматной лепёшки щалям.
После активной прогулки вас ждёт релакс в современном термальном аквакомплексе. Здесь вы сможете:
- погреться в открытых бассейнах с целебной минеральной водой
- воспользоваться гидромассажными установками для снятия напряжения
- посетить сауны и зону спа
- а для детей — весёлый мини-аквапарк
В качестве бонуса я запечатлею все ключевые моменты вашего приключения. По итогам дня вы получите около 50 качественных снимков — вам останется только выбрать лучшие для своего фотоальбома.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из Краснодара по маршруту и обратно (автомобиль Hyundai Solaris) и фотосессия на iPhone 17 Pro в процессе всей экскурсии
- Оплачиваются отдельно:
— вход в зону водопадов и ущелья
— пребывание на термальных источниках
— обед в кафе
- Дополнительно (по желанию) во время экскурсии я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик для размещения в соцсетях. Стоимость услуги 1000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
