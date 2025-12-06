Это путешествие позволит вам не только увидеть достопримечательности Адыгеи, но и погрузиться в её атмосферу. Мы исследуем самые живописные уголки республики — водопады Руфабго и Хаджохскую теснину. Вы услышите истории о происхождении мест, которые посетите, и увезёте с собой не только яркие впечатления, но и шикарные фотографии.

Описание экскурсии

Наш путь начнётся в посёлке Каменномостский, где нас ждут два мощных природных явления, без которых невозможно представить Адыгею:

водопады Руфабго . Каждый каскад здесь — страница из старинной легенды, овеянная мифами о богатырях и духах. Вы ощутите прохладу кристально чистой воды и мощь этого места силы, с древних времён дарующего вдохновение и духовное очищение

Хаджохская теснина — узкое и глубокое ущелье, которое река Белая тысячелетиями вытачивала в скалах. С мостиков над бурлящей бездной открываются захватывающие виды на извилистые известняковые стены

По пути мы обязательно заедем в аутентичное кафе, чтобы вы могли в полной мере оценить гостеприимство Адыгеи. Вам предложат отведать настоящие национальные блюда — от знаменитого адыгейского сыра до сытной щипс и ароматной лепёшки щалям.

После активной прогулки вас ждёт релакс в современном термальном аквакомплексе. Здесь вы сможете:

погреться в открытых бассейнах с целебной минеральной водой

воспользоваться гидромассажными установками для снятия напряжения

посетить сауны и зону спа

а для детей — весёлый мини-аквапарк

В качестве бонуса я запечатлею все ключевые моменты вашего приключения. По итогам дня вы получите около 50 качественных снимков — вам останется только выбрать лучшие для своего фотоальбома.

Организационные детали