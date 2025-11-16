Этот день подарит вам встречу с природной мощью и гармонией. Я отвезу вас в места недалеко от Краснодара, где морской бриз смешивается с ароматом хвои. Вместо городского шума — пение птиц и шелест листвы, вместо экрана телефона — живые картины гор, воды и неба. А после несложной пешей прогулки — классные фото на память!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Тешебские (Гебиусские) водопады

Природный каскад редкой красоты. Второе название — Гебиусские водопады — дано по имени соседней горы высотой более 735 метров. На протяжении километра по руслу реки Тешебс расположены семь водопадов. Три из них особенно впечатляют:

Шнурок — 17 метров чистой водной мощи

Грот — шестиметровый поток, уходящий в каменную нишу

Пасть Дьявола — двадцатиметровый гигант с гулким падением воды

Тропа длиной около 1,2 км хорошо оборудована — идти легко и приятно. В пути вас ждут деревянные мостики, тень листвы и знаменитое дерево с расщелиной: традиция гласит, что если пройти сквозь него и загадать желание, оно обязательно исполнится. Говорят, именно сюда не раз приезжал Владимир Высоцкий — вдохновляться шумом воды и свободой гор.

Гора Верблюд и тропа здоровья

Это одно из самых красивых мест рядом с Архипо-Осиповкой. Маршрут длиной около 5 км сочетает в себе и лёгкие участки, и крутые подъёмы — отличный вариант для прогулки с пользой для тела и духа. По пути вы увидите:

смотровые точки с захватывающими панорамами

густой сосновый лес

уютные беседки и скамейки для отдыха

идеальные площадки для фото

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Краснодара

10:00 — прибытие к Тешебским (Гебиусским) водопадам

11:30 — переезд к горе Верблюд

12:00 — обед (пикник на природе)

12:30 — прогулка по тропе здоровья (терренкур)

14:00 — отдых на смотровой площадке / фотосессия

16:00 — обратный путь в Краснодар

Организационные детали