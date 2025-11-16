Из Краснодара - на Гебиусские водопады, к горе Верблюд и тропе здоровья
Зарядиться силой и вдохновением на маршруте к горным каскадам и вершинам
Этот день подарит вам встречу с природной мощью и гармонией. Я отвезу вас в места недалеко от Краснодара, где морской бриз смешивается с ароматом хвои.
Вместо городского шума — пение птиц и шелест листвы, вместо экрана телефона — живые картины гор, воды и неба. А после несложной пешей прогулки — классные фото на память!
Описание экскурсии
Тешебские (Гебиусские) водопады
Природный каскад редкой красоты. Второе название — Гебиусские водопады — дано по имени соседней горы высотой более 735 метров. На протяжении километра по руслу реки Тешебс расположены семь водопадов. Три из них особенно впечатляют:
Шнурок — 17 метров чистой водной мощи
Грот — шестиметровый поток, уходящий в каменную нишу
Пасть Дьявола — двадцатиметровый гигант с гулким падением воды
Тропа длиной около 1,2 км хорошо оборудована — идти легко и приятно. В пути вас ждут деревянные мостики, тень листвы и знаменитое дерево с расщелиной: традиция гласит, что если пройти сквозь него и загадать желание, оно обязательно исполнится. Говорят, именно сюда не раз приезжал Владимир Высоцкий — вдохновляться шумом воды и свободой гор.
Гора Верблюд и тропа здоровья
Это одно из самых красивых мест рядом с Архипо-Осиповкой. Маршрут длиной около 5 км сочетает в себе и лёгкие участки, и крутые подъёмы — отличный вариант для прогулки с пользой для тела и духа. По пути вы увидите:
смотровые точки с захватывающими панорамами
густой сосновый лес
уютные беседки и скамейки для отдыха
идеальные площадки для фото
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Краснодара 10:00 — прибытие к Тешебским (Гебиусским) водопадам 11:30 — переезд к горе Верблюд 12:00 — обед (пикник на природе) 12:30 — прогулка по тропе здоровья (терренкур) 14:00 — отдых на смотровой площадке / фотосессия 16:00 — обратный путь в Краснодар
Организационные детали
Поедем на автомобиле Hyundai Solaris
Для прохождения маршрута специальная подготовка не требуется, ограниченй по возрасту нет
Обязательно возьмите с собой удобную нескользящую обувь. В прохладное время года — тёплую одежду. Также запаситесь водой и лёгкими закусками
Стоимость входа на водопады: взрослый билет — 450 ₽, детский билет — 350 ₽
Дополнительно (по желанию) во время экскурсии я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик для размещения в соцсетях. Стоимость услуги — 1000 ₽
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм, читать дальше
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее.
Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями.
Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.
Наталья
16 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Великолепные впечатления от природы, несмотря на ноябрь-месяц! Андрей показал прелести краснодарских пейзажей, очарование водопадов!!! Спасибо! Всем рекомендую!