Экскурсии на водопады из Краснодара

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Нас ждет освежающая прогулка в Верхне-Курджипский каньон, где блестят водопады»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Уже много слов написано про Горную Адыгею, и что это удивительное сочетание ласкового солнца и чистого горного воздуха, и что это край реликтовых лесов и скалистых теснин, и что это освежающая прохлада быстрых рек и хрустальных водопадов»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад»
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800 за человека
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
13 отзывов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Увидим водопады Руфабго, остановимся на отдых возле одного из них и вдохновимся величественной панорамой горного хребта Уна-Коз со смотровой площадки»
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«По пути вы сможете сфотографироваться возле водопадов и в других понравившихся локациях маршрута»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.
К Черному морю через Гебиусские водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Маршрут, ведущий к знаменитым водопадам под силу туристам в любой физической форме: он оборудован крепкими поручнями, мостками и лестницами»
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксан
    17 апреля 2024
    Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!
  • И
    Илья
    16 апреля 2024
    Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова
  • С
    Самойлова
    25 августа 2023
    Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Шикарная поездка, очень довольны! Спасибо Евгению, он лучший экскурсовод, столько интересного узнали про Адыгею. Обязательно поедем еще раз на следующий год.
  • А
    Анна
    9 апреля 2023
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!
  • А
    Анна
    23 октября 2022
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко
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    и грязно, хотим ли мы оставить этот маршрут или заменим на другой. Мы поменяли маршрут и ни разу не пожалели, увидели столько красивых мест, что когда уже дома показывали фотографии нам не верили, что такая красота есть в России. Кроме того, благодаря Светлане мы приобрели много вкусных сувениров,таких как адыгейский сыр, специи, яблоки и груши из краснодарских садов и местные вина. Это был незабываемый день,такого восторга я давно не испытывала. Спасибо экскурсоводу Светлана и всей команде Трипстера за такие положительные эмоции! Рекомендую всем.

  • 3
    345777zz
    9 сентября 2022
    Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Полностью доволен, спасибо Евгению за гибкость и лояльность при выборе маршрута.
  • А
    Анастасия
    20 июля 2022
    Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
    Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не
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    отменилась, вместо него был другой экскурсовод Светлана, не менее талантливый экскурсовод! Спасибо ей огромное, мы никогда не были в этих краях, Светлана посоветовала сменить маршрут, о чем мы нисколько не пожалели. Мы успели посетить много замечательных мест, прослушать интересный материал, получить уйму удовольствия, положительных эмоций и огромное количество фотографий с великолепными пейзажами!!

  • O
    Olga
    7 ноября 2021
    От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
    Экскурсия очень интересная, гид Оксана много рассказывала, впервые побывали в Адыгее. Все замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
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