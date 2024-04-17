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и грязно, хотим ли мы оставить этот маршрут или заменим на другой. Мы поменяли маршрут и ни разу не пожалели, увидели столько красивых мест, что когда уже дома показывали фотографии нам не верили, что такая красота есть в России. Кроме того, благодаря Светлане мы приобрели много вкусных сувениров,таких как адыгейский сыр, специи, яблоки и груши из краснодарских садов и местные вина. Это был незабываемый день,такого восторга я давно не испытывала. Спасибо экскурсоводу Светлана и всей команде Трипстера за такие положительные эмоции! Рекомендую всем.