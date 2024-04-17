1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Нас ждет освежающая прогулка в Верхне-Курджипский каньон, где блестят водопады»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Уже много слов написано про Горную Адыгею, и что это удивительное сочетание ласкового солнца и чистого горного воздуха, и что это край реликтовых лесов и скалистых теснин, и что это освежающая прохлада быстрых рек и хрустальных водопадов»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад»
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Увидим водопады Руфабго, остановимся на отдых возле одного из них и вдохновимся величественной панорамой горного хребта Уна-Коз со смотровой площадки»
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«По пути вы сможете сфотографироваться возле водопадов и в других понравившихся локациях маршрута»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Маршрут, ведущий к знаменитым водопадам под силу туристам в любой физической форме: он оборудован крепкими поручнями, мостками и лестницами»
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксан17 апреля 2024Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!
- ИИлья16 апреля 2024Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова
- ССамойлова25 августа 2023Шикарная поездка, очень довольны! Спасибо Евгению, он лучший экскурсовод, столько интересного узнали про Адыгею. Обязательно поедем еще раз на следующий год.
- ААнна9 апреля 2023Верхне-Курджипский каньон - потрясающее место! Спасибо Светлане за великолепную экскурсию! Однозначно, рекомендуем всем!
- ААнна23 октября 2022Добрый день, ездили на экскурсию с экскурсоводом Светланой. Светлана отличный экскурсовод, пояснила поскольку в горах прошел дождь будет местами скользко
- 3345777zz9 сентября 2022Полностью доволен, спасибо Евгению за гибкость и лояльность при выборе маршрута.
- ААнастасия20 июля 2022Все очень понравилось! Мы договаривались с экскурсоводом Максимом, но по причине плохого самочувствия приехать он не смог, однако экскурсия не
- OOlga7 ноября 2021Экскурсия очень интересная, гид Оксана много рассказывала, впервые побывали в Адыгее. Все замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Водопады»
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