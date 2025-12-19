Сегодняшний Краснодар проделал путь от казачьих станиц до мегаполиса мечты. Его история начинается с прибытия запорожских казаков на берега реки Кубани. Это была особая земля свободы.
Как развивался град казачий, как менялся, какие знаменитые люди его посещали и какой след здесь оставили — всё обсудим на обзорной прогулке по городу.
Описание экскурсии
- Памятник основателю города А. Суворову в Мариинском сквере
- Казачий собор Благоверного Александра Невского
- Екатерининская площадь и памятник императрице Екатерине II
- Бывший дворец наказного атамана и дом атамана Бурсака
- Пушкинская площадь и усадьба Батырбека Шарданова (ныне художественный музей)
- Главная улица города — Красная
- Бюст Ильи Репина и скульптура «Прогуливающиеся собачки»
- Усадьба мадам Губкиной и дом братьев Богарсуковых
Вы узнаете:
- как запорожские казаки прибыли на берега Кубани и основали здесь первое крепостное сооружение
- как город получил первое имя Екатеринодар
- какую роль в основании города сыграли Суворов и Потёмкин
- как Илья Репин увековечил своё пребывание в Краснодаре
- в честь прибытия какой царской особы в городе была поставлена Триумфальная арка
- что делал в Краснодаре Владимир Маяковский
И многое другое!
Организационные детали
Посещение музеев в экскурсии не предусмотрено.
Ирина — ваш гид в Краснодаре
Я аттестованный гид по Краснодарскому краю и участник ВФМ-2024. Более 20 лет работаю гидом. Родилась и живу в самом прекрасном уголке моей любимой страны, на Кубани. Я очень люблю свой Краснодарский
