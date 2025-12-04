Индивидуальная
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
С комфортом добраться до отеля, по пути узнав главное о городе
Начало: На ж/д вокзале Краснодара
15 дек в 08:30
18 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1449 ₽
1610 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГенадий4 декабря 2025Все очень понравилось, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Экскурсовод обещала нам сбросить фото со своего телефона. Можно ее попросить сбросить на электронную почту или в телеграм.
- ЕЕлена28 ноября 2025Спасибо большое экскурсоводу Елене за увлекательную и живую экскурсию по самой красивой улице города. Узнала много нового и интересного. Получила удовольствие от прогулки. Очень рекомендую.
- ДДавид28 ноября 2025Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара и Краснодара. После экскурсии
- ААлександрия24 ноября 2025Недавно я посетила экскурсию по Краснодару, которая оставила у меня массу положительных впечатлений. Гид Елена не только увлекательно рассказывала интересные
- ВВадим26 июня 2025Заказали трансфер от ж/д вокзала с обзорной экскурсией по городу и сразу же экскурсию по Парку Галицкого. Ульяна провела по
