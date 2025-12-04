Мои заказы

Пушкинская площадь – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Пушкинская площадь» в Краснодаре, цены от 1449 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
На машине
На поезде
На микроавтобусе
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
С комфортом добраться до отеля, по пути узнав главное о городе
Начало: На ж/д вокзале Краснодара
15 дек в 08:30
18 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Пешая
1.5 часа
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1449 ₽1610 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Генадий
    4 декабря 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Все очень понравилось, на все наши вопросы были даны исчерпывающие ответы.
    Экскурсовод обещала нам сбросить фото со своего телефона. Можно ее попросить сбросить на электронную почту или в телеграм.
  • Е
    Елена
    28 ноября 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Спасибо большое экскурсоводу Елене за увлекательную и живую экскурсию по самой красивой улице города. Узнала много нового и интересного. Получила удовольствие от прогулки. Очень рекомендую.
  • Д
    Давид
    28 ноября 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара и Краснодара. После экскурсии
    Елена показала заведение с вкусной и недорогой едой, ответила на все вопросы и помогла сориентировать в городе. Елена проводит экскурсии не только по Краснодару, но знает много интересных мест по всему краю и республике Адыгея. Я обязательно вернусь к Вам в город, ведь здесь есть много интересных мест

    Благодарю гида Елену за экскурсию, мне понравился её динамичный рассказ. Узнал интересные истории из жизни Екатеринодара
  • А
    Александрия
    24 ноября 2025
    От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
    Недавно я посетила экскурсию по Краснодару, которая оставила у меня массу положительных впечатлений. Гид Елена не только увлекательно рассказывала интересные
    факты о городе, но и умело добавляла юмор в каждую остановку. Её подача материала была настолько захватывающей, что время пролетело незаметно.
    Экскурсия была информативной и насыщенной. Я узнала много нового и рекомендую ее всем, кто хочет глубже познакомиться с Краснодаром. Елена — настоящий профессионал своего дела, и я осталась в полном восторге от этой экскурсии!

  • В
    Вадим
    26 июня 2025
    Трансфер от ж/д вокзала с экспресс-экскурсией
    Заказали трансфер от ж/д вокзала с обзорной экскурсией по городу и сразу же экскурсию по Парку Галицкого. Ульяна провела по
    самым известным локациям города и рассказала много интересного про Краснодар. Особенно понравился парк. Ульяна знает все про историю парка про все инсталляции и растения, которые растут в парке, а их сотни если не тысячи!!! Все очень понравилось, возвращались в парк еще несколько раз! Всем рекомендую!

