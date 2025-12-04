читать дальше

факты о городе, но и умело добавляла юмор в каждую остановку. Её подача материала была настолько захватывающей, что время пролетело незаметно.

Экскурсия была информативной и насыщенной. Я узнала много нового и рекомендую ее всем, кто хочет глубже познакомиться с Краснодаром. Елена — настоящий профессионал своего дела, и я осталась в полном восторге от этой экскурсии!