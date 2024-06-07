1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:00
3 330₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Краснодар казачий и купеческий
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Начало: Около памятника Екатерине II
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
Начало: У храма Александра Невского
12 июня в 09:30
13 июня в 15:00
от 6 800₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 июня 2024Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
- ЕЕлена26 ноября 2022Благодарю Анну за прекрасную экскурсию по городу!
- ФФедор22 октября 2022Очень понравилась экскурсия, Анна прекрасно ее провела. У меня осталась масса положительных впечатлений о городе. В процессе знакомства с городом,
- ИИрина14 сентября 2022Все прошло неплохо, возможно мы сами неверно сделали выбор, пойдя на экскурсию, после обзорной по Краснодару, объекты повторились, рассказ почти
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Дом купцов Богарсуковых»
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