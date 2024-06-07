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узнал массу новой информации, обратил внимание на те интереснейшие детали, мимо которых сам проходил мимо и даже не подозревал об их существовании. Рекомендую для посещения. Накануне в Москве в театре им. Моссовета посещал спектакль "Соло для часов с боем", а на экскурсии был поражен сходством городской башни со сломанными часами из спектакля и такими же в Краснодаре.