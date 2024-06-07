Дом купцов Богарсуковых – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом купцов Богарсуковых» в Краснодаре, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По интересному Краснодару с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:00
3 330 за человека
Краснодар казачий и купеческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Краснодар казачий и купеческий
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Начало: Около памятника Екатерине II
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
900 за человека
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
Начало: У храма Александра Невского
12 июня в 09:30
13 июня в 15:00
от 6 800 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    По интересному Краснодару с ветерком
    Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
  • Е
    Елена
    26 ноября 2022
    По интересному Краснодару с ветерком
    Благодарю Анну за прекрасную экскурсию по городу!
  • Ф
    Федор
    22 октября 2022
    По интересному Краснодару с ветерком
    Очень понравилась экскурсия, Анна прекрасно ее провела. У меня осталась масса положительных впечатлений о городе. В процессе знакомства с городом,
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    узнал массу новой информации, обратил внимание на те интереснейшие детали, мимо которых сам проходил мимо и даже не подозревал об их существовании. Рекомендую для посещения. Накануне в Москве в театре им. Моссовета посещал спектакль "Соло для часов с боем", а на экскурсии был поражен сходством городской башни со сломанными часами из спектакля и такими же в Краснодаре.

    Очень понравилась экскурсия, Анна прекрасно ее провела. У меня осталась масса положительных впечатлений о городе. В
  • И
    Ирина
    14 сентября 2022
    Краснодар казачий и купеческий
    Все прошло неплохо, возможно мы сами неверно сделали выбор, пойдя на экскурсию, после обзорной по Краснодару, объекты повторились, рассказ почти
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    такой же. . я бы порекомендовала Дмитрию немного наглядности с эпохой прошлого, когда слушаешь рассказ о восстановленном доме, хочется иметь представление какой он был до сегодняшнего дня, если бы были иллюстрации из архивов, было бы выйграшней! Экскурсия понравилась! Дмитрию, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Дом купцов Богарсуковых»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Дом купцов Богарсуковых" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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