Групповая
до 20 чел.
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
8 июн в 10:00
700 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
6 июн в 11:00
7 июн в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Краснодар: знаки, символы, шифры
Разгадать код южного города
Начало: На Красной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 18:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 мая 2025Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет)) Успехов Вам!)
- ЕЕвгения3 мая 2025Великолепная экскурсия! Подросткам 11 и 13 лет тоже очень понравилась. Гид Ольга рассказывала доступно, интересно и содержательно, с элементами викторины, что сделало экскурсию самой запоминающейся. Бонусом еще получили чек-лист - какие места посетить в Краснодаре. Несомненно рекомендую экскурсию!
- ЮЮлия28 апреля 2025Отличная экскурсия, узнали много интересного
- ММария14 апреля 2025Все понравилось. Для первого знакомства с городом - прекрасно!
- ЭЭлина8 апреля 2025Замечательный экскурсовод, к которому хочется вернуться снова. Интересно было всем, детям и взрослым. За несколько часов, проведенных с Мариной, вся наша группа влюбилась в Краснодар
- ООльга4 апреля 2025Очень понравилось!!!! Спасибо за такую интересную экскурсию. время пролетает незаметно. Даже дети 7 и 11 лет с удовольствием провели время
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Памятник «Гуляющие собачки»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Памятник «Гуляющие собачки»" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 7500. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Памятник «Гуляющие собачки»», 134 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август