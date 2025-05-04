О Ольга Краснодар без скуки Краснодар как город - нереально скучный, смотреть ну вообще нечего (жили там год, знаю, о чем пишу), но гид нашла, чтО можно интересного рассказать и про него. Очень рекомендую, приятная получилась прогулка с элементами квеста для ребенка 8 лет)) Успехов Вам!)

Е Евгения Краснодар без скуки Великолепная экскурсия! Подросткам 11 и 13 лет тоже очень понравилась. Гид Ольга рассказывала доступно, интересно и содержательно, с элементами викторины, что сделало экскурсию самой запоминающейся. Бонусом еще получили чек-лист - какие места посетить в Краснодаре. Несомненно рекомендую экскурсию!

Ю Юлия Знакомство с Краснодаром Отличная экскурсия, узнали много интересного

М Мария Знакомство с Краснодаром Все понравилось. Для первого знакомства с городом - прекрасно!

Э Элина Знакомство с Краснодаром Замечательный экскурсовод, к которому хочется вернуться снова. Интересно было всем, детям и взрослым. За несколько часов, проведенных с Мариной, вся наша группа влюбилась в Краснодар