Марина — ваш гид в Краснодаре

Провела экскурсии для 2167 туристов

Меня зовут Марина. Я думаю, что город — живой организм, который составляют люди, здания, улицы. Мне нравится изучать их взаимосвязи и процесс развития. Ловить в современном Краснодаре отклики древности и погружаться в его истории. А ещё я люблю представлять родной город гостям и стараюсь делать всё, чтобы знакомство с ним оказалось максимально приятным и нескучным.