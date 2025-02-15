Маршрут включает знаковые памятники и здания, связанные с периодом оккупации Краснодара. Обсудим, какую роль играл Краснодар в немецких планах и зачем немцы шли на Кубань. Коснёмся работы спецслужб — и выясним, как им героически противостояли партизаны и местные жители. Назовём имена героев и антигероев, а также важнейшие победы «второго фронта».
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Экскурсия знакомит с тяжёлым периодом в жизни Краснодара, когда город находился под властью фашистов.
- Мы поговорим о боях, которые проходили в городе и на его окраинах, о тяжёлой жизни местного населения, о «порядке», который постарались принести с собой немцы, и невероятной информационной войне, которую они развернули
- Увидим восстановленные после оккупации здания — библиотеку имени А. С. Пушкина, бывшее здание Общества взаимного кредита и др.
- Вспомним об утраченных в военные годы строениях: Дворце наказного атамана, Реальном училище и т. д.
- Выясним, какие здания немцы использовали для своих целей:, например, здание, которое носит название краснодарского гестапо
- И конечно, доберёмся до места, где 12 февраля 1943 года взвился красный флаг как знак освобождения города
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле улиц Постовой и Коммунаров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 2167 туристов
Меня зовут Марина. Я думаю, что город — живой организм, который составляют люди, здания, улицы. Мне нравится изучать их взаимосвязи и процесс развития. Ловить в современном Краснодаре отклики древности и погружаться в его истории. А ещё я люблю представлять родной город гостям и стараюсь делать всё, чтобы знакомство с ним оказалось максимально приятным и нескучным.Задать вопрос
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