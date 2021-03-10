Выставочный комплекс «Атамань» — это казачья станица под открытым небом.
Именно здесь, на этой древней земле, омываемой двумя морями, 25 августа 1792 года высадились первые казаки, здесь началась история современной Кубани.
Именно здесь, на этой древней земле, омываемой двумя морями, 25 августа 1792 года высадились первые казаки, здесь началась история современной Кубани.
Описание экскурсииЗнаменит выставочный комплекс также проведением этнических фольклорных фестивалей. Уже стали традиционными такие фестивали, как фестиваль Духовной культуры, «Радуга семейных талантов», «Казацькому роду нема переводу», «Атамань свадебная», фестивали, посвященные кубанской кухне, краевые конкурсы и выступления народных творческих коллективов. В программах праздничных мероприятий предусмотрены: парад жителей и гостей «Атамани», народные игры, танцы, состязания на спортивных площадках, игровые программы для детей, выступления творческих коллективов и экскурсии на подворьях выставочного комплекса и многое другое. Лучшие народные умельцы Кубани порадуют Вас своим мастерством декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов и ремесел. Приглашаем в крупнейший российский музей под открытым небом.
будни в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выставочный этнографический комплекс «Атамань»
- Старейший Храм на Кубани - Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Археологический музей Тамани
- Дом-музей М.Ю. Лермонтова
- Памятник первой высадки казаков-запорожцев на Таманском полуострове
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- "Вход в этнографический комплекс /"Атамань/" - 500 руб/чел
- Пенсионеры - 450 руб/чел
- Дети - 350 руб/чел «, » Экскурсия по комплексу с экскурсоводом - 250 руб/чел
- Дети - 150 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: будни в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Здравствуйте! Хотим поделиться впечатлениями о поездке в Атамань. С самого начала всё прошло отлично: Евгений оказался внимательным и ответственным гидом — он забрал нас прямо от отеля, что было очень
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S
Если хочется выбраться за пределы Краснодара, а времени всего один день, экскурсия — отличное решение. За поездку мы успели посетить этнографический парк «Атамань», побывали в доме Лермонтова с экскурсией, прогулялись
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М
Уже не в первый раз отправляемся в поездки всем классом вместе с Евгением — и каждый раз это интересно, познавательно и весело! Эта экскурсия тоже прошла на отлично: и дети, и родители остались очень довольны. Обязательно поедем с ним ещё раз!
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