Знаменит выставочный комплекс также проведением этнических фольклорных фестивалей. Уже стали традиционными такие фестивали, как фестиваль Духовной культуры, «Радуга семейных талантов», «Казацькому роду нема переводу», «Атамань свадебная», фестивали, посвященные кубанской кухне, краевые конкурсы и выступления народных творческих коллективов.

В программах праздничных мероприятий предусмотрены: парад жителей и гостей «Атамани», народные игры, танцы, состязания на спортивных площадках, игровые программы для детей, выступления творческих коллективов и экскурсии на подворьях выставочного комплекса и многое другое. Лучшие народные умельцы Кубани порадуют Вас своим мастерством декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов и ремесел.

Приглашаем в крупнейший российский музей под открытым небом.

Программа:

07:30 - Выезд из Краснодара переезд в ст. Тамань ~ 200 км. Обзорная экскурсия в пути.

Прибытие в казачью этнографическую станицу «Атамань». Экскурсия по выставочному комплексу.

11:00 и 14:00 Театрализованный обряд сватовства в хате невесты проводит местный фольклорный ансамбль «Атаманочка». Действующие лица жениха и невесты выбираются из числа посетителей.

Обед в казачьей харчевне. Все блюда приготовлены по традиционным казачьим рецептам.

16:00 Переезд в станицу Тамань для посещения Храма Покрова Пресвятой Богородицы, основанного в 1793 году первыми пришедшими на Тамань казаками, дегустация вин от винодельческого завода «Фанагория».

17:00 Отъезд в Краснодар.

Предположительное прибытие в 20:00

Время в пути и продолжительность экскурсий указано ориентировочно.