Выставочный комплекс «Атамань» - это казачья станица под открытым небом
Индивидуально
для 4 чел.
Выставочный комплекс «Атамань» — это казачья станица под открытым небом.
Именно здесь, на этой древней земле, омываемой двумя морями, 25 августа 1792 года высадились первые казаки, здесь началась история современной Кубани.
Издревле казачьи земли славились гостеприимством.
По казачьим обычаям гость считается посланцем бога.
Чтить гостя — основа основ казачьей культуры. В «Атамани», как в самом сердце кубанского казачества, традиции предков чтят, и к встрече гостей относятся я с особым трепетом.
Все самое лучшее гостю.
И развлекать гостя тоже нужно по всем законам кубанского гостеприимства, а в этом деле «Атаманцам» равных нет: казачьи песни, пляски, прибаутки, познавательные и развлекательные экскурсии — все это ждет гостя станицы во время посещения выставочного комплекса.
Именно здесь, на этой древней земле, омываемой двумя морями, 25 августа 1792 года высадились первые казаки, здесь началась история современной Кубани.
Издревле казачьи земли славились гостеприимством.
По казачьим обычаям гость считается посланцем бога.
Чтить гостя — основа основ казачьей культуры. В «Атамани», как в самом сердце кубанского казачества, традиции предков чтят, и к встрече гостей относятся я с особым трепетом.
Все самое лучшее гостю.
И развлекать гостя тоже нужно по всем законам кубанского гостеприимства, а в этом деле «Атаманцам» равных нет: казачьи песни, пляски, прибаутки, познавательные и развлекательные экскурсии — все это ждет гостя станицы во время посещения выставочного комплекса.
Что вы увидите 🤩
- Выставочный комплекс «Атамань»
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Знаменит выставочный комплекс также проведением этнических фольклорных фестивалей. Уже стали традиционными такие фестивали, как фестиваль Духовной культуры, «Радуга семейных талантов», «Казацькому роду нема переводу», «Атамань свадебная», фестивали, посвященные кубанской кухне, краевые конкурсы и выступления народных творческих коллективов.
В программах праздничных мероприятий предусмотрены: парад жителей и гостей «Атамани», народные игры, танцы, состязания на спортивных площадках, игровые программы для детей, выступления творческих коллективов и экскурсии на подворьях выставочного комплекса и многое другое. Лучшие народные умельцы Кубани порадуют Вас своим мастерством декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов и ремесел.
Приглашаем в крупнейший российский музей под открытым небом.
Программа:
- 07:30 - Выезд из Краснодара переезд в ст. Тамань ~ 200 км. Обзорная экскурсия в пути.
- Прибытие в казачью этнографическую станицу «Атамань». Экскурсия по выставочному комплексу.
- 11:00 и 14:00 Театрализованный обряд сватовства в хате невесты проводит местный фольклорный ансамбль «Атаманочка». Действующие лица жениха и невесты выбираются из числа посетителей.
- Обед в казачьей харчевне. Все блюда приготовлены по традиционным казачьим рецептам.
- 16:00 Переезд в станицу Тамань для посещения Храма Покрова Пресвятой Богородицы, основанного в 1793 году первыми пришедшими на Тамань казаками, дегустация вин от винодельческого завода «Фанагория».
- 17:00 Отъезд в Краснодар.
Предположительное прибытие в 20:00
Время в пути и продолжительность экскурсий указано ориентировочно.
Ответы на вопросы
- Что входит
- транспортное обслуживание
- экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Личные расходы
- Вход в этнографический комплекс "Атамань" 400 руб/ взр., 200 руб/дет.
- Экскурсия по комплексу 200 руб/взр., 100 руб/дет.
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится
- Когда: будни в 07:30Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Важная информация
- Желательно
- надеть удобную
- лучше спортивную одежду и обувь. Возьмите с собой солнцезащитные очки
- головной убор
- фотоаппарат.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
будни в 07:30
КрайЮга
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