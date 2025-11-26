Мои заказы

Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы

Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Экскурсия в Краснодаре объединяет три уникальные локации: Гуамское ущелье, термы и Горячий Ключ. Увидите живописные горы и реки, прокатитесь на паровозике и расслабитесь в термальных источниках. Курорт Горячий Ключ предложит канатную дорогу и колесо обозрения. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в атмосферу Кубани. Комфортный транспорт и возможность взять с собой питомцев делают поездку ещё более приятной

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горы и ущелья
  • 🚂 Прокатитесь на паровозике
  • 🛁 Расслабление в термах
  • 🚡 Канатная дорога
  • 🌲 Прогулка по аллее сосен
  • 🐾 Возможность взять питомцев
Гуамское ущелье + Горячий Ключ + термы© Мария

Что можно увидеть

  • Гуамское ущелье
  • Горячий Ключ
  • Дантово ущелье
  • Иверская часовня

Описание экскурсии

Рано утром в 7 утра мы отправимся в насыщенное и разнообразное путешествие — маршрут, в который удалось уместить сразу три яркие локации.

10:00-12:00 — Гуамское ущелье: скалы, река и паровозик

Первой остановкой станет легендарная Гуамка — узкий и живописный горный проход, где железная дорога пролегает буквально между отвесной скалой и бурной рекой. Здесь вы прокатитесь на паровозике, а затем сможете пройтись по оборудованной тропе вдоль ущелья — сколько захочется.

14:00-15:30 — термы: расслабление и перезагрузка

Следом — заезд на термальный источник. Это ухоженная база с удобствами, тёплыми и прохладными бассейнами и водой из двухкилометровой глубины. Минеральный состав мягко воздействует на организм: расслабляет мышцы, успокаивает нервную систему, но при этом не клонит в сон. Вы почувствуете, как тело отдыхает, а голова остаётся ясной.

16:30-18:00 — Горячий Ключ: курорт с историей

Финальная часть маршрута — старейший бальнеологический курорт Кубани. Здесь мы:

  • поднимемся по канатной дороге к вершине горы
  • прокатимся на колесе обозрения с видом на парк «Дыхание гор»
  • прогуляемся по аллее тысячи сосен
  • побываем в Дантовом ущелье и у Иверской часовни

Организационные детали

  • Машина — комфортный Renault Duster, имеется детский бустер
  • Если хотите, берите с собой животных: хвостатым пассажирам я всегда рада
  • По вторникам паровозик в Гуамском ущелье не ходит, маршрут открыт для пешей прогулки

Дополнительные расходы

  • Паровозик в Гуамском ущелье: взрослым 500 ₽ в одну сторону, 1000 ₽ туда и обратно (для нас возможны оба варианта, обсудим), детям до 13 лет 400 ₽
  • Термы: взрослый билет 500 ₽, детский 400 ₽
  • Канатная дорога (включая колесо обозрения):
    — взрослый 1400 ₽
    — детский до 13 лет включительно 600 ₽
    — пенсионный 800 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Тюляева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 473 туристов
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши
читать дальше

края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а ещё моя машина — проходимый Рено Дастер, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.

