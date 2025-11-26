Путешествие в Краснодаре: горы, ущелья и термы за один день. Уникальный маршрут с историей и природой
Экскурсия в Краснодаре объединяет три уникальные локации: Гуамское ущелье, термы и Горячий Ключ. Увидите живописные горы и реки, прокатитесь на паровозике и расслабитесь в термальных источниках. Курорт Горячий Ключ предложит канатную дорогу и колесо обозрения. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в атмосферу Кубани. Комфортный транспорт и возможность взять с собой питомцев делают поездку ещё более приятной
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Живописные горы и ущелья
🚂 Прокатитесь на паровозике
🛁 Расслабление в термах
🚡 Канатная дорога
🌲 Прогулка по аллее сосен
🐾 Возможность взять питомцев
Что можно увидеть
Гуамское ущелье
Горячий Ключ
Дантово ущелье
Иверская часовня
Описание экскурсии
Рано утром в 7 утра мы отправимся в насыщенное и разнообразное путешествие — маршрут, в который удалось уместить сразу три яркие локации.
10:00-12:00 — Гуамское ущелье: скалы, река и паровозик
Первой остановкой станет легендарная Гуамка — узкий и живописный горный проход, где железная дорога пролегает буквально между отвесной скалой и бурной рекой. Здесь вы прокатитесь на паровозике, а затем сможете пройтись по оборудованной тропе вдоль ущелья — сколько захочется.
14:00-15:30 — термы: расслабление и перезагрузка
Следом — заезд на термальный источник. Это ухоженная база с удобствами, тёплыми и прохладными бассейнами и водой из двухкилометровой глубины. Минеральный состав мягко воздействует на организм: расслабляет мышцы, успокаивает нервную систему, но при этом не клонит в сон. Вы почувствуете, как тело отдыхает, а голова остаётся ясной.
16:30-18:00 — Горячий Ключ: курорт с историей
Финальная часть маршрута — старейший бальнеологический курорт Кубани. Здесь мы:
поднимемся по канатной дороге к вершине горы
прокатимся на колесе обозрения с видом на парк «Дыхание гор»
прогуляемся по аллее тысячи сосен
побываем в Дантовом ущелье и у Иверской часовни
Организационные детали
Машина — комфортный Renault Duster, имеется детский бустер
Если хотите, берите с собой животных: хвостатым пассажирам я всегда рада
По вторникам паровозик в Гуамском ущелье не ходит, маршрут открыт для пешей прогулки
Дополнительные расходы
Паровозик в Гуамском ущелье: взрослым 500 ₽ в одну сторону, 1000 ₽ туда и обратно (для нас возможны оба варианта, обсудим), детям до 13 лет 400 ₽
Термы: взрослый билет 500 ₽, детский 400 ₽
Канатная дорога (включая колесо обозрения): — взрослый 1400 ₽ — детский до 13 лет включительно 600 ₽ — пенсионный 800 ₽
Мария — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 473 туристов
Я — аттестованный гид по республике Адыгея. Я с радостью организую ваш отдых! Для меня важно, чтобы вы стали немножечко счастливее, чтобы расслабились, отдохнули и перезагрузились. Люблю и знаю наши читать дальше
края! Имея два высших образования, два дополнительных образования, 20 лет рабочего стажа, осознанно ушла в горы и вот уже 5 лет занимаюсь организацией туров, спортивных походов и экскурсий. Вам будет со мной комфортно и интересно, а ещё моя машина — проходимый Рено Дастер, наполненный вдохновением и хорошей музыкой.