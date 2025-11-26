Экскурсия в Краснодаре объединяет три уникальные локации: Гуамское ущелье, термы и Горячий Ключ. Увидите живописные горы и реки, прокатитесь на паровозике и расслабитесь в термальных источниках. Курорт Горячий Ключ предложит канатную дорогу и колесо обозрения. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в атмосферу Кубани. Комфортный транспорт и возможность взять с собой питомцев делают поездку ещё более приятной

Описание экскурсии

Рано утром в 7 утра мы отправимся в насыщенное и разнообразное путешествие — маршрут, в который удалось уместить сразу три яркие локации.

10:00-12:00 — Гуамское ущелье: скалы, река и паровозик

Первой остановкой станет легендарная Гуамка — узкий и живописный горный проход, где железная дорога пролегает буквально между отвесной скалой и бурной рекой. Здесь вы прокатитесь на паровозике, а затем сможете пройтись по оборудованной тропе вдоль ущелья — сколько захочется.

14:00-15:30 — термы: расслабление и перезагрузка

Следом — заезд на термальный источник. Это ухоженная база с удобствами, тёплыми и прохладными бассейнами и водой из двухкилометровой глубины. Минеральный состав мягко воздействует на организм: расслабляет мышцы, успокаивает нервную систему, но при этом не клонит в сон. Вы почувствуете, как тело отдыхает, а голова остаётся ясной.

16:30-18:00 — Горячий Ключ: курорт с историей

Финальная часть маршрута — старейший бальнеологический курорт Кубани. Здесь мы:

поднимемся по канатной дороге к вершине горы

прокатимся на колесе обозрения с видом на парк «Дыхание гор»

прогуляемся по аллее тысячи сосен

побываем в Дантовом ущелье и у Иверской часовни

Организационные детали

Машина — комфортный Renault Duster, имеется детский бустер

Если хотите, берите с собой животных: хвостатым пассажирам я всегда рада

По вторникам паровозик в Гуамском ущелье не ходит, маршрут открыт для пешей прогулки

Дополнительные расходы