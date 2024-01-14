3 день

Экскурсия по г. Горячий Ключ, Дантово ущелье и скала «Петушок»

08:00 Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.

09:00 Выезд на экскурсию в г. Горячий Ключ (~60 км). По пути ведется тематическая трассовая экскурсия, об истории и культуре Кубани.

10:30 Первая остановка в г. Горячий Ключ, где предусмотрена пешеходная экскурсия по городу с посещением санаторно-курортного парка, откуда открывается вид на Питьевую галерею.

Центральная аллея мимо стелы в честь столетия курорта поворачивает налево, к каменному столбу, датируемому началом XVIII века.

Обойдя старое ванное здание, группа следует по аллее к Минеральной площадке, окруженной с трех сторон песчаниковыми скалами, поросшими лесом. Это место дополняется скромными архитектурными памятниками: часовней XIX века с бюветом Иверского источника, одного из первых сооружений лечебного назначения, и памятником в честь основания курорта.

Далее посещение Дантова ущелья. Этот объект – один из самых известных и посещаемых природных и экскурсионных объектов. Ущелье появилось в 70-х годах. Его протяженность около 100 м., высота скал доходит до 10-15 м.

Название свое ущелье получило в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божественная комедия», в которой он описал дорогу в ад. Даже в самую жару в Дантовом ущелье всегда прохладно.

Прогулка к скале «Петушок» – природный памятник, визитная карточка города. Скалу когда-то называли «Скала Спасения». Расположена она на западном склоне горы Абадзехской, на берегу реке Псекупс, на окраине города-курорта Горячий Ключ. Высота около 28 метров.

Скала создана «упорством» реки Псекупс, которая миллионы лет, огибая на своем пути Абадзехскую гору, стесала у нее южный бок. Вершина скалы состоит из шести зубцов и напоминает петушиный гребень. Со Скалы Спасения (Петушок) открывается прекрасный вид на долину реки Псекупс, лесистые отроги хребта Пшаф.

На вершине скалы к приезду Великого князя Михаила Николаевича Романова, в 1864 году, была построена так называемая Царская беседка. Затем это место стало называться Царской площадкой.

Обед в кафе.

По желанию за доп. плату:

Подъем по канатной дороге туристического комплекса «Дыхание Гор». Откуда открывается живописный вид на окружающую природу и на город Горячий Ключ.

Туристический комплекс «Дыхание гор» – это место отдыха для всей семьи с аттракционами, фотозонами, кафе, магазинами, зонами отдыха и достопримечательностями, расположенными в одном из самых чистых и тёплых городов России – в городе Горячий Ключ.

Внутри комплекса расположена кресельная канатная дорога, берущая своё начало от набережной реки Псекупс до одной из вершин горного хребта Котх. Протяженность канатки 770 метров.

18:00 Отправление группы в Краснодар.

20:00 Прибытие на ж/д вокзал (время указано ориентировочно).