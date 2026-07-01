В программе — проживание на комфортной базе в горном поселке, прогулки налегке и разнообразие активностей. Адыгея — жемчужина Западного Кавказа.
Будем жить среди гор,
Программа тура по дням
Переезд на базу
Встречаемся на вокзале Краснодара до обеда. Отмечаемся у инструктора и садимся в трансфер, чтобы ехать в горы.
По пути делаем остановки, чтобы размяться и полюбоваться видами. По желанию заезжаем на горячие источники. Адыгейские целебные воды поднимаются с километровой глубины, насыщаясь по пути микроэлементами.
К вечеру, оздоровившись, приезжаем в посёлок Каменномостский/Даховская и заселяемся на базу.
Идем осматривать окрестности, а за ужином в кафе послушаем про планы похода и познакомимся поближе.
- Переезд до 3 часов.
- Горячие источники при желании.
- Заселяемся в дом.
Хаджохская теснина и парк Мишоко
Сегодня гуляем недалеко от поселка.
В первой половине дня сходим к Хаджохской теснине. Это узкий каньон, глубина которого составляет до 35 метров, а ширина — всего до 7. На дне каньона бурлит мощная река Белая.
Каньон оборудован дорожками и перилами — любоваться мощью природы абсолютно безопасно.
Теснина настолько узкая, что при подходе к ней почти не видно реку. И только на последних шагах взгляду открывается впечатляющая пропасть.
Пообедаем в кафе или у себя в доме.
Во второй половине дня посетим экстрим-парк Мишоко. Тут развлечения на любой адреналиновый вкус: виа-феррата, каньонинг, троллеи, подвесные мосты и небесные качели. Перепробовать хочется всё! Стоимость участия в аттракционах не включена.
- Прогулка до 5 км.
- Экстрим по желанию или спокойная прогулка по ущелью.
Водопады Руфабго
День посвятим каскаду водопадов Руфабго. Всего насчитывается 16 водопадов, и мы постараемся увидеть их все.
Бурные, живые, обжигающие ледяной свежестью, они слезами стекают с отвесных скал и образуют каменные чаши.
Путь проходит по живописному горному лесу. Можно представлять себя Индианой Джонсом или Тарзаном.
Перекус устроим на природе, а к ужину вернемся в посёлок.
- Прогулка на 6 км с множеством остановок.
- Перекус на природе, ужин в кафе.
Чертов палец и таинственные гроты
Мы в горах! Пора осознать это как следует!
Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря. Взлетим по кресельной канатной дороге, с которой нам откроется невероятный вид на горный массив.
Наша цель — скала Чертов палец. Причудливой формой она и правда напоминает пальцы, а мы можем пофантазировать и увидеть в ней что‑то своё.
Внизу простираются поросшие зеленью склоны, а в особенно удачную погоду можно даже увидеть Эльбрус! Дух захватывает!
В окрестностях Чертова пальца множество пещер и гротов, которые мы исследуем.
Перекус устроим тут же, в горах, любуясь бесконечностью под ногами.
Вечером устроим уютный ужин в кафе и поделимся впечатлениями.
- Переезд на такси 5 км.
- Прогулка до 5 км.
- Пикник в горах.
Плато Лаго-Наки и пещера Азишская
Снова уезжаем на весь день.
Отправимся на 2000 м над уровнем моря на плато Лаго-Наки. Покрытое альпийскими лугами, оно простирается на 800 квадратных километров. Кажется, здесь все ещё слышен топот конских копыт — это убегают от погони влюблённые Лаго и Наки. Обязательно расскажем эту легенду!
Нагулявшись по плато едем к следующей локации — Азишской пещере, прекрасно оборудованной и одной из красивейших в регионе.
Мы как будто попадем в сказку про подземные королевства. Узкие ходы и просторные гроты образуют лабиринт теней и загадок, а сталактиты и сталагмиты складываются в причудливые фигуры подземных духов.
Устроим сытный перекус на видовой точке, но можно будет закупиться и вкусными пирожками на небольшом рынке у пещеры.
Вечером в поселке соберемся на прощальный ужин и вспомним все наши приключения.
- Переезд 38 км в одну сторону.
- Прогулка до 5 км.
- Много смотровых площадок.
Возвращаемся домой или на море
Утром прощаемся с горами и выезжаем в Краснодар.
По пути заедем на мастер-класс по национальной кухне, чтобы поставить колоритную и вкусную точку в нашем путешествии.
Можно выйти раньше — в Горячем Ключе, отсюда до Туапсе и моря всего полтора часа на скоростной «Ласточке».
Прощаемся на вокзале и уже мечтаем о горах, в которых ещё не бывали.
- Обедаем национальными блюдами, которые сами приготовим.
- Переезд до 3 часов.
- Дальше можно на море.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Тур предусматривает проживание в доме/гостинице в поселке Каменномосткий или слободе Даховская (в зависимости от дат).
Расселение по 1 семье в номер.
Варианты проживания
Гостевой дом
Фотографии и подробное описание будет чуть ближе к сезону.
Комнаты с удобствами (душ, туалет), есть интернет.
В пешей доступности кафе и магазины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам, по подготовке и покупке билетов
- Проживание в гостевом доме в номерах на одну семью
- Питание: завтраки и перекусы на треккингах (вместо обедов)
- Трансфер от Краснодара и обратно
- Весь внутренний трансфер по маршруту
- Посещение Хаджохской теснины
- Посещение водопадов Руфабго
- Посещение Азишской пещеры
- Вход в Кавказский заповедник
- Оплата кресельного подъемника
- Мастер-класс по приготовлению национального обеда
- Страховка от несчастного случая и групповая аптечка
- Канцелярия и игровой инвентарь
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание: обеды (2 раза) и ужины (5 раз) в кафе
- Посещение термальных источников (по желанию)
- Рафтинг на реке Белая (по запросу, но услуга подойдет не для всех возрастов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возьмите с собой отдельно рюкзачок, в котором можно носить все самое необходимое на время прогулок и переездов (дождевик, теплую кофту, солнцезащитный крем, телефон, термос, перекус, принадлежности для ребенка).
Если у вас совсем маленький ребенок, то обязательно продумайте и заранее протестируйте на себе рюкзак-переноску/эргорюкзак/хипсит и др.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- тапочки;
- кроссовки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- телефон;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка;
- средство от комаров;
- школьный билет.
Рекомендуем добавить:
- хоба (сидушка туристическая);
- термос;
- банное;
- платье;
- пауэрбанк;
- пуховик тонкий.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодный(ой)?
Завтраки будут от гостиницы, а обедать и ужинать мы будем в кафе.
Планируется комплексное меню с учетом особенностей питания.
Обеды и ужины в стоимость не включены, но обеды чаще всего приходятся на треккинг, поэтому будут сытные перекусы от турклуба.
Заложите деньги на 5 ужинов и 2 обеда.
Если ребенок младше 7 лет, можно ли участвовать?
Программа рассчитана на детей от 7 лет, если ваш ребёнок младше, то ему может быть тяжеловато на треккинге.
Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребёнком и, при необходимости, носить его на треккингах в специальных переносках/эргорюкзаках или оставаться в доме отдыхать.
По вечерам малыши обычно с удовольствием участвуют во всех активностях. Однако мы просим родителей обязательно быть рядом со своими детьми (то есть отдать ребёнка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится).
Если вы готовы к таким условиям — мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Основная обувь для прогулок:
- идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа;
- если нет треккинговых — подойдут кроссовки с агрессивным протектором.
Для треккинга в горы не подходят:
- кеды, слипоны, сандалии;
- обувь на плоской подошве без протектора;
- новая, неразношенная обувь (может натереть!).
Почему это важно? На маршруте в горах бывают:
- каменистые и скользкие участки;
- броды, роса, дождь;
- долгие переходы.
Ваша обувь должна:
- надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп);
- не скользить (агрессивный протектор обязателен!);
- выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять?
- Сменная обувь для города и дома — сандалии/кроксы/шлёпки (чтобы дать ногам отдохнуть).
- Носки 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед поездкой обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Будкт ли связь и интернет?
Где ловит сотовая связь?
- ✔ Везде в поселках и городах.
- ✖ В горах или в лесу и на маршруте — чаще всего нет.
Зарядить телефон?
- Только в местах пребывания утром и вечером.
- Советуем взять 1-2 внешних аккумулятора.
Лайфхак: предупредите родных, что вы можете «пропадать» из сети — это нормально! А ещё это отличный повод отдохнуть от соцсетей и насладиться природой.
На территории гостиниц будет стабильный интернет, но нужно учесть, что интернет не для работы онлайн. Полностью переложить заботу и ответственность за своего ребёнка на время онлайн работы не получится — за ребёнком должен следить кто‑то из родителей или ответственных взрослых. Инструкторы не аниматоры и не заменяют нянь. Это приключение, где вы будете не в онлайне, а в моменте — и это прекрасно!
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто‑то сразу включается в общее веселье, а кому‑то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день‑два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм и мастер-классам.
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!