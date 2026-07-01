1 день

Переезд на базу

Встречаемся на вокзале Краснодара до обеда. Отмечаемся у инструктора и садимся в трансфер, чтобы ехать в горы.

По пути делаем остановки, чтобы размяться и полюбоваться видами. По желанию заезжаем на горячие источники. Адыгейские целебные воды поднимаются с километровой глубины, насыщаясь по пути микроэлементами.

К вечеру, оздоровившись, приезжаем в посёлок Каменномостский/Даховская и заселяемся на базу.

Идем осматривать окрестности, а за ужином в кафе послушаем про планы похода и познакомимся поближе.

Переезд до 3 часов.

Горячие источники при желании.

Заселяемся в дом.

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