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Адыгея. Семейный активный тур с 7 лет

Отправляемся в активный тур по Адыгее всей семьей.

В программе — проживание на комфортной базе в горном поселке, прогулки налегке и разнообразие активностей. Адыгея — жемчужина Западного Кавказа.

Будем жить среди гор,
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встречать рассветы и закаты, по вечерам собираться компанией на творческие вечера и посиделки. Посетим самые яркие места края. Поднимемся к Чертову пальцу и спустимся в Азишскую пещеру. Исследуем каскады водопадов Руфабго и узкие тропы у Хаджохской теснины. Любителей экстрима ждет парк Мишоко. И, конечно, будем пробовать национальную кухню.

В стоимость входят завтраки на базе и перекусы на день, а в обед и ужин можно искать кафе по душе и наслаждаться кавказским гостеприимством. Наши инструкторы не только водят по маршруту, но знают кучу историй и игр, у них всегда припасена масса идей, чтобы и детям, и родителям было по-настоящему интересно! Детям от 7 до 14 лет — 58200 ₽. Не суммируется с другими скидками. Скидка на первые 5 мест — 2000 ₽. Наличие уточняйте при бронировании.

Адыгея. Семейный активный тур с 7 летФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Адыгея. Семейный активный тур с 7 летФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Адыгея. Семейный активный тур с 7 летФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Переезд на базу

Встречаемся на вокзале Краснодара до обеда. Отмечаемся у инструктора и садимся в трансфер, чтобы ехать в горы.

По пути делаем остановки, чтобы размяться и полюбоваться видами. По желанию заезжаем на горячие источники. Адыгейские целебные воды поднимаются с километровой глубины, насыщаясь по пути микроэлементами.

К вечеру, оздоровившись, приезжаем в посёлок Каменномостский/Даховская и заселяемся на базу.

Идем осматривать окрестности, а за ужином в кафе послушаем про планы похода и познакомимся поближе.

  • Переезд до 3 часов.
  • Горячие источники при желании.
  • Заселяемся в дом.
Переезд на базуПереезд на базуПереезд на базу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Хаджохская теснина и парк Мишоко

Сегодня гуляем недалеко от поселка.

В первой половине дня сходим к Хаджохской теснине. Это узкий каньон, глубина которого составляет до 35 метров, а ширина — всего до 7. На дне каньона бурлит мощная река Белая.

Каньон оборудован дорожками и перилами — любоваться мощью природы абсолютно безопасно.

Теснина настолько узкая, что при подходе к ней почти не видно реку. И только на последних шагах взгляду открывается впечатляющая пропасть.

Пообедаем в кафе или у себя в доме.

Во второй половине дня посетим экстрим-парк Мишоко. Тут развлечения на любой адреналиновый вкус: виа-феррата, каньонинг, троллеи, подвесные мосты и небесные качели. Перепробовать хочется всё! Стоимость участия в аттракционах не включена.

  • Прогулка до 5 км.
  • Экстрим по желанию или спокойная прогулка по ущелью.
Хаджохская теснина и парк МишокоХаджохская теснина и парк МишокоХаджохская теснина и парк Мишоко
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Водопады Руфабго

День посвятим каскаду водопадов Руфабго. Всего насчитывается 16 водопадов, и мы постараемся увидеть их все.

Бурные, живые, обжигающие ледяной свежестью, они слезами стекают с отвесных скал и образуют каменные чаши.

Путь проходит по живописному горному лесу. Можно представлять себя Индианой Джонсом или Тарзаном.

Перекус устроим на природе, а к ужину вернемся в посёлок.

  • Прогулка на 6 км с множеством остановок.
  • Перекус на природе, ужин в кафе.
Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Чертов палец и таинственные гроты

Мы в горах! Пора осознать это как следует!

Мы поднимемся на высоту 1000 метров над уровнем моря. Взлетим по кресельной канатной дороге, с которой нам откроется невероятный вид на горный массив.

Наша цель — скала Чертов палец. Причудливой формой она и правда напоминает пальцы, а мы можем пофантазировать и увидеть в ней что‑то своё.

Внизу простираются поросшие зеленью склоны, а в особенно удачную погоду можно даже увидеть Эльбрус! Дух захватывает!

В окрестностях Чертова пальца множество пещер и гротов, которые мы исследуем.

Перекус устроим тут же, в горах, любуясь бесконечностью под ногами.

Вечером устроим уютный ужин в кафе и поделимся впечатлениями.

  • Переезд на такси 5 км.
  • Прогулка до 5 км.
  • Пикник в горах.
Чертов палец и таинственные гротыЧертов палец и таинственные гротыЧертов палец и таинственные гроты
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Плато Лаго-Наки и пещера Азишская

Снова уезжаем на весь день.

Отправимся на 2000 м над уровнем моря на плато Лаго-Наки. Покрытое альпийскими лугами, оно простирается на 800 квадратных километров. Кажется, здесь все ещё слышен топот конских копыт — это убегают от погони влюблённые Лаго и Наки. Обязательно расскажем эту легенду!

Нагулявшись по плато едем к следующей локации — Азишской пещере, прекрасно оборудованной и одной из красивейших в регионе.

Мы как будто попадем в сказку про подземные королевства. Узкие ходы и просторные гроты образуют лабиринт теней и загадок, а сталактиты и сталагмиты складываются в причудливые фигуры подземных духов.

Устроим сытный перекус на видовой точке, но можно будет закупиться и вкусными пирожками на небольшом рынке у пещеры.

Вечером в поселке соберемся на прощальный ужин и вспомним все наши приключения.

  • Переезд 38 км в одну сторону.
  • Прогулка до 5 км.
  • Много смотровых площадок.
Плато Лаго-Наки и пещера АзишскаяПлато Лаго-Наки и пещера АзишскаяПлато Лаго-Наки и пещера Азишская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Возвращаемся домой или на море

Утром прощаемся с горами и выезжаем в Краснодар.

По пути заедем на мастер-класс по национальной кухне, чтобы поставить колоритную и вкусную точку в нашем путешествии.

Можно выйти раньше — в Горячем Ключе, отсюда до Туапсе и моря всего полтора часа на скоростной «Ласточке».

Прощаемся на вокзале и уже мечтаем о горах, в которых ещё не бывали.

  • Обедаем национальными блюдами, которые сами приготовим.
  • Переезд до 3 часов.
  • Дальше можно на море.

*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Возвращаемся домой или на мореВозвращаемся домой или на мореВозвращаемся домой или на море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в доме/гостинице в поселке Каменномосткий или слободе Даховская (в зависимости от дат).

Расселение по 1 семье в номер.

Варианты проживания

Гостевой дом

5 ночей

Фотографии и подробное описание будет чуть ближе к сезону.

Комнаты с удобствами (душ, туалет), есть интернет.

В пешей доступности кафе и магазины.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам, по подготовке и покупке билетов
  • Проживание в гостевом доме в номерах на одну семью
  • Питание: завтраки и перекусы на треккингах (вместо обедов)
  • Трансфер от Краснодара и обратно
  • Весь внутренний трансфер по маршруту
  • Посещение Хаджохской теснины
  • Посещение водопадов Руфабго
  • Посещение Азишской пещеры
  • Вход в Кавказский заповедник
  • Оплата кресельного подъемника
  • Мастер-класс по приготовлению национального обеда
  • Страховка от несчастного случая и групповая аптечка
  • Канцелярия и игровой инвентарь
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Питание: обеды (2 раза) и ужины (5 раз) в кафе
  • Посещение термальных источников (по желанию)
  • Рафтинг на реке Белая (по запросу, но услуга подойдет не для всех возрастов)
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Возьмите с собой отдельно рюкзачок, в котором можно носить все самое необходимое на время прогулок и переездов (дождевик, теплую кофту, солнцезащитный крем, телефон, термос, перекус, принадлежности для ребенка).

Если у вас совсем маленький ребенок, то обязательно продумайте и заранее протестируйте на себе рюкзак-переноску/эргорюкзак/хипсит и др.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • тапочки;
  • кроссовки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • многоразовая бутылка;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • детская индивидуальная аптечка;
  • средство от комаров;
  • школьный билет.

Рекомендуем добавить:

  • хоба (сидушка туристическая);
  • термос;
  • банное;
  • платье;
  • пауэрбанк;
  • пуховик тонкий.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодный(ой)?

Завтраки будут от гостиницы, а обедать и ужинать мы будем в кафе.

Планируется комплексное меню с учетом особенностей питания.

Обеды и ужины в стоимость не включены, но обеды чаще всего приходятся на треккинг, поэтому будут сытные перекусы от турклуба.

Заложите деньги на 5 ужинов и 2 обеда.

Если ребенок младше 7 лет, можно ли участвовать?

Программа рассчитана на детей от 7 лет, если ваш ребёнок младше, то ему может быть тяжеловато на треккинге.

Поэтому участвовать с малышами можно, но при условии, что хотя бы 1 родитель готов всегда находиться рядом с ребёнком и, при необходимости, носить его на треккингах в специальных переносках/эргорюкзаках или оставаться в доме отдыхать.

По вечерам малыши обычно с удовольствием участвуют во всех активностях. Однако мы просим родителей обязательно быть рядом со своими детьми (то есть отдать ребёнка на игру или творчество и уйти по своим делам не получится).

Если вы готовы к таким условиям — мы с удовольствием вас примем. Скидку на участие малыша мы посчитаем вам отдельно по запросу. Напишите нашим консультантам.

Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)

Основная обувь для прогулок:

  • идеальный вариант — треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа;
  • если нет треккинговых — подойдут кроссовки с агрессивным протектором.

Для треккинга в горы не подходят:

  • кеды, слипоны, сандалии;
  • обувь на плоской подошве без протектора;
  • новая, неразношенная обувь (может натереть!).

Почему это важно? На маршруте в горах бывают:

  • каменистые и скользкие участки;
  • броды, роса, дождь;
  • долгие переходы.

Ваша обувь должна:

  • надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп);
  • не скользить (агрессивный протектор обязателен!);
  • выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).

Что ещё взять?

  • Сменная обувь для города и дома — сандалии/кроксы/шлёпки (чтобы дать ногам отдохнуть).
  • Носки 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).

Совет: перед поездкой обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.

Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!

Будкт ли связь и интернет?

Где ловит сотовая связь?

  • ✔ Везде в поселках и городах.
  • ✖ В горах или в лесу и на маршруте — чаще всего нет.

Зарядить телефон?

  • Только в местах пребывания утром и вечером.
  • Советуем взять 1-2 внешних аккумулятора.

Лайфхак: предупредите родных, что вы можете «пропадать» из сети — это нормально! А ещё это отличный повод отдохнуть от соцсетей и насладиться природой.

На территории гостиниц будет стабильный интернет, но нужно учесть, что интернет не для работы онлайн. Полностью переложить заботу и ответственность за своего ребёнка на время онлайн работы не получится — за ребёнком должен следить кто‑то из родителей или ответственных взрослых. Инструкторы не аниматоры и не заменяют нянь. Это приключение, где вы будете не в онлайне, а в моменте — и это прекрасно!

А если ребёнку не понравится?

Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто‑то сразу включается в общее веселье, а кому‑то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!

У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.

Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день‑два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм и мастер-классам.

А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами — потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Краснодара

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