Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Краснодаре, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 дня Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «От самой высокой смотровой площадки вы проследуете по галерее над цехами и познакомитесь с технологией производства тихих вин гравитационным способом, от переработки винограда до выдержки и разлива» 52 400 ₽ за человека На машине 6 дней Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при... «Познакомитесь с гастрономическим достоянием региона — винами, посетив Chateau Tamagne, «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Голубицкое», «Подворье старого грека»» 57 600 ₽ за человека На машине 4 дня Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «Вы пройдёте по производству, благодаря сомелье познакомитесь с ассортиментом вин, сделаете фото на вершине высочайшей цистерны» 48 000 ₽ за человека Все туры Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Обзорные»

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